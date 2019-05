15 regalos de última hora para el Día de la Madre

A tan sólo cuatro días para el Día de la Madre, la cuenta atrás para conseguir un buen regalo ha empezado a correr. Si todavía no has comprado el obsequio que buscas y no te sobra el tiempo, adquirirlo por Internet puede ser una buena opción, ya que todavía hay opciones para recibirlo antes del 5 de mayo.

Después de proponer una selección de regalos que se adaptan a todos los bolsillos, en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 15 artículos de moda y belleza, tecnología, deporte y salud, así como flores para sorprender a tu madre en su día. Todos los artículos están disponibles para comprar online y pueden llegar a tiempo para el Día de la Madre.

MODA Y BELLEZA

Collar Árbol de la vida, de Wanda Plata

Fabricado en plata de ley 925, este elegante collar de un Árbol de la vida ha sido elaborado en España. El colgante mide dos centímetros de diámetro, mientras que la cadena —construida también con plata de ley 925— tiene un largo de 40 centímetros. Cuenta con un certificado de autenticidad y un año de garantía con el fabricante.

Compra por 27,50€ en Amazon

Pulsera de acero con circonita Fossil

Una pulsera siempre es un detalle fácil de lucir y muy duradero. Además, este modelo de Fossil con un corazón en el centro destaca por estar elaborado en acero inoxidable con acabado pulido, y está retocado con circonita —imitación de diamantes— para darle un aspecto más refinado. El cordón está elaborado en piel y es ajustable.

Compra por 36,95€ en Amazon

Secador de pelo Remington Pro Air Turbo D5220

Entre los accesorios de belleza, uno de los imprescindibles para conseguir los mejores peinados es el secador de pelo. Este modelo Remington, que incorpora un generador iónico, ayuda a obtener un cabello brillante y sin encrespamiento. Dispone de una función turbo que proporciona un chorro de aire de 90 km/h para un secado rápido, así como una ráfaga de aire frío para fijar el peinado. Incluye un concentrador y un difusor. Actualmente tiene un 34% de descuento.

Compra por 26,43€ en Amazon

Plancha de pelo Remington Pro Ceramic Ultra S5505

Si el secador de pelo no puede faltar en un set de belleza, igual de imprescindible es la plancha de pelo, como esta Remington con revestimiento de cerámica avanzada, que ayuda a obtener una mayor suavidad y facilita su uso. Sus placas extralargas de 110 milímetros y su placa flotante permiten presionar y alisar uniformemente. Cuenta con un controlador digital de temperatura, para elegir entre 150 y 230 grados. Dispone de una función de bloqueo de temperatura, función de temperatura turbo y apagado automático después de 60 minutos. Actualmente tiene un 44% de descuento.

Compra por 23,92€ en Amazon

Espejo de maquillaje con luz LED Medisana

Este espejo de doble cara ofrece, por un lado, una imagen a escala real, mientras que por el otro proporciona un reflejo a escala 5x, por lo que es perfecto para las sesiones de maquillaje o depilación. Además, dispone de una luz LED en la circunferencia para una correcta iluminación del rostro. Mide 13 cm de diámetro y puede girar en 360 grados para alternar fácilmente entre una cara y otra.

Compra por 23,99€ en Amazon

Bolso de mano Kipling Amiel

Un modelo perfecto para renovar o ampliar la colección de bolsos de tu madre. Ofrece una gran practicidad gracias a sus asas de mano y su correa extraíble para colgar del hombro. Incorpora bolsillos especiales para guardar los objetos cotidianos, como el móvil o los bolígrafos, así como un amplio bolsillo trasero con cremallera. Está fabricado en nylon resistente al agua y de fácil limpieza. Incluye un llavero colgante. Tiene la garantía mundialmente conocida de Kipling y está disponible en casi 40 colores distintos hasta con un 51% de descuento.

Compra por 36,80€ en Amazon

Caja de regalo Rituals

Esta caja de regalo es perfecta para que tu madre pueda consentirse diariamente, ya que incluye cuatro productos de relajación de la marca Rituals: un gel de ducha en espuma, un exfoliante corporal a base de sal del Himalaya, una crema corporal hidratante y un jabón de manos. Están elaborados con rosa de la India y almendras dulces que, gracias a sus cualidades suavizantes y aromáticas, permiten equilibrar el cuerpo y la mente.

