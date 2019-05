Las maquinillas de afeitar y las recortadoras de barba mejor valoradas en Amazon

El cuidado de la barba es, junto a la caída del cabello, una de las preocupaciones estéticas que más inquietan a los hombres. Por suerte, en los últimos años se ha incrementado la oferta de artículos específicos para pulir y rasurar el del vello del rostro y de la cabeza, pudiendo obtener un resultado más que digno en casa sin necesidad de acudir tan a menudo al barbero o el peluquero.

En EL PAÍS Escaparate hemos recopilado los 12 productos de este tipo que mejores valoraciones y comentarios positivos han recibido por parte de los usuarios en la tienda de Amazon. Se trata de recortadoras, barberos y maquinillas eléctricas o manuales que ofrecen un acabado profesional y preciso.

Afeitadoras

Afeitadora eléctrica de Flyco

Valoración media: 4,5/ 5

Opiniones: 244 (220 positivas)

Se trata de una maquinilla de afeitar que se puede utilizar en todo el cuerpo y sobre la piel seca o húmeda. Su diseño incluye una cabeza flotante para que se deslice suavemente por zonas como el mentón, el cuello o la mandíbula. Además de la afeitadora, en el pack se incluye una bolsa de viaje, un adaptador y cable USB, además de un cepillo de limpieza. Tras una hora de carga se obtienen hasta 90 minutos de autonomía. Los usuarios señalan que, tras su uso, se obtiene un “acabado muy bueno”. Así se puede leer en una de las 220 valoraciones positivas que pueden leerse en Amazon: “(...) Llevo varios días usándola a diario y va de lujo, deja un apurado bastante bueno, se puede usar tanto en seco como en húmedo, se carga en una hora y con la pantalla LED sabes en todo momento la batería que le queda. Me gusta mucho que la puedas limpiar en agua sin problema de que se pueda estropear; por ahora muy buena compra, nada que envidiar a otras máquinas de primeras marcas”.

Compra por 29,99€

Afeitadora premium eléctrica de Panasonic

Valoración media: 4,5/5

Opiniones: 172 ( 147 positivas)

Panasonic firma este modelo ES-LV65 que presenta cinco hojas de afeitado para garantizar un mejor rendimiento en el rasurado diario. Está diseñada en Japón, elaborada con acero inoxidable de alta calidad, y un cabezal pivotante Multiflex para adaptarse perfectamente a todos los recovecos del rostro. También incluye un sensor de densidad de barba para proteger la piel y un motor con 14.000 oscilaciones por minuto para conseguir un afeitado más apurado. La batería Li-Ion de alto rendimiento proporciona una autonomía de 45 minutos de uso y se puede recargar en 1 hora o en 5 minutos si se elige la opción rápida para poder utilizar durante un minuto. Los usuarios de Amazon destacan, entre sus puntos fuertes, el apurado que proporciona y la suavidad sobre la piel: “(...) Con ninguna otra había conseguido el grado de apurado que con ésta. Ni la suavidad que tiene ni la sensación de potencia que da el escuchar vibrar su motor a 14.000 rpm”.

Compra por 159€

Afeitadora rotativa con perfilador de patillas de Philips

Valoración media: 4,5/5

Opiniones: 137 opiniones (121 positivas)

Una buena alternativa a la hora de disfrutar de un buen rasurado en cara y cuello es disponer de esta afeitadora rotativa de la marca Philips. Equipada en sus cuchillas la función ComfortCut con cabezales de perfil redondeado para un mejor y suave deslizamiento; además de con los cabezales tipo Flex que se desplazan en cuatro direcciones diferentes para adaptarse a cada pliegue de la cara, incluido la parte del cuello y la línea de la mandíbula. Viene equipada también con un cortapatillas desplegable para mantener el bigote y recortar convenientemente las patillas. “A mi marido le encanta, sobretodo por el corta patillas que los modelos "modernos" no suelen traer incorporados. Yo doy fe de que le deja la piel mucho más suave que la anterior”, indica una usuaria tras adquirirla. Otro de sus puntos fuertes es la batería recargable con la que se dispone de más de 50 minutos de funcionamiento sin necesidad de ser cargada, lo que equivale a unos 17 afeitados. “Después de meses de uso he de decir que la batería tiene una durabilidad excelente y las cuchillas afeitan muy bien”, explica otro usuario.

