Francisco Rivera justifica sus polémicas declaraciones sobre el suicidio de la empleada de Iveco

Francisco Rivera ha estado en el centro de la polémica esta pasada semana debido a unas declaraciones que hizo sobre el caso del suicidio de la empleada de Iveco, que se quitó la vida el pasado 25 de mayo después de que se difundiera sin su autorización entre sus compañeros de trabajo un vídeo de carácter sexual. El torero, tertuliano en Espejo Público, aseguró en ese programa: “No es de hombre hacer viral un vídeo así, pero los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”. Tras recibir un aluvión de críticas, Rivera ha publicado en su Instagram dos vídeos justificando sus palabras. “Aunque se me ha aconsejado que no hable, soy incapaz de permitir que se pongan en mi boca cosas que yo no he dicho”, comienza el diestro en el primero de sus vídeos, publicado el domingo.

“Número uno: es injustificable cualquier tipo de maltrato. No hay justificación alguna para que un ser humano le haga sufrir a otro ser humano. Segundo; cierto es que no se puede generalizar… Pero si hoy día buscas en Google cuál es el vídeo más buscado en Internet, por desgracia, es el vídeo de Verónica. Y es una realidad. Y tenemos que afrontar esa realidad. Porque no hacerlo es lo que nos va a llevar a no resolver ese problema. ¿Cuál es el problema?”, se pregunta Rivera quien, a pesar de lo sucedido con la empleada de Iveco, durante su participación en Espejo Público puso el foco en que una mujer no debía grabar ese tipo de contenidos por el riesgo que conllevan.

Algo de lo que no ha cambiado de opinión, según sus palabras. “El problema es que si hoy día sale mi hija y llega tarde yo me voy a preocupar más que si sale mi hijo. Y es una realidad. Porque yo a mis hijos, el consejo que les doy referente a esto es que no graben este tipo de vídeos. Por supuesto que tienen todo su derecho y toda la libertad de grabar el vídeo que quieran y de mandárselo a quien quieran. Pero ese vídeo se puede convertir en un arma arrojadiza”, continúa. Rivera es padre de tres hijos: Cayetana, a quien su familia llama Tana, de 19 años y fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo; Carmen, que en agosto cumplirá cinco años, y Curro, de cuatro meses, ambos nacidos de su actual matrimonio con Lourdes Montes.

Para finalizar, el diestro ha querido dirigirse a todos aquellos que han cargado contra él estos días en las redes sociales: “A todos estos que me dan estas lecciones de moralidad que me mandan vídeos de cuando el toro mata a mi padre, me desean la muerte, desean la muerte de mis hijas, desean que a mi hija la violen y lo graben para que lo podamos ver todos les digo que no me den tantas lecciones, que las lecciones me las ha dado ya la vida, que son las mejores lecciones que podemos aprender”.