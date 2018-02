Otros 17 clásicos del pop español que cantas y quizá no sepas de qué trata la letra

¿Es una canción de desamor Insurrección, el clásico de El Último de la Fila? No, es una crítica a su anterior compañía discográfica. Lo explica su autor, Manolo García: "Mientras grabábamos el disco Enemigos de lo ajeno comíamos bocadillos todos los días. No teníamos ni para el menú del bar: estábamos fatal. La compañía nos racaneaba, pero ellos pillaban que no veas. Por eso escribimos la canción".

Y tú que has creído toda la vida que aquello de "dónde estabas entonces cuando tanto te necesite" era un grito de despecho ante el final de una relación. Hace un tiempo publicamos en ICON el artículo 16 clásicos del pop español que cantas y quizá no sepas de qué trata la letra, con la verdadera historia de canciones como Lucha de gigantes (Nacha Pop), Maldito duende (Héroes del Silencio), Copenhague (Vetusta Morla) o El tren (Leño).

Ahora ampliamos la lista con estas...

'Tú no tienes alma', de Alejandro Sanz

"Tu no tienes alma, yo no tengo valor para ver cómo te marchas como si no pasara nada./ Tu no tienes ganas, yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta", entona Alejandro Sanz en esta canción que aparentemente habla de una despedida amorosa. Pero en realidad la letra de Tu no tienes alma es bastante más profunda. Está dedicada a Vicente Ramírez Puerto, un profesor que ayudó sobremanera al madrileño en los años de dislocada adolescencia, después de que Alejandro fuera expulsado del instituto en el que cursaba BUP. Ramírez se mantuvo al lado de Sanz como mentor y consejero hasta su muerte. "Me echaron del instituto. Conocí a Vicente, que era del pueblo de mi madre y el director de la academia", relata Alejandro en la reciente biografía Vive. Y añade: "Era un caballero para enseñar, para luchar, para querer. Un buen maestro, un educador, puede cambiar el destino de una persona". Tras nacer Manuela (2001), la primera hija de Alejandro, Vicente cayó enfermo y murió poco después. "Tu no tienes alma es una reclamación a alguien que se abandonó a su suerte, que fue perdiendo el gusto por vivir, un amigo que estuvo a mi lado durante todo ese camino", explica el artista. Escuchar la canción aquí.

'Con botas sucias', de Barón Rojo

La canción empieza desconcertando con esa frase que dice: "Tienes once años y pareces una vieja, sigues prisionera de tus gustos ancestrales". ¿Una niña vieja de once años? ¿Qué demonios nos cantan Sherpa y los hermanos De Castro? Pero todo cobra sentido si cogemos la primera letra de cada palabra del título y constatamos que es un tema dedicado con rabia a la discográfica CBS (Con Botas Sucias), que editaba los discos del anterior grupo de los hermanos De Castro, Coz. Continúa el tema: "¡No te importa nada!, ¡No te importa nada! Y me sancionas, y me presionas, y distorsionas. Yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado a tiempo de ti. Y una pesadilla ya nunca serás, de mis sueños te alejarás".

'Mi calle', de Lone Star

"Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte". Es el estribillo que canta Pedro Gené (líder de Lone Star) en este clásico del rock español de finales de los sesenta. No es un texto enigmático, no. Pero lo que siempre quiso saber la gente es a qué calle se refería el grupo catalán. Pues ahí va: "Yo estudiaba en el Liceo y al volver a casa pasaba todos los días por la calle Trovador, en el centro de Barcelona. Estaba llena de prostitutas y gente de mal vivir. Fue la que me inspiró a componer el tema". Escuchar la canción aquí.

'Señora azul', de Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán

Ni está dedicada a una señora ni a uno de los personajes azules más conocidos, Los Pitufos. Fijémonos en parte de la letra para intentar dar con ello: "Señora azul, que sin contemplación./ Desde la cima de tu dignidad./ Vas a imponer tu terca voluntad. / Y con tu opinión medir nuestro criterio". Efectivamente, está dedicada, con mucha mala leche, a los críticos musicales. Señora azul es la perla del primer disco (de 1974) de los Crosby, Still, Nash y Young españoles. O sea: Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán. Escuchar la canción aquí.

'Get on your knees', de Los Canarios

Nada menos que cinco semanas estuvo en lo más alto de la lista de ventas de finales de los sesenta esta canción del hoy denostado Teddy Bautista. El exdirigente de la SGAE la compuso para su grupo, Los Canarios, donde cantaba y era el principal compositor. Editada en 1968, la canción logró burlar la censura franquista seguramente porque está cantada en inglés. "Get on your knees, baby and pray, pray, pray for your love" ("Ponte de rodillas, nena./ Rezaré por tu amor") podría insinuar alguna postura sexual. Pero la realidad no es esa. Bautista, su compositor, contó que sí, la letra está dedicada a una mujer, pero nada de sexo. Bautista conoció a una chica inglesa en Ibiza y esta resultó ser muy arrogante, sobre por su actitud, tratando como inferiores a los españoles. "Era muy altiva. Le compuse la canción y le dije 'Arrodíllate' como un grito ante su soberbia, para bajarle los humos", ha contado Bautista. Escuchar la canción aquí.

