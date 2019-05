Estos son los productos más vendidos en Amazon para tener un pelo sano

La alopecia, la caspa o la descamación suelen ser los asuntos relacionados con el cuero cabelludo que más quebraderos de cabeza despiertan en hombres y mujeres. Preocupaciones que se manifiestan, también, cuando se consulta la lista de productos para el pelo más vendidos en la página web de Amazon. Junto a ellos se cuelan, además, artículos para recuperar el brillo, la hidratación o el alisado.

Según explican fuentes de la compañía a EL PAÍS Escaparate, los “rankings de ‘Los más vendidos de Amazon’ revelan cuáles son los productos más populares respecto a ventas, actualizándose cada hora. No existe otro criterio”. Si se quiere completar esta información o ver cómo están las tendencias de última hora en la página web, señalan, “hay otras listas interesantes como ‘Productos del momento’, en la que se encuentran los artículos que más han crecido en ventas (porcentaje) en las últimas 24 horas (igualmente actualizado cada hora)”.

Guiándonos por los productos que se incluye en la lista de ‘Los más vendidos’ y, teniendo en cuenta también las valoraciones de los usuarios, hemos seleccionado estos 15 productos y los hemos agrupado según su utilidad: champús, alisadores, mascarillas, aceites y kits para el cuidado de la barba.

Champús

Champú reductor de canas de Just For Men

Se trata de un producto que, además de limpiar el pelo, actúa como un tinte contribuyendo a reducir gradualmente las canas. Se puede utilizar en cabellos de cualquier color y el que se puede encontrar en Amazon se comercializa en un bote de 147 mililitros. Ha sido valorado con 4 estrellas sobre 5 y tiene más de 100 reseñas. Entre ellas, algunas que indican consejos como este: “El producto cumple las expectativas pero al igual que el Just for Men clásico, el de siempre. Para obtener mejores resultados conviene alargar los tiempos de actuación sobre el cabello con la precaución de que a más tiempo, más oscuro el tono. Recomiendo alargar el tiempo de exposición gradualmente”.

Compra por 9,95€

Champú con extracto de cebolla de Nuggela & Sulé

Entre los más vendidos se encuentra también este champú que estimula el crecimiento del cabello y que cuenta entre sus ingredientes con extracto de cebolla y glucógeno marino. Se recomienda aplicarlo sobre el pelo húmedo, realizar un pequeño masaje y después aclarar con agua. Quienes ya lo han utilizado han destacado en el apartado de comentarios: “Compré anteriormente un envase pequeño para probarlo y me ha encantado. Repito, con eso lo digo todo. Deja el pelo muy bien y no huele a cebolla. Lo recomiendo”.

Compra por 16,95€

Champú anticaída de Alpecin

Otro producto específico para reducir la caída del cabello es este champú para hombres que fortalece el pelo débil y las raíces. Está elaborado a base de agentes activos como la cafeína y no incluye silicona ni acondicionadores. Ha obtenido una puntuación media de 3,9 puntos sobre 5 por parte de los usuarios de Amazon que lo recomienda por los siguientes motivos: “Desde que me lo aplico, hace más de un mes, se acabó el pelo graso en mi caso. Refrescante al aclararlo (mentol) deja una buena sensación en el cabello. Yo lo complemento siempre acabando el lavado con agua fría en el cabello durante 30 segundos después del aclarado. Dos lavados, uno para la suciedad, y el segundo dejándolo unos tres minutos enjabonado antes de aclarar. No se me cae el pelo y para la época en que estamos es importante. Mirándolo desde la raíz se ve más fuerte. Repetiré”.

Compra por 7,80€

Champú especial cabellos grises o decolorados de Fanola

Los cabellos con canas o decolorados necesitan de cuidados especiales, por ejemplo, para evitar que amarilleen. Para ello está indicado este artículo, incluido en la lista de los más vendidos en Amazon, porque atenúa los reflejos amarillentos de la queratina. No deja efecto raíz, sino que simplemente evita el desvanecimiento del color natural o cosmético. Ha registrado más de 300 opiniones de clientes y cuenta con un nota media de 4,3 sobre 5. “Lo llevo usando una temporada y estoy encantada”, indica una usuaria de la página web que también añade: “No tiñe las manos. Sí es verdad que cuando lo echas todo se queda morado, pero al pasar el agua se va fácilmente (...) Lo volveré a comprar sin duda y se lo estoy recomendando a todo el mundo”.

