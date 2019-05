Detectives de la ESO: alumnos de 14 años de Badajoz sonrojando a los famosos por sus faltas de ortografía

“Buenos chicos. Apatrullando la lengua”. Arturo Pérez-Reverte alababa mediante este tuit la iniciativa que nos ocupa. Seguramente el académico quiso hacer un guiño a los estudiantes con una errata deliberada, pero los chavales fueron implacables: "Buenas tardes, Arturo. Antes de nada, nos gustaría darle las gracias por su apoyo. Es muy importante para nosotros. En este caso, su falta ha sido poner apatrullando, ya que el verbo apatrullar no existe. Lo correcto sería patrullando. Un gran saludo, HG". Así respondió al escritor uno de los alumnos que forman Detectives de la ESO. Así se las gasta esta brigada joven e infatigable.



Tras los 26 alumnos que van a la caza del gazapo ortográfico de los famosos se encuentra el profesor de Geografía e Historia Alejandro Galán. En noviembre de 2018, este cacereño de 25 años instó a los estudiantes de tercero de la ESO (14 y 15 años) del centro IES Cuatro Villas de Berlanga (un municipio de Badajoz de unos 2.500 habitantes) a que crearan la cuenta Detectives de la ESO en Twitter. "Cuando empezamos con esta iniciativa establecimos ciertas bases. Tuvimos que definir qué es ser famoso y decidimos que corregiríamos a aquellas personalidades que tuvieran más de 20.000 seguidores en las redes sociales", explica a ICON Alejandro Galán.

"Para incentivarles, cuando empezamos con la cuenta de Twitter les subía 0,25 puntos en el examen si lograban que les contestara el famoso. Pero tuve que dejar de hacerlo porque ahora nos responden muchos" Alejandro Galán, profesor de Geografía e Historia

Este docente veinteañero no buscaba notoriedad en las redes sociales ni que sus alumnos se convirtieran en influencers. Lo que Galán desea es que sus alumnos mejoren su ortografía de una forma divertida y, sobre todo, respetuosa. "Lo primero que hacemos cuando ponemos un tuit corrigiendo a algún famoso es presentarnos y explicar en qué consiste nuestra labor. Después indicamos cuál es el error, mostramos cuál sería la forma correcta y nos despedimos resaltando algún aspecto positivo de la persona a la que estamos corrigiendo. Lo hacemos así para que no resulte violento y no se moleste nadie", apunta Galán.

El proyecto demuestra que nadie es perfecto y que incluso ellos pueden equivocarse. "Claro que me he encontrado con mensajes nuestros que tenían faltas ortográficas. Pero hasta eso me viene bien, porque lo que hago en esos casos es, además de borrarlos de nuestra cuenta de Twitter, utilizarlos en clase para que ellos mismos busquen dónde esta el fallo", nos comenta el profesor de Geografía. Eso sí, si antes debía seguir de cerca cada publicación que hacían los jóvenes detectives, hoy afirma que apenas tiene que preocuparse de supervisar las correcciones de sus alumnos porque han mejorado mucho.

Al principio, el profesor premiaba a los alumnos que más se implicaban en la iniciativa sumando puntos en los exámenes de aquellos que más errores detectaban. "No toda la clase se lo toma en serio. De los 26 chicos, diez son lo que realmente dedican tiempo a corregir fallos. Para incentivarles, cuando empezamos con la cuenta de Twitter les subía 0,25 puntos en el examen si lograban que les contestara el famoso. Pero tuve que dejar de hacerlo porque ahora nos responden muchos", explica.

Los alumnos de tercero de la ESO del IES Cuatro Villas de Berlanga (Badajoz) en clase, pillando patadas al diccionario de los famosos.

Alejandro Valencia (Ahillones, Badajoz, 2005), alumno de Galán y uno de los más activos de Detectives de la ESO, afirma que su ortografía ha mejorado desde que salió adelante esta patrulla en pro del buen uso del lenguaje. "Ahora me fijo mucho en las palabras y no tengo faltas en los exámenes. Mis padres están felices de que use el móvil como herramienta de aprendizaje y no solo para jugar", comenta a ICON. Valencia invierte unos diez minutos en redactar correctamente el tuit con el que alecciona a los famosos. "Lo reviso muchas veces para asegurarme de que está bien escrito. Si vas a corregir a alguien tienes que hacerlo sin fallos", señala.

Algunas de las estrellas a las que han pillado atizando al diccionario de la lengua española son: Natalia (concursante de la primera edición de OT), la concejala de Ciudadanos Begoña Villacís, el actor Dani Rovira, la cantante Rosario Flores, el líder del PP Pablo Casado, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez e incluso a programas de televisión como Sálvame o El chiringuito.

"Hola, somos un grupo de 3.º ESO que está corrigiendo faltas de ortografía. Usted ha puesto solo con tilde, pero ya no es recomendable ponerlo. Eres un actor increíble. Un saludo. C19", corrigieron al actor Dani Rovira.

"Buenas tardes, Begoña. Somos un grupo de alumnos que corrige faltas de ortografía. Nos gustaría decirte que tu falta es poner tilde en ti (los monosílabos en castellano solo se acentúan si existe una palabra que sea igual, pero de distinto significado). Un saludo, HG", avisó otro de los alumnos a la concejala de Ciudadanos.

A pesar de las buenas intenciones de esta brigada hay quien no ha sabido tomarse con filosofía las correcciones de los alumnos de Galán. "Julia [Operación Triunfo 2018] se molestó cuando le señalamos su falta y contestó atacando nuestro tuit. Se la criticó mucho por redes y tuvo que rectificar diciendo que todo había sido una broma", recuerda Alejandro Valencia, uno de los detectives de la ESO. Curiosamente, tal y como afirma el docente de IES Cuatro Villas de Berlanga, los triunfitos, junto con los tronistas del programa Hombres, mujeres y viceversa, son los famosos que más faltas cometen en Twitter.

Para el cacereño es su segundo año como profesor y probablemente el último que imparte clase en este centro de Badajoz, pues está de interino y el próximo curso le cambiarán de destino. ¿Qué pasará con Detectives de la ESO si no vuelve a dar clase a estos 26 alumnos? "Aún no lo sé. Veo complicado seguir con la cuenta de Twitter si yo estoy en otro instituto, pero si ellos quieren continuar yo les apoyaré. Mientras esté en activo seguiré ayudándoles a coordinarla, eso seguro", concluye Galán. Y confiesa a ICON que hay una personalidad a la que le encantaría cazar cometiendo una errata: "Me gustaría pillar al Papa cometiendo algún fallo, pero escribe muy bien sus tuits y no hay manera. ¡Y mira que lo reviso!".

