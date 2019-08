Carolina Durante: “La peña que dice que no le importa que su grupo triunfe o no, miente”

Su primer sencillo, La noche de los muertos vivientes, salió en octubre de 2017 y desde entonces el camino de Diego, Martín, Mario y Juan -componentes de Carolina Durante- ha sido un tren hacia la fama. “No hemos dado un paso en falso. Veníamos de una buena dinámica y Cayetano lo explotó más todavía”, explica Martín, bajista y miembro de mayor edad (27 años). Cayetano no es su manager; es uno de sus grandes éxitos, una pegadiza canción cargada de tópicos sobre los niños pijos de su generación, y que ya supera el millón de visitas en YouTube.

“La peña no se atreve a decir cuando algo no le gusta. Hay quien no sabe diferenciar entre que no te guste un grupo y que no te guste una persona. Hay quien piensa que es un ataque personal. Los miembros me pueden caer bien y su música puede no gustarme”

Mario y Juan (guitarra y batería, respectivamente) llegan tarde a la cita. Hay que empezar sin ellos, que después tienen la gala de los Premios de la Música Independiente. Más tarde volverán a casa con cuatro galardones bajo el brazo: mejor artista emergente, mejor directo, mejor videoclip y canción del año (ambos por Cayetano). Es una buena muestra del vuelco que ha dado la vida de estos cuatro madrileños en menos de dos años. Ahora les piden fotos por la calle; están en carteles de festivales repartidos por toda la península, incluido el FIB; alguno ya ha copado páginas de revistas del corazón (a finales del año pasado se empezó a hablar de un supuesto romance entre Diego y Amaia (OT); y, sobre todo, han conseguido la aspiración de cualquier músico: vivir de la música. No parece que les haya costado acostumbrarse a esta vida: “Haces mogollón de colegas, viajas mucho, es bonito que canten canciones que has compuesto”, asegura Diego, el cantante. “También mola compartir backstage con alguien que admiras”, añade Martín.

El grupo surgió como suelen hacerlo muchos. Alguien formuló la pregunta mágica: "¿Y si montamos una banda?". Y sonó la flauta. “Fue a la salida de un concierto de Perro, Belako y Sierra. Yo se lo propuse a Mario y un año después, tocamos por primera vez”, explica Diego. ¿Y de dónde salió el nombre? “Es el nombre de un perro de Mario que murió y le tenían mucho cariño. Se llamaba señorita Carolina Durante”.

Llegan Mario y Juan. “Venga, a la palestra”, ordena Martín. La imagen de los recién llegados no coincide del todo con la de sus compañeros. Pelos teñidos, aspecto ligeramente aniñado y una sonrisa despreocupada contrastan con la sobriedad que lucen el cantante y el bajista. Mario y Juan también tocan en el grupo Axolotes Mexicanos, otra banda de esta nueva hornada de indie-rock que se abre paso en el panorama musical patrio.

Videoclip del tema 'Cayetano'.

Pese a su corta carrera, Carolina Durante ya ha lidiado con algunas sombras de la fama. Una de ellas, aseguran, es la hipocresía: “Prefiero que la gente sea más sincera”, asegura el cantante. “La peña no se atreve a decir cuando algo no le gusta. Hay quien no sabe diferenciar entre que no te guste un grupo y que no te guste una persona. Hay quien piensa que es un ataque personal. Los miembros me pueden caer bien y su música puede no gustarme”. Pese a ello, han aprendido a pasar de lo que se diga de ellos, algo que muchos grupos tardan en superar. “La peña que dice que no le importa que su grupo triunfe o no miente. Tú siempre quieres que tu canción le guste a la gente. Otra cosa es que sea lo que más te importe. Siempre va a haber gente a la que no le molas”.

Pero su balance es positivo en ese aspecto. El nuevo disco homónimo fue lo más vendido y descargado de España la semana que salió (desbancando a Estopa, nada menos). El álbum sigue en la línea de lo que vienen haciendo y que tan bien les funciona. “Queremos agotar este sonido. Cuando ya no engorile, pues a saber por dónde nos da”. Ese sonido ha atraído ya a mucha gente. Han subido a escenarios de toda España y su agenda está llena hasta final de año. Entre su público, aseguran, se puede ver de todo. “Es muy heterogéneo. Peña joven o señoras que dicen que les recuerdas a su juventud. Y también hay cayetanos”.

Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante, durante la actuación del grupo en el Sonorama (Aranda de Duero, Burgos) el pasado 10 de agosto. Foto: Getty

La conversación concluye mientras los entrevistados apuran sus botellines. Pero antes de dejarles marchar a ampliar su palmarés, hay que aclarar un dato...

–Oye, Mario. ¿Es cierto que el nombre viene de un perro tuyo?

–Bueno, era un hámster en realidad.

Gamberradas aparte, en realidad Carolina Durante García es una periodista madrileña de 25 años. Trabaja en la agencia EFE, fue al colegio con el cantante y todo esto le hace bastante poca gracia.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.