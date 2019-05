Uganda tiene una cuenta pendiente con las minas antipersona

"Era mediodía y volvía del mercado. Los rebeldes habían atacado nuestra aldea la noche anterior. Me alejé del camino principal para dejar el paso a una motocicleta y pisé una mina. Me encontré en el suelo en un instante. Estas cicatrices en mi mano derecha fueron causadas por la explosión; Traté de proteger a mi pequeño hijo que estaba cargado en mi espalda pero murió en el hospital por sus heridas". Monica Piloya recuerda cada detalle del día en que una mina cambió su vida. Era 2003 y las milicias del LRA lideradas por Joseph Kony aterrorizaron aldeas en el norte de Uganda en busca de niños para unirse a su ejército y mujeres jóvenes para ser violadas y secuestradas como botín de guerra. La mayoría de las minas y explosivos que aún reaparecen en áreas rurales se remontan a esos años.

"Después de tres meses en el hospital mi vida ha sido extremadamente difícil. Era campesina, pero sin una pierna ya no podía trabajar. A pesar del apoyo de mi familia, no sabía cómo lidiar con la discapacidad. Mi esposo se fue, dejándome sola", asegura la Piloya. Cuenta que fue entonces cuando supo del proyecto para los mutilados de la fundación AVSI. "En la clínica de Gulu me dieron asesoramiento psicológico y me apoyaron 100%. Gracias a la pierna artificial que me dieron, pude sentirme independiente, trabajar e integrarme nuevamente en la comunidad. Mi esposo, incluso siguiendo sus consejos, decidió regresar y ahora vivimos juntos en la casa que él construyó para nosotros. Mi vida hoy es normal otra vez", añade.

De historias como la suya, en las regiones del norte del país, hay miles de ellas pero no todas tienen un final feliz. Desde 2008, el proyecto GROW (Taller Ortopédico Regional de Gulu), en el que la Fundación AVSI trabaja en primera línea en apoyo a las víctimas de la guerra, ha donado prótesis a más de 300 personas cada año. La fundación estima que durante los 22 años de conflicto civil, alrededor de 1.200 personas resultaron heridas por la explosión de minas u otras bombas abandonadas. Pero hoy tener estadísticas actualizadas es extremadamente complejo.

Steve Okello, director de la Unión Nacional de Personas con Discapacidades (Nudipu), denuncia una situación de abandono por parte del Estado contra los sobrevivientes de los accidentes con minas: "Tener datos actualizados sobre el número de heridos o bombas aún presentes en Uganda es casi imposible. No hay interés en profundizar este tema, y mucho menos en resolverlo", indica Okello, que asegura que ya no hay un organismo encargado de limpiar las áreas de riesgo y que la policía o la UPDF (la unidad del ejército especializada en la solución) intervienen solo después de un informe del descubrimiento de una bomba, a menudo con meses de retraso. "Lo cierto es que Uganda no está libre de minas terrestres, como se declaró en 2012”, asevera.

Tener datos actualizados sobre el número de heridos o bombas aún presentes en Uganda es casi imposible Steve Okello, director de la Unión Nacional de Personas con Discapacidades





En 2012, el actual presidente Museveni, de Uganda, firmó el tratado de Ottawa y se unió oficialmente a la lista de naciones que completaron la recuperación de los territorios nacionales. Sin embargo, la realidad parece ser muy diferente y las autoridades locales, ya sean pequeñas comunidades o grandes centros de población, y confirman la presencia de innumerables municiones sin explotar. El oficial de relaciones públicas de la policía del distrito de Gulu, Jimmy Patrick Okema afirma que en los últimos 12 meses se han identificado al menos 145 bombas nuevas, de las cuales solo una parte se han llevado a un lugar seguro, alejado de la población. "Tenemos grandes dificultades para tomar medidas efectivas. Las minas no están concentradas en un área, sino que están dispersas por todo el norte del país, a menudo a una distancia de cientos de metros o kilómetros entre sí. Esto hace que sea imposible llevar a cabo una acción de remediación capilar", añade.

