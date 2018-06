Francisco Rivera y Lourdes Montes esperan su segundo hijo

El torero Francisco Rivera Ordóñez y su esposa, la diseñadora Lourdes Montes, han anunciado que están esperando su segundo hijo. Montes está embarazada de unas 10 semanas, por lo que esperan el nacimiento del pequeño para finales de año.

La noticia la han dado en la revista ¡Hola!, que les ha concedido su portada de este miércoles, 20 de junio, para anunciar a lo grande y en exclusiva la noticia con su casa de Ronda (Málaga) como telón de fondo. Tal y como explica el hijo de Carmina Ordóñez y Francisco Rivera Paquirri en la publicación, la buena nueva se la comunicó su hija Carmen, que en agosto cumplirá tres años. Montes ha explicado que este embarazo está siendo "peor que el anterior".

"Papá, va a venir la cigüeña', me dijo", explica Rivera Ordóñez que le explicó su hija. Además, Rivera ha hablado en Espejo Público, programa en el que colabora. Asegura que va a estar contento sea niño o niña, aunque reconoce estar "acostumbrado" a las niñas. Sólo pide que venga bien, y asegura que quien no está nada contenta es su hija Carmen. "No quiere ni oír hablar: 'No quiero ningún bebé, ya tengo a Cayetano. Lo voy a encerrar, papi'. Está muy celosa", ha explicado entre risas el torero, haciendo referencia al hijo de su hermano Cayetano Rivera y la presentadora Eva González, nacido el pasado marzo.

🎥VÍDEO| @Paquirri74 nos cuenta que va a volver a ser padre y confiesa que es un bebé muy querido y buscado pic.twitter.com/RbjWPo7tlZ — Espejo Público (@EspejoPublico) 20 de junio de 2018

Rivera también ha explicado que este ha sido un hijo "muy buscado", y que llevaban dos años intentando tenerlo. Además, no ha querido confirmar si seguirán aumentando la familia.

Este será el segundo retoño para Rivera y Montes, aunque para el torero es el tercero, puesto que tiene una hija mayor, Cayetana, fruto de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, hija menor de la duquesa de Alba. La joven cumplirá 19 años en octubre.