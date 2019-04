Comparativa | Seis cargadores para cargar tu móvil a la velocidad del rayo

Nuestra experta ha elegido el modelo Aukey PA-T18 como el mejor cargador rápido para móvil de los seis analizados por su versatilidad –se puede utilizar con hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo–, su potencia y su seguridad.

Hoy en día, cualquier móvil de gama alta que se precie (y también algunos de gama media) cuenta entre sus características con la compatibilidad con la carga rápida, un sistema que permite rellenar su batería –sobre todo la primera mitad– en unos pocos minutos. Pero para disfrutar de esta función, además de que el terminal sea compatible, es necesario también contar con un cargador preparado para ello. Y no siempre viene incluido en la caja del dispositivo.

Basta con realizar una búsqueda rápida por Internet para percibir la amplia oferta de modelos universales a la venta. Así, a la hora de elegir uno de ellos es necesario fijarse en la tecnología que emplean: la más popular es Quick Charge y la ha desarrollado la compañía Qualcomm que, gracias a su chipset Snapdragon, se sitúa en las primeras posiciones dentro del mercado de los procesadores móviles.

¿Qué modelos hemos probado?

Para realizar esta comparativa, hemos seleccionado seis propuestas que forman parte del catálogo de los principales fabricantes de estos accesorios. Todas ellas son compatibles con este estándar. Los modelos que hemos seleccionado han sido: Aukey PA-T18 (9), Belkin Boost Up modelo F7U034vf04-SLV (8,75), Hama 00178273 (8,25), Ksix 10W Fast Charging (7,75), RavPower RP-VC007 ES (8,25) y Trust Velox18 (8,5).

Entre los aspectos valorados se encuentran:

Diseño: la calidad y el acabado del producto son fundamentales para garantizar su máxima durabilidad y resistencia, sobre todo en los desplazamientos.

Seguridad: para garantizar que el cargador funciona correctamente y que no se estropea o daña a causa de un aumento de la temperatura o fallo en la corriente eléctrica. Es aconsejable que brinde protección frente al sobrecalentamiento, la sobrecarga o cortocircuito.

Conectividad: algunos de estos modelos incorporan varias conexiones USB para que el usuario cargue la batería de más de un dispositivo a la vez. Resulta muy cómodo y práctico. La tendencia es que al menos una de estas conexiones integre la función de carga rápida y el resto puedan utilizarse con productos que no sean compatibles con esta tecnología.

Rendimiento: es otro de los criterios que hay que valorar, sobre todo para comprobar que efectivamente el cargador cumple con lo que promete el fabricante. Los modelos con más de una conexión USB tienden a integrar, en este sentido, un sistema inteligente que no sólo detecta y reconoce el dispositivo conectado; también proporciona la corriente máxima que soporta y que el puerto al que está conectado le suministra.

Así los hemos probado

Para evaluar a cada uno de estos cargadores los hemos utilizado con teléfonos móviles de distintas firmas y con prestaciones y baterías de distinta capacidad: iPhone XS, Sony Xperia XZ2 Premium, LG G7 ThinQ y Xiaomi Mi 9.

El modelo que ha resultado ganador es el Aukey PA-T18: permite la carga de varios dispositivos a la vez, ofrece una alta potencia y cuenta con un sistema que ayuda a gestionar la energía. En el lado negativo de la balanza, su peso, superior al de otros modelos, y que no incluye un indicador LED que informe sobre el estado de la carga.

Aukey PA-T18: el ganador

Esta propuesta de pared es diferente al resto: incluye cuatro puertos USB, lo que significa que podemos utilizarlo con hasta cuatro dispositivos a la vez. Estas conexiones se dividen de la siguiente forma: una es compatible con la tecnología de carga rápida Quick Charge 3.0 (interfaz de color rojo) y el resto (interfaz de color verde) soporta AiPower, una tecnología de carga adaptable a los dispositivos que ayuda a gestionar la energía y que, en este caso, ofrece una salida de corriente de 4,8 amperios. El cargador suministra una potencia de 42 vatios y su funcionamiento es el esperado, aún cuando se usa con varios dispositivos a la vez. La única excepción es cuando se cargan cuatro dispositivos a la vez, momento en el que la carga empieza a ralentizarse ligeramente.