Aunque no tenga letra, todas las canciones de Paco de Lucía tienen una historia. Como la de su pieza de más éxito, 'Entre dos aguas'. Getty

'Entre dos aguas', de Paco de Lucía

Qué hace una pieza instrumental en un listado que trata sobre letras. Dos razones: porque es la pieza flamenca de más éxito en España y porque la guitarra de Paco de Lucía siempre cuenta una historia. Para componer Entre dos aguas De Lucía se inspiró en Algeciras, su tierra, entre las aguas del Atlántico y del Mediterráneo. Lo curioso de este tema es que se creó por casualidad y en el último momento. El disco Fuente y caudal (1973) se quedaba corto y Paco decidió introducir Entre dos aguas sin mucha confianza, solo para rellenar. Y mira lo que pasó. Para la composición se inspiró en Te estoy amando locamente, de Las Grecas, dúo que a Paco de Lucía le apasionaba. Escuchar la canción aquí.

'Extraño regalo', de Izal

Han pasado seis años desde que se publicó este tema en Magia y efectos especiales (2012), primer disco del grupo liderado por Mikel Izal (1982, Pamplona). Pero aún son muchos los fans que se preguntan qué diantres le regaló a Mikel el ligue al que dedica versos tan enigmáticos como estos: "Me ha dejado una nota muy romántica./ Quiere que quedemos otra vez./ Y dentro de una bolsa de plástico, su extraño regalo./ Si quiso ser original, lo ha hecho fantástico./ No me parece normal, llámame clásico". A lo largo de estos años, la canción ha dado lugar a numerosas teorías e interpretaciones. Cuál es la verdadera. Esta. La canción habla de un chico que llega a casa después de trabajar y se encuentra con un regalo peculiar que le ha dejado la chica con la que ligó la noche anterior. Ella, que se había quedado durmiendo en la casa del chico mientras este trabajaba, se despierta con ganas de ir al baño a hacer sus necesidades. Al ver que no hay agua en la cisterna decide usar una bolsa de plástico para recoger lo que ha dejado en el WC sin que quede rastro. Deja la bolsa en la cama, donde se sienta a escribirle una nota diciendo que le gustaría volver a verle. Puso el papel también en la cama y se va. Justo al cerrar la puerta de esa casa ajena se da cuenta de que se ha olvidado de coger la escatológica bolsa. Ese, la bolsa que contiene lo que la chica había evacuado en el WC, es el extraño regalo del que habla Mikel en el tema. Escuchar la canción aquí.

'Agradecido', de Rosendo

Muchos lloraron el final de Leño cuando el trío vivía su momento de mayor popularidad. Pero Rosendo es así de consecuente y testarudo. Lo que no sabía el de Carabanchel es cómo se las gastan los tiburones de los despachos de las compañías. No pudo sacar su primer disco en solitario hasta dos años después de la muerte de Leño, por esa maldita letra pequeña de los contratos. Y cuando salió el disco, toda la sabía del rockero se filtró las letras. Este fue el tema bandera de aquel álbum de 1985. Rosendo envía esta carga de profundidad a los disqueros, siempre con la ironía castiza por bandera: "Déjame que pose para ti./ Eres tú mi artista preferido/. Déjame tenerte junto a mí./ Prometo estarte agradecido". Escuchar la canción aquí.

'Barco a Venus', Mecano

Esta composición un tanto onírica y vaporosa de Nacho Cano se titulaba inicialmente Yonki. "Reflejaba aquellos años en los que la droga se apoderó de muchos de mis amigos", relata el madrileño en el libro Mecano. La fuerza del destino. Sabiendo esto tiene mucho más sentido estos versos: "Dices que siempre estas viajando, pero me estas engañando./ Yo sé que tu estás solo y que no sales de tu cuarto./ Las luces de la calle te hacen daño cuando sales, porque tu mundo es otro mucho mas oscuro". Escuchar la canción aquí.

'Septiembre', de Los Enemigos

"Voy a estrenar corbata hoy./ Por fin haré algo de verdad./ ¡Qué feliz soy!", canta Josele Santiago en lo que parece un texto trivial. Pero ni mucho menos. Al líder de Los Enemigos se le ocurrió la letra cuando leyó en el periódico una noticia: un joven gallego decidió suicidarse antes que enseñar las notas de septiembre a sus padres. La historia conmovió tanto al cantante que escribió esta canción sobre el miedo, el maltrato doméstico y la (mala) educación. Escuchar la canción aquí.