Compra por 9,62€

Champú para cuero cabelludo irritado de Urtekram

Se trata de una fórmula realizada a base de árbol de té, glicerina y áloe vera que tiene efectos antibacterianos y antisépticos para tratar distintas afecciones en el cuero cabelludo. Sobre todo, contribuye a calmar, hidratar y equilibrar las zonas irritadas. Es un producto fabricado y diseñado en Dinamarca que, indican, está certificado como 100% cosmética natural. Los usuarios de Amazon lo han valorado con 4,3 estrellas sobre 5 y han comentado: “Deja el pelo muy brillante y muy suave. Yo, a veces, ni me pongo suavizante. Me calma mucho los picores y es tan poco agresivo que lo puedo usar a diario”.

Compra por 13,35€

Productos alisadores y regeneradores

Alisador de pelo de Kativa

Los tratamientos alisadores a base de Keratina están muy extendidos en las peluquerías y, a través de productos como este, también recientemente en el hogar. Según se explica en la página web de Kativa, tras utilizarlo se puede lograr un cabello alisado durante 10 semanas. No contiene formol y su fórmula está enriquecida con aceite de Argán, Keratina y otros componentes alisantes. La caja incluye un champú, una máscara de tratamiento y un acondicionador. Este artículo ha recibido más de 600 reseñas de clientes que lo suelen calificar como un producto “correcto”. Esta usuaria, por ejemplo, ilustra su comentario con una fotografía del resultado obtenido e indica: “No me lo dejó liso extremo pero tampoco era lo que quería. Me eliminó el encrespamiento y me alisó bastante”. Otros indican que no es adecuado aplicarlo antes de utilizar las planchas del pelo porque se puede quemar el cabello.

Compra por 11,95€

Kit de alisado brasileño de Kativa

De la misma marca, puede encontrarse en la lista de más vendidos este otra propuesta alisadora y potenciadora del brillo. En este caso, el tratamiento está formulado con Glyoxylic y Keratina vegetal, sin formol. El kit cuenta con un champú pre tratamiento, un producto de keratina –que se debe aplicar con brocha– y un acondicionador para aclarar el pelo posteriormente. Quienes lo han utilizado destacan en la sección de reseñas: “Me ha encantado, es bastante engorroso de poner, he tardado unas 3 horas, pero vale la pena”.

Compra por 16,99€

Tratamiento en espray Revlon UniqOne

Se trata de un producto multiusos muy práctico –se aplica con espray– y que no necesita aclarado. Se puede utilizar, entre otras cosas, para controlar el encrespamiento, proteger el pelo del calor y el sol, desenredar o combatir la sequedad y las puntas abiertas. En Amazon los usuarios han valorado UniqOne con una nota de 4,4 puntos sobre 5 y, entre los comentarios, hay varios que lo recomiendan para aquellas personas a las que se les suele encrespar el pelo: “Llevo usándolo años. Tengo pelo fino fosco y encrespado (...) y es lo único que controla el encrespamiento sin engrasar. También [es adecuado] para todo tipo de cabellos como protector antes del secador/plancha/tenacillas. De aplicación ultra fácil pulsando el pulverizador. Cunde mucho”.

Compra por 9,40€

Espray Intercosmo Magnífico de Revlon

También en espray se comercializa este otro producto de Revlon que se cuela entre los favoritos de los clientes de Amazon con una nota media de 4,6 puntos sobre 5. Al igual que el anterior, no requiere aclarado y se puede aplicar sobre el cabello húmedo o directamente sobre el cabello seco. Va bien para aportar cuerpo y volumen, mantener el peinado durante más tiempo, protegerlo del calor, facilitar el deslizamiento de las planchas o mantener a raya el encrespamiento. En los comentarios pueden leerse reseñas como esta: “Me dio la peluquera un bote de muestra y me encanta como deja el pelo, con muy poco producto se nota el efecto, sobretodo, antiencrespamiento” o “De verdad que es magnífico. Lo único que hace que mi pelo no se encrespe. Deja el pelo suave, a pesar de tenerlo muy, muy, muy seco. Un 10”.

Compra por 12,80€

Aceites

Aceite para todo tipo de cabello de Moroccanoil

Los aceites, como este de la marca Moroccanoil, son una fórmula muy socorrida para tratar los cabellos dañados. Puede utilizarse para aportar una nutrición intensa, acondicionar, aumentar el brillo o desenredar. Tiene un fórmula rica en antioxidantes y vitaminas que aporta brillo y nutre el cabello desde la raíz hasta las puntas gracias al aceite de Argán. Ha sido valorado por más de un centenar de personas en Amazon, que entre otros beneficios, destacan el buen resultado que ofrece en cabellos decolorados: “Tengo el pelo con dos decoloraciones y aunque me lo cuido mucho, lo notaba muy estropajoso. Pues bien, desde que uso este producto ha mejorado una barbaridad y realmente sí se nota la diferencia a cómo tenía el pelo antes. Lo único que podría mejorar es en el aspecto del antifrizz, puesto que no me lo reduce especialmente, aunque es cierto que vivo en un clima muy húmedo. 100% recomendable, el mejor producto de peluquería que he probado en mi vida (y he probado muchísimos)”.

