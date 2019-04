Regalos para el Día de la Madre que se adaptan a todos los bolsillos

El próximo 5 de mayo se celebra el Día de la Madre, una fecha para reconocer el cariño y el esfuerzo con los que las mamás cuidan a sus hijos y familias. Desde luego, lo ideal es agradecerles día con día todas sus atenciones, pero nunca está de más demostrarles afecto con un regalo muy especial en esta celebración. Es por eso que en EL PAÍS Escaparate te recomendamos una selección de obsequios que se adaptan a todos los bolsillos —menos de 25, 50 o 75 euros— y que seguramente serán un acierto para sorprender a tu madre.

MENOS DE 25 EUROS

Fular marrón de cebra Asos Design

En ningún armario sobran las prendas y los accesorios con estampado animal, como este fular con un diseño de piel de cebra en color marrón. Aunque está diseñado para lucir con un diseño de lazo anudado, se puede utilizar de diversas maneras, tanto en el cuello como en la cabeza. Está fabricado en poliéster, cuyo tejido ofrece un tacto suave de efecto satén y tiene un acabado muy sedoso.

Espejo de bolsillo con luz LED

El espejo es uno de los accesorios imprescindibles en cualquier bolso de mano. El problema es que, cuando hay un ambiente con poca luz, es muy complicado utilizarlo. Para evitar ese contratiempo, este modelo de bolsillo dispone de una luz LED en el aro de la cara inferior que otorga una iluminación perfecta de tono cálido, similar a la luz natural del sol, por lo que proporciona detalles y colores reales. Además, ofrece un aumento de 1x/10x, ideal para aplicar maquillaje, depilar con pinzas o controlar las espinillas.

Cepillo facial 5 en 1 Voyor

Para consentir a tu madre puedes regalarle una sesión en el salón de belleza o el spa —que es efectiva, pero temporal— o este cepillo facial eléctrico, que incluye cinco cabezas diferentes con distintos tratamientos: limpieza y exfoliación facial, limpieza facial delicada, limpieza corporal, removedor de maquillaje y removedor de pedicura y piel muerta. El cuerpo es resistente al agua, inalámbrico y anti-deslizante.

Taza de La Mente es Maravillosa

Una taza podría parecer el regalo más común, pero en mucho depende del diseño y el mensaje que tenga. Este modelo de la marca La Mente es Maravillosa es uno de sus seis diferentes diseños dedicados a mamá, todos con mensajes e ilustraciones muy llamativos. Además, tanto el interior como el asa están pintados en color rosa para contrastar y sus materiales y acabados son resistentes al microondas y el lavavajillas.

Altavoz portátil JBL Go

¿A tu madre le gusta tener música allá donde vaya? Entonces, este altavoz inalámbrico es el regalo perfecto, ya que se conecta rápida y fácilmente a cualquier smartphone, tablet u ordenador. Su batería tiene una autonomía de hasta cinco horas y dispone de un sistema de manos libres con cancelación de ruido para responder cómodamente las llamadas al móvil. Está disponible en seis colores y cuenta con un práctico gancho para poder llevarlo a todas partes.

Libro para rellenar de Mr. Wonderful

¿Prefieres los regalos personalizados, pero los diseños no son lo tuyo? Con esta libreta de Mr.Wonderful quedarás genial, ya que cuenta con 20 páginas llenas de frases e ilustraciones originales, pero con los espacios en blanco necesarios para darle un toque único. Incluye también cuatro hojas de pegatinas con las que se puede hacer todavía más exclusivo el contenido de la libreta.

Velas con formas de cactus y plantas

Cualquier madre amante de las plantas y la naturaleza recibirá encantada este juego de seis velas con formas de pequeños cactuses y plantas. Son perfectas para decorar cualquier rincón de casa, pero también para encenderlas y disfrutar de su iluminación ornamental. No producen humo negro y su llama puede durar hasta cinco horas antes de consumirse.