'En un Mercedes blanco', de Kiko Veneno

"En un Mercedes blanco llegó./ A la feria del ganado./ Diez duros de papel Albal./ Y el cielo se ha iluminado". De qué rayos habla Kiko Veneno en uno de los temas estrellas de su amplia carrera, incluido en el fabuloso Échate un cantecito (1992). Lo contó el autor en la edición española de Rolling Stone: "Se me ocurrió un día que estaba con Raimundo Amador en el barrio sevillano de Las 3.000 Viviendas. Vi a un gitano comprar papel Albal para hacerse chinos [heroína fumada]. La letra habla del impacto que produjo la heroína en el mundo de los gitanos: hizo estragos en muchas familias". Un tema muy serio arropado por una melodía alegre.

'Lobo hombre en París', de La Unión

En algunos países de Latinoamérica, los seguidores de La Únión allá estaban convencidos de que Lobo hombre en París trataba sobre un travesti. Pero frío, frío. Habla su compositor, el cantante del grupo, Rafa Sánchez: "En aquella época [1984] cayó en mis manos el libro de Boris Vian Los perros, el deseo y la muerte. Al leer la historia de un lobo que se transforma en un hombre y se va a ligar a París, dije: 'Es perfecta".

'Se dejaba llevar por ti', de Antonio Vega

Tras el final de Nacha Pop, Antonio Vega debutaba en solitario en 1991 con el álbum No me iré mañana, en el que encontramos su gran éxito Se dejaba llevar por ti. Es una canción sobre una chica que hace todo lo que su pareja quiere sin pensar demasiado. Esa es la apariencia, porque en realidad versa sobre la adicción del compositor a la heroína, como él mismo reconoció en diversas entrevistas. Un tema recurrente pues, según confirmó a EL PAÍS su pareja durante 18 años, Teresa: sobre eso también reflexiona en Lucha de gigantes y El sitio de mi recreo. Escuchar la canción aquí.

'¿Y cómo es él?', de José Luis Perales

Ni está narrando una situación propia ya que José Luis Perales lleva felizmente casado con Manuela Vargas más de 30 años. Ni está dedicada a su hija María como una carta de un padre que ve cómo su hijita se hace mujer. No, la historia es otra. Perales compuso uno de sus mayores éxitos allá por 1982 por encargo para Julio Iglesias. Habla Perales: "La escribí por encargo para Julio Iglesias. Él se acababa de separar y su mujer, Isabel Presley, se había vuelto a casar. Y aunque no tenía nada que ver con la realidad, yo pensé que Julio la podía interpretar, porque él siempre le daba un toque de credibilidad a lo que cantaba. Pero la gente de mi compañía me prohibió que se la diera a Julio. Yo tampoco la quería cantar, porque no tenía nada que ver conmigo. Pero lo hice y fue un gran éxito". Escuchar la canción aquí.

'Cien gaviotas', de Duncan Dhu

Pareciera que Mikel Erentxun y Diego Vasallo (autor del tema) sencillamente están observando a las gaviotas volar, pero en realidad es una alegoría que va más allá. "Es una canción sobre estar en guerra contra el mundo sin saber por qué. Es un letra un poco ingenua, poco concreta y más bien abstracta y adolescente. Tenía veinte años cuando la escribí. Hay una sensación como de huida. Estás encarcelado por los muros que gobiernan la ciudad, las olas quieren salir del mar, dónde irán las cien gaviotas ... Vaya, que quieres largarte", ha explicado Vasallo. Escuchar la canción aquí.

'Cuatro rosas', Gabinete Caligari

Sensualidad desbordante en esta incitación a la bebida y a perder la cabeza por un amor irrefrenable, pero que tiene una razón de ser desconocida para muchos, pues en realidad se trata de un homenaje a Janis Joplin, icono musical fallecido en 1970 y cuya bebida favorita era precisamente el bourbon Four Roses. Así que sexo más bien poco. Tres años después del lanzamiento de Cuatro rosas, que fue en 1984, el trío abrió un bar en la Gran Vía madrileña llamado Cuatro Rosas. Escuchar la canción aquí.

'Un caballo llamado muerte', Miguel Ríos

En 1982 la heroína causaba estragos en España. El guitarrista Javier Vargas y Miguel Ríos compusieron esta cruda canción con unas estrofas bastante claras: "No montes ese caballo, va a pasar de la verdad, mira que su nombre es muerte y que te enganchará./ Es imposible domarlo, desconoce la amistad, es un caballo en la sangre que te reventará./ Por el camino del caballo tendrás un espejismo, cuando te creas más libre es cuando más cogido estás". Vello de punta. Escuchar la canción aquí.