Compra por 51,47€

Afeitadora eléctrica de Flyco

Valoración media: 4,5/5

Opiniones: 132 opiniones (120 positivas)

Otra opción para afeitarse sin mayores irritaciones y de una forma cómoda es la propuesta de la marca Flyco. Su afeitadora eléctrica incorpora unos cabezales giratorios 3D que, además, integran unas cuchillas de doble vía aumentando el área de contacto sobre la piel en un 50% adicional y con una función de autoafilado. De hecho, entre sus múltiples valoraciones, los usuarios resaltan la suavidad del afeitado por encima de otras características: “Para su precio está muy bien, apta para barbas de pelo no muy grueso, el apurado es bueno y además se evita la irritación”. Otros usuarios se han centrado en la duración de la batería, “me ha durado unos 20 afeitados y carga muy rápido”, aclaran; su ligero peso (apta para todos aquellos que no pueden irse de viaje sin su afeitadora en la maleta), así como su fiabilidad para evitar posibles cortes y arañazos. Su recortador, integrado en la máquina y que se viene montado en la parte de atrás de la máquina, también es alabado por varios compradores: “Mi esposo está muy contento con ella porque le sirve para recortar y dar forma a la patilla, barba y bigote”.

Compra por 19,99€

Gillette Fusion ProGlide Styler Multiusos

Valoración media: 4,4/5

Opiniones: 287 (240 positivas)

La Styler es un modelo 3 en 1 ya que recorta, perfila y afeita con gran precisión. Este último paso se consigue gracias a que monta las hojas Fusion ProGlide sobre una recortadora Braun. La tecnología de la marca alemana permite un recorte uniforme y una gran facilidad en su manejo. Dadas sus valoraciones positivas, sus compradores recomiendan su compra: “Es una máquina para barbas muy funcional. (...) Se nota que tiene potencia aunque vaya a pilas además de que dura bastante. Viene con distintos accesorios y es resistente al agua. De gran calidad para el precio que tiene”, dice un usuario. Su filo de alta precisión hace más cómodo afeitarse en zonas difíciles como la parte alta del cuello además de perfilar el contorno de la barba. Sus cuchillas cuentan con una banda lubricante denominada Lubastrip que permite que la maquinilla se deslice con suavidad sobre la piel. Incluye tres peines intercambiables de varias longitudes.

Compra por 16,90€

Afeitadora eléctrica de Elehot

Valoración media: 4,3/5

Opiniones: 237 (202 positivas)

Este modelo de afeitadora, de la marca Elehot, dispone de un sistema 360 grados que se adapta a la perfección al contorno de la cara y el cuello, apurando de forma óptima, característica que muchos usuarios destacan frente a otros modelos más caros. “Buena afeitadora, con un precio excelente. Es ligera, cómoda y apura bastante, como la de las mejores marcas”, asegura uno de ellos; otra compradora se ha centrado en las grandes dimensiones de su pantalla, donde se indica el estado de la batería, una información práctica que le viene muy bien a personas como su padre, de edad avanzada: “Tiene una pantalla que informa de la batería y la limpieza con símbolos y números grandes y claros”. La resistencia al agua y la función de bloqueo son las dos funciones que más opiniones positivas recogen.

Compra por 25,99€

Cortapelos

Máquina cortapelos profesional de Woner

Valoración media: 4,8/5

Opiniones: 104 (99 positivas)

“Hace tiempo que quería una máquina de estas, cortapelos, ya que me da pereza ir una vez cada mes y medio a la peluquería”, explica un usuario de Amazon que la califica como “muy versatil”. También añade: “Tiene muchas medidas de corte, para ir probando de a poco hasta encontrar la medida que más me gusta. (...) Ligera y bien de precio, la verdad que me ha resultado mucho mejor de lo que esperaba”. De hecho, esta máquina ofrece 24 longitudes de corte con 5 peines guías de diferente longitud, dos velocidades para elegir (una que posibilita un corte suave y otra de corte más rápido). La carga tiene una autonomía de unas 4 horas que se va mostrando en la pantalla LED. La cuchilla es de titanio cerámico y resistente al desgaste.

Compra por 32,99€

Cortapelos de cuchilla de titanio y cerámica de Elehot

Valoración media: 4,5/5

Opiniones: 135 opiniones (123 positivas)

Otra buena alternativa si no deseamos visitar la peluquería varias veces al año es elegir un buen cortapelos. Este de la marca Elehot está englobado en la gama profesional. Cuenta con una cuchilla de acero inoxidable fabricado en tres materiales distintos: acero inoxidable, titanio y nano-cerámica, por lo que el cabello más grueso ya no será un problema. En su mango, se puede elegir hasta cinco tipos de longitud a la hora de cortar el pelo y seis peines de corte (de 4-6 mm hasta 28-30 mm). “Funciona perfectamente. No da tirones al cortar. Tiene un montón de accesorios”, indica un usuario que también destaca positivamente “la duración de la batería”. Este punto, de hecho, es la segunda función más valorada por todos sus compradores.