El oficial destaca también que otro aspecto en el que deben trabajar es la comunicación con las autoridades locales en pueblos pequeños. "Sucede que no contestan el teléfono ni nos envían información completa sobre la ubicación exacta de los dispositivos. Actualmente, el área de Gulu es una de las más expuestas a riesgos, pero también hemos recibido informes de Awak, Paicho, Awer, Ongako, Nwoya. Hace menos de un año, ocurrió un accidente en Nwoya con una granada sin explotar que mató a un niño e hirió a otro", relata Patrick.

En un contexto similar, la actividad de AVSI y el centro ortopédico de Gulu sigue siendo de fundamental importancia, pero los fondos internacionales asignados al proyecto están en declive. En comparación con cuando el conflicto civil aún estaba presente, las donaciones se redujeron en gran medida y esto conlleva serias limitaciones en los servicios ofrecidos, como la posibilidad de dar alojamiento y pensión gratuitos a los clientes que esperan su prótesis, cuya creación puede durar varias semanas. En el laboratorio, un equipo de especialistas se ocupa de cada fase del proceso, desde el yeso de la extremidad amputada hasta la calibración. Esta es una fase muy delicada, ya que incluso un error de unos pocos milímetros en la alineación o en la longitud de la prótesis causaría problemas físicos al beneficiario con el tiempo. Para estar seguros de una correcta construcción de la extremidad artificial, son necesarios varios intentos y horas de fisioterapia para poder observar la adaptación del cuerpo en movimiento.

El oficial de relaciones públicas de la policía de Gulu, Jimmy Patrick Okema afirma que en los últimos 12 meses se han identificado al menos 145 bombas nuevas

Joyce Laker, que ha estado ejecutando el proyecto durante varios años, fue testigo de primera mano de los cambios que se produjeron a lo largo de los años: "El aspecto económico, desafortunadamente, es una limitación importante que se ha acentuado en el último período. Al principio, gracias al apoyo del Fondo Fiduciario para Víctimas, pudimos ofrecer alimentos y alojamiento a los pacientes de nuestra clínica, pero ahora ya no podemos hacerlo. A menudo sucede que las personas se enfocan más en el dinero que en el gran trabajo que hacemos", señala Laker, que pone de ejemplo que el apoyo psicológico es quizás el ejemplo más claro de esta situación. "Muchos no entienden su utilidad, pero sabemos que es una parte integral del apoyo que brindamos a las víctimas de la guerra ya aquellos que han sufrido accidentes con minas. Sin nosotros, muchos pacientes caerían en la depresión o pensarían en el suicidio", añade el colaborador, que indica que se ha progresado en reducir el estigma de la discapacidad. "La discriminación es menor y esto lleva a muchas más personas a buscar abiertamente ayuda y difundir los resultados de nuestros esfuerzos", señala.

El centro ortopédico es un punto de referencia en todo el país y también del vecino Sudán del Sur. Pero muchos no pueden darse el lujo de alejarse de la familia o el trabajo y, por lo tanto, renunciar a la posibilidad de volver a una vida independiente. Este es el caso de Richard, de 28 años, herido por un pie de mina durante una expedición de caza en 2016. Después de quedar huérfano (su padre murió de ébola y su madre fue asesinada por rebeldes del LRA), tuvo que cuidarse. De sus hermanos menores a pesar de la severa discapacidad. Nudipu lo ayudó con un curso para convertirse en mecánico de motocicletas, un trabajo que aún le permite sobrevivir, pero no tiene posibilidades de ahorrar para financiar un viaje que costaría unos pocos dólares.

"El proyecto AVSI ha hecho mucho en el pasado y aún representa una realidad indispensable para las poblaciones de estas áreas, pero el compromiso también debe provenir de las autoridades para evitar nuevas muertes y lesiones", señala el director de Nupwd. "Personalmente siento el deber de hacer mucho más; en 2002 me amputaron una pierna cuando aún era estudiante, pero me considero afortunado porque me di cuenta de que este problema no debería limitarme en la vida. Perdí una pierna pero el resto de mí todavía está completo, todavía está aquí", concluye.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.