Pulsera de actividad Xiaomi Mi Band 3

A pesar de que los relojes inteligentes y las pulseras de actividad puedan parecer uno de los dispositivos más geek, este modelo de Xiaomi ha cobrado gran popularidad por su calidad, su bajo precio y, sobre todo, su facilidad de uso. Así que si buscas un regalo para una mamá con mucha actividad diaria, la Mi Band 3 es perfecta para que lleve un registro de sus pasos, distancia recorrida, calorías quemadas, ritmo cardíaco y hasta horas de sueño. Es sumergible 50 metros en el agua y muestra notificaciones en pantalla.

MENOS DE 50 EUROS

Humidificador ultrasónico VicTsing

Si de relajación se trata, este humidificador es el regalo ideal para las madres que acostumbran practicar meditación, yoga o alguna actividad similar. Y es que además de evitar que el ambiente de una habitación se reseque, también funciona como difusor de aceites esenciales, por lo que ayuda a crear atmósferas relajantes. Cuenta con un sistema de apagado automático y dispone de una luz LED con siete colores diferentes y varios niveles de intensidad.

Cofre de hidratación Hydration Essentials

Este kit contiene tres productos esenciales para la hidratación facial: un frasco de 28 ml de crema Ultra Facial para nutrir pieles secas durante todo el día; un frasco de 14 gramos de contorno cremoso para ojos a base de aguacate, que alisa y nutre la piel; y un tubo de 150 ml de gel limpiador en espuma Ultra Facial Cleanser, que elimina las impurezas sin secar ni agrietar la piel. En definitiva, un pack completo para mantener un cutis sano y joven.

Kit de máscaras de pestañas Big Bad Deal

Siempre hace falta tener una máscara de pestañas en el tocador y otro en el bolso de mano, por lo que este kit de la marca Benefit es perfecto. Contiene dos frascos de la línea BADgal BANG! —que hemos elegido recientemente como la mejor máscara de pestañas—, uno de 8,5 gramos, perfecto para tener en casa, y otro más de 4 gramos, que se puede llevar a todas partes. Destaca por dejar unas pestañas muy oscuras y con volumen durante todo el día.

Pack de bombas de baño veganas SatinNaturel

Pocas cosas hay tan relajantes como un baño de espuma. Si quieres consentir a mamá, este paquete de siete bombas de baño puede ser un acierto, ya que contienen ingredientes naturales y orgánicos, como manteca de karité, que nutren la piel y liberan distintos aromas agradables: flor de malva, canela-naranja, lima-macadamia, fresa-higo, chocolate y rosa negra. Además, ninguno de estos productos ha sido probado en animales ni contiene colores artificiales.

MENOS DE 75 EUROS

Lector electrónico Kindle

Las lectoras amantes del aire libre no necesitan más que la luz del sol para disfrutar de su libro predilecto y de los otros 10.000 que caben en este Kindle. Esta versión no cuenta con luz integrada, pero su pantalla antirreflejos es perfectamente nítida a plena luz del día. Sus partículas de tinta permiten una lectura igual de clara que en el papel y no tiene luces que afecten la vista o el sueño por la noche. Su batería tiene una autonomía de semanas para no tener que preocuparse de estar cargándola constantemente.

Cafetera Nespresso De'Longhi Inissia

Este producto, de la marca De’Longhi, ya lo destacamos como una de las cafeteras automáticas más populares del mercado. Cuenta con una bomba de presión de 19 bares, dos botones programables (espresso y lungo) y un sistema de calentamiento rápido que permite usarla en sólo 25 segundos. Asimismo, presenta una función de autoapagado tras nueve minutos de inactividad. Es perfecta para preparar un café rápido por la mañanas y aprovechar toda la gama de sabores de las cápsulas Nespresso.

Estuche de perfume Lancôme La Vie Est Belle

La vie est belle es uno de los perfumes más populares del momento, debido a su agradable aroma floral. Por eso, qué mejor que regalarlo en este estuche con tres presentaciones: un vaporizador de 75 ml para el tocador, una loción corporal de 50 ml para llevar al gimnasio o de viaje y una miniatura de 4 ml que se puede cargar en el bolso de mano.

