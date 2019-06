El hombre según Gwyneth Paltrow: testosterona con jengibre, barbacoas de coliflor y jerséis de 400 euros

"Vivimos con ellos, trabajamos con ellos y, de vez en cuando, nos casamos con ellos. Así que sentimos que era hora de darle a nuestros muchachos su propio espacio". Con esta sencilla reflexión, propia de alguien que ha convertido la extravagancia (y la burla posterior) en un negocio multimillonario, la actriz Gwyneth Paltrow (Los Ángeles, 1972) ha lanzado Goop Men, la nueva sección masculina de su plataforma de lujo y bienestar. Solo tres meses después de que la actriz dejara entrever sus intenciones en una entrevista en The New York Times: "Cada vez más y más, y te lo estoy diciendo en serio, los hombres me dicen: 'Necesitamos ese mismo tipo de contenido y queremos ese mismo tipo de productos". Igual de determinante es su insistencia a la hora de señalar que de verdad se lo han reclamado.

Todos los básicos de la colección, como este cárdigan de 'cashmere' están realizados en Italia.

Desde esas primeras newsletters de estilo de vida que lanzaba desde su cocina en 2008, la actriz ha transformado su negocio en un imperio valorado en 250 millones de dólares (222 millones de euros) que ha crecido en paralelo al escándalo. La comunidad médica a menudo cuestiona sus dietas y consejos, desde los zumos detox y botellas de agua con obeliscos de cuarzo hasta sus menús sin gluten. Además, los ginecólogos todavía se están recuperando de esas purificaciones vaginales que promueve en su web. En estos diez años, Paltrow incluso ha conseguido irritar a la NASA anunciando unas pegatinas de bienestar elaboradas, supuestamente, con el mismo material que el traje de los astronautas. Pero ni las continuas críticas a su estilo de vida ni las demandas por publicidad engañosa (el caso más reciente es el de sus huevos vaginales de jade, que se han agotado a pesar de que ha tenido que pagar 111.000 euros en un tribunal de California por no cumplir con lo prometido) han parado la maquinaria. Al contrario.

"Cuando escribimos sobre algo incendiario, seis meses después la gente empieza a hablar sobre ello y 18 meses después se empiezan a crear negocios alrededor. Es la confirmación que necesito para saber que estamos en el buen camino", se defiende la actriz en el medio neoyorquino. Pero la fórmula del éxito de Goop no está solo en adelantarse a las tendencias, sino en monetizar el revuelo que desata con sus ideas.

La colección se compone de prendas básicas, como este jersey de punto.

O, como a ella le gusta llamarlo, la "tormenta cultural". Cada enunciado de la actriz se transforma en una serie de artículos que generan lecturas (e ingresos por publicidad, claro) directas a su plataforma. El ejemplo más revelador lo expuso en una charla reciente en la escuela de negocios de Harvard. Tan solo el último artículo de la ginecóloga Jen Gunter en The Times -una profesional muy crítica de Goop que ha escrito aproximadamente treinta publicaciones sobre la web desde 2015-, generó aproximadamente 800.000 lecturas en un día. "Yo puedo monetizar todos esos globos sonda", confesó a los alumnos. Y está claro que lo hace. Desde goop.com ha desarrollado líneas de moda, cosmética, fragancias, suplementos alimenticios, seminarios de bienestar e incluso acaba de anunciar una serie documental en Netflix.

La sección masculina de Goop, por el momento, destila sentido común. Al menos, en cuanto a la estética de G. Label Men, una línea de prendas clásicas con manufactura italiana. Básicos atemporales que, como aseguran desde la plataforma, cualquier hombre tiene en su armario: una sudadera de cremallera, un jersey de punto, un cárdigan sencillo o un polo de cashmere. Hombres como Devin Pedzwater, el director creativo de Goop, o Nick Geller, mánager de ventas, que se han convertido en modelos improvisados en este lanzamiento. Eso sí, sus prendas, que ya están disponibles en la web, no bajan de los 400 €.

Gwyneth Paltrow junto a su marido, el productor de televisión Brad Falchuk. La pareja se casó en septiembre de 2018. Foto: Instagram

Los artículos, como defiende Paltrow cuando la acusan de snobismo, se puede leer gratuitamente (faltaría más). Y los primeros contenidos de la plataforma tratan de ayudarnos a sobrevivir a situaciones diarias. Por ejemplo, a mantener conversaciones difíciles con amigos, con consejos para discutir con alguien con quien no se está de acuerdo. ¿Cómo lo haría Gwyneth? "Con honestidad responsable. Tienes que ser responsable", advierten, sin profundizar en qué significa exactamente eso, pero insistiendo mucho en el contexto. "Porque no es lo mismo lo que se dice en una cancha de baloncesto que en una sala de juntas". Lección aprendida. Consejos que conviven con una guía para cuando estamos bajos de testosterona ("la solución no es la viagra", responden, aunque "a algunos les funciona especias como el jengibre o la maca") o recetas de cocina para erigirse en el rey de la barbacoa. Siempre que sus invitados sean vegetarios, claro, y comer coliflor o repollo a la parrilla les parezca una aventura gastronómica.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.