Compra por 35,74€

Aceite para el cabello de Orofluido

Se trata de un producto indicado tanto para mujeres como para hombres y apto para todo tipo de pelo. Está compuesto por 3 aceites orgánicos naturales y tiene una textura sedosa y agradable. Se comercializa en un bote de 100 mililitros, se recomienda aplicarlo sobre el pelo húmedo (sin aclarado) y los usuarios que lo han probado indican: “Lo llevo usando ya desde hace un tiempo y me protege estupendamente el pelo de sequedad y de estropearse. En la peluquería hace poco me han dicho que tengo un brillo muy bonito en el pelo y estoy segura de que es por este aceite. Como consejo, yo no lo uso por las raíces porque se me queda el pelo graso en un día, echándome una cantidad como una almendra, cada vez que me lo lavo, de la mitad a las puntas me va perfectamente. Huele muy bien”.

Compra por 12,91€

Acondicionadores y mascarillas

Mascarilla hidratación intensa, Moroccanoil

Moroccanoil firma también este tratamiento, en forma de mascarilla, para lograr un acondicionamiento total en cabellos secos. En su fórmula se encuentran ingredientes nutritivos y aceite de argán antioxidante para que el acabado del pelo sea brillante y con elasticidad. “Para mí es imprescindible. Perfecta para nutrir el pelo y no es necesario aclarar. Tanto para pelo rizado como liso”, indica una usuaria en Amazon que la califica como “maravillosa”.

Compra por 28,40€

Acondicionador de proteína de seda de Salerm 21

Este producto se puede se puede utilizar como hidratante o como mascarilla, pero en ambos casos promete aportar brillo e hidratación a todo tipo de cabellos gracias a su fórmula de proteínas de seda que llegan hasta la médula del cabello. También se puede utilizar para proteger el pelo del calor o del cloro de las piscinas y el agua salada del mar durante el verano. En Amazon ha sido valorado con 4,5 estrellas sobre 5 y, entre las más de 100 reseñas, destacan los comentarios positivos: “Es el único producto que me funciona para el cabello indomable y seco de mi hija, le aplicas una pequeña bolita tras el lavado (no hace falta aclarar) y el pelo se vuelve mucho más suave, se le va el encrespamiento, aguanta bien 2 días. Totalmente recomendable”.

Compra por 14,04€

Cuidado de la barba

Kit cuidado de la barba de GoldWorld

Quienes lucen barba o bigote saben también lo importante que es cuidar el cabello de esta zona para que luzca aseado. En la lista de artículos más vendidos en Amazon se encuentra, precisamente, este kit de champú, aceite, bálsamo, un cepillo de cerdas de jabalí, peine y tijera. Los productos cosméticos están indicados para suavizar el pelo de la barba, que sea más manejable, y que se vea también más brillante. Quienes lo han utilizado o regalado han dejado comentarios como este: “El kit es muy completo, con todo lo necesario para un afeitado perfecto, tal y como aparece en las fotos. Además, la calidad de los productos que lleva en el interior se nota que es buena y de barbería. El tamaño de la caja es ideal ya que no ocupa mucho espacio y no pesa”.

Compra por 15,91€

Set deluxe para el cuidado de la barba de Camden Barbershop Company

Otra posibilidad para los barbudos es este set de aceite, bálsamo, cepillo de madera de nogal y peine específico para tratar el pelo de la cara. Los productos son aptos para todo tipo de cabello y, gracias a sus ingredientes, proporcionan hidratación, volumen y combaten la caspa o el picor. Dejan, además, un aroma muy agradable a madera de cedro y lima. La nota media obtenida en Amazon con las valoraciones de los clientes es de 4,6 puntos sobre 5. “Me ha gustado todo. El producto está muy bien presentado y es ideal para regalar. Los materiales son de calidad y sin duda eso se nota nada más tocarlos. Tanto el aceite como el bálsamo es lo que necesitaba mi barba, la cual la noto más hidratada y es más fácil peinar con ese fantástico peine que incluye este set. Olor agradable sin llegar a ser pesado”, señala un usuario en la página web.

Compra por 34,90€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de mayo de 2019.