Compra por 29,50€ en Amazon

TECNOLOGÍA

Altavoz Bluetooth Xleader

Inspirado en el diseño del Echo Dot de Amazon, este altavoz cuenta con una pantalla táctil en la parte superior, que permite controlar la reproducción de música, así como subir y bajar el volumen. También cuenta con micrófono para poder atender llamadas en modo manos libres. Ofrece un sonido en alta definición, gracias a sus controladores de 40 mm y su subwoofer integrado.

Compra por 14,99€ en Amazon

Pulsera de actividad Yamay

Un regalo perfecto para las madres deportistas. Esta pulsera permite registrar datos como la frecuencia cardiaca, el ritmo, la distancia o las calorías quemadas para hasta 14 deportes diferentes, como caminar, correr, ciclismo, senderismo, baloncesto, tenis o bádminton. También ofrece notificaciones del móvil y las redes sociales y estadísticas de sueño. La batería tiene una autonomía de hasta ocho días con una sola carga.

Compra por 30,96€ en Amazon

Auriculares sin cables QCY

Tanto para hacer deporte como durante cualquier viaje o desplazamiento dentro de la ciudad, no hay auriculares más prácticos que los true wireless. Este modelo, además de ofrecer conexión estable Bluetooth 5.0 y sonido estéreo de alta calidad, disponen de un diseño que permite cancelar la mayoría del ruido externo. También incluyen un micrófono para poder responder llamadas. Son resistentes al agua y el sudor y tienen una autonomía de hasta 15 horas gracias a su estuche, en el que pueden recargarse hasta cuatro veces.

Compra por 29,98€ en Amazon

Xiaomi Mi A2 de 64 GB

El Mi A2 es un terminal elegante, con cuerpo de metal de una sola pieza y diseño ultrafino. En su pantalla, FHD+ de 5,99 pulgadas, tu madre podrá disfrutar con todo lujo de detalles de las fotos y vídeos que capture a través de sus potentes cámaras de 12+20MP y 20MP. El sistema operativo es Android One, aligerado de programas y procesos innecesarios, por lo que ofrece un rendimiento bastante notable. La batería, con 3.010 mAh, ofrece una alta autonomía. Actualmente tiene un 44% de descuento.

Compra por 160€ en Amazon

DEPORTE Y SALUD

Humidificador VicTsing

La relajación puede ser un lujo de todos los días con este humidificador con difusor de aceites esenciales, que evita la resequedad en cualquier habitación, a la vez que la llena de un aroma agradable. Dentro, cuenta con iluminación LED ambiental, con ocho colores diferentes a elegir. Es más silencioso que una nevera, por lo que es perfecto para usarlo antes de dormir, ya que también cuenta con un sistema de apagado automático programable.

Compra por 18,99€ en Amazon

Almohadilla térmica MaxKare

Al acostarse al final del día, esta almohadilla eléctrica ofrece una sensación cálida para aliviar los pequeños dolores del cansancio y relajarse antes de dormir. Tiene unas dimensiones de 50 x 60 cm, por lo que es adecuado para cualquier parte del cuerpo: espalda, cuello, hombros, abdomen, muslos o piernas. Cuenta con cinco temperaturas diferentes a elegir y una función de apagado automática para un uso seguro.

Compra por 24,99€ en Amazon

Cojín masajeador Naipo

Para las madres que padecen frecuentemente de dolores musculares, este cojín masajeador será el regalo perfecto. Dispone de cuatro cabezales masajeadores intensos, que ofrecen una terapia tipo shiatsu de amasado profundo, que ayuda a aliviar la rigidez y la tensión de los músculos. Ofrece calor a través de infrarrojos y cuenta con un apagado automático para evitar accidentes por sobrecalentamiento. Es perfecto para zonas del cuerpo como el cuello, la espalda, las piernas o el abdomen.

Compra por 37,39€ en Amazon

FLORES

Arreglo ¡Mamma Mia!

Por más tradicional que parezca, un buen ramo o arreglo de flores nunca deja de ser un detalle tierno para regalar en esta fecha. Además, este arreglo ha sido especialmente creado para celebrar el Día de la Madre. Está elaborado a partir de de flores blancas, rosas y fucsias con las especies más frescas de la temporada y está disponible en tres tamaños. Se puede enviar a domicilios, oficinas y hospitales por igual. No incluye el jarrón.

Compra desde 39,90€ en Quedeflores

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de mayo de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.