Compra por 26,99€

Barberos

Barbero con cuchillas metálicas y peine guía de Philips

Valoración media: 4,5/5

Opiniones: 370 (335 positivas)

Otra máquina que ha recibido muy buenas valoraciones y cientos de comentarios es este modelo de Philips, el BT5200/16, que incluye cuchillas metálicas de doble filo para poder sanear tanto una barba corta como larga. Se trata de un producto 100% resistente al agua, que se puede limpiar de forma fácil y rápida y que ofrece 17 posiciones de longitud con bloqueo, pasando de los de 0,4 a 10 milímetros. El cepillo guía está ya integrado para obtener un recorte uniforme de una sola pasada. Quienes ya la han probado destacan, por ejemplo, la duración de la batería y que, además de para cortar el pelo también la utilizan para el rasurado de la barba: “La potencia de la máquina y la duración de la batería son perfectas, mejor de lo esperado, siendo una batería que no es de Litio, y carga en 1 hora con muy buena duración. La uso cada dos días para barba y una vez a la semana para rapar el pelo, y tranquilamente me aguanta semana y media sin cargar. Perfecta para llevártela de viaje una semanita sin miedo sin necesidad de llevar cargador”.

Compra por 37,96€

Recortador de barba y precisión de Philips

Valoración media: 4,5/5

Opiniones: 356 (315 positivas)

Este set de afeitado multifunción está equipado con 14 accesorios para cara, cabello y cuerpo e incluye una tecnología DualCut con doble cuchilla. Se puede utilizar bajo el agua y la batería permite una autonomía de hasta 120 minutos sin cable. Entre los accesorios incluye un recortador para nariz y orejas, un peine guía para barba larga, 2 para barba corta, 3 peines para el pelo y dos para el cuerpo. Entre las más de 300 reseñas de los usuarios pueden encontrarse opiniones como esta: “He tenido 5 cortadoras de pelo en los últimos 20 años, y esta es la sexta. Es la mejor con diferencia. El pack de accesorios con el que la he adquirido es completísimo, y los diferentes peines cogen el pelo perfectamente. La cortadora trabaja a muchas revoluciones y corta con tanta eficacia que se nota cómo saltan los pelos con suma facilidad. Se nota que es una máquina de calidad, con acabado metálico auténtico. Ya en el peso se nota que es una máquina profesional. El precio no es barato, pero parece que va a durar mucho. Con ésta no me he equivocado. Es una maravilla”.

Compra por 48,60€

Barbero eléctrico de Hatteker

Valoración media: 4,4/5

Opiniones: 146 (132 positivas)

El cuidado de la estética corporal pasa por mantener a raya el vello que aparece en muchas partes del cuerpo. Este modelo de barbero ha cautivado a muchos compradores en Amazon. Es de tipo multifunción ya que viene equipado con cinco accesorios para todo tipo de pelo: recortador de barba, del cuerpo, de precisión, para la nariz y las orejas y, por supuesto, la herramienta de cortapelo. Esta última, en numerosas valoraciones, se la destaca como de corte profesional. “La maquinilla es totalmente profesional, graduación con exactitud, batería duradera, materiales de buenísima calidad”, explica un usuario, que valora su funcionamiento de “fenomenal”. El paquete incluye, además, seis peines —todos ajustables en altura—, resistente al agua y con cargador USB. “Trae muchos accesorios para el tipo de uso que se le quiera dar y la batería es una pasada”, indica otro comprador quien también resalta su potencia.

Compra por 31,44€

Recortador de barba con 3 peines Philips OneBlade

Valoración media: 4,4/5

Opiniones: 1.339 opiniones (1.152 positivas)

Este recortador de barba de la famosa marca europea es, de largo, el producto de esta selección que más opiniones positivas ha cosechado: por encima del millar. La OneBlade dispone de un doble sistema de protección gracias al revestimiento deslizante y las puntas redondeadas: dispone de una cuchilla de corte rápido (200 movimientos por segundo), con una duración de su vida útil de hasta cuatro meses. “Realmente afeita igual que una maquinilla de afeitar manual; incluso mejor que alguna maquinilla de 3 hojas”, asegura un usuario que la califica de “impresionante” también por la larga duración de su batería. Otros también destacan la posibilidad de recortar la barba hasta en tres tamaños diferentes (1, 3 y 5 milímetros). Además, sus peines disponen de 14 ajustes (desde los 0,4 mm hasta los 10 milímetros): “Te ofrece la capacidad de recortarte la barba al milímetro. (...) Los recambios son muy duraderos y trae diversos peines para cortar el pelo a distinta longitud, muy funcional y cómoda”.

Compra por 44,99€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de mayo de 2019.