Ficha técnica -Tecnología: Quick Charge 3.0, AiPower -Tensión de red: AC 100–240V - Potencia total de salida: 42 vatios - Dimensiones: 64 x 63 x 29mm - Peso: 124 gr - Otros: salida USB (AiPower) DC 5V 2.4A Max (4.8A total); Quick Charge 3.0: DC 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A. Protección contra la sobrecarga y el sobrecalentamiento

En este sentido, ha sido provisto de una tecnología llamada INOV que ajusta el suministro de energía para unos ciclos de carga optimizados. También es compatible con las versiones 1.0 y 2.0 de Quick Charge, y lo podemos emplear no sólo con tabletas y móviles Android e iOS, también con smartwatches, auriculares y altavoces inalámbricos. A nivel de seguridad, queda protegido de la sobrecarga y también del sobrecalentamiento. Su diseño es compacto (tiene unas dimensiones de 64 x 63 x 29 milímetros) aunque sus 124 gramos le alejan de las propuestas más ligeras.

Lo mejor, lo peor y conclusión Lo mejor: La posibilidad de utilizarlo con hasta cuatro dispositivos y su elevada potencia. Lo peor: Es el modelo que más pesa y echamos en falta que integre un indicador LED que informe de cuando ha concluido la carga. Veredicto: Sus cuatro puertos USB le convierten en un modelo versátil, al poder utilizarlo con hasta cuatro dispositivos a la vez. No obstante, este diseño repercute en el peso si comparamos este dato con el resto de propuestas.

Belkin Boost Up (modelo F7U034vf04-SLV): el aspirante

Presenta un excelente acabado y la combinación de los colores blanco y plata de su carcasa de plástico le confiere un toque elegante. Con unas dimensiones de 43 x 43 x 35 milímetros y un peso de 59,82 gramos, dispone de un puerto USB-A para utilizarlo también con dispositivos más antiguos. El fabricante ha incluido, en este caso, un cable de USB-A a USB-C de 1,2 metros de longitud que se agradece.

Mientras, la tecnología de carga rápida que soporta es Qualcomm Quick Charge 3.0, aunque también admite la versión 2.0. En la hoja de características técnicas de su producto, Belkin prometía hasta un 80% de la carga en sólo 35 minutos. Lo hemos probado con el teléfono Sony Xperia XZ2 Premium que tiene una batería de 3.540 mAh: el tiempo que hemos empleado hasta completar el 80% de su carga se ha aproximado bastante, 30 minutos. Además, y gracias a la tecnología desarrollada por Qualcomm, la cantidad de corriente que recibe el terminal es evaluada cada 20 milivoltios para garantizar que el suministro fluye de manera optimizada y sin interrupciones. No se calienta y ofrece protección contra la sobretensión. Este cargador es específico para dispositivos Android y ofrece una potencia 18 vatios aunque existe otra versión de 27 vatios.

Trust Velox18

Su diseño compacto (83 x 43 x 27 milímetros) y sus 60 gramos de peso favorecen su transporte en los desplazamientos. Además, puede utilizarse en cualquier parte del mundo (al funcionar entre los 100 V y los 240 V) echando en la maleta, eso sí, la clavija de adaptador correspondiente. Con una potencia de salida de hasta 18 vatios, funciona con cualquier dispositivo provisto de una interfaz USB-C (tabletas y teléfonos Android) y también es compatible con la consola de juegos Nintendo Switch. El cable de carga USB-C viene junto al cargador.

Es compatible con las tecnologías de carga Delivery 3.0 y Quick Charge en sus distintas versiones: 2.0, 3.0, 4.0 y 4+ (esta última ofrece sobre todo mejoras enfocadas a la temperatura). Qualcomm, la empresa responsable de Quick Charge, permite consultar a través de su página web el listado de dispositivos compatibles con cada una de estas versiones. En comparación a un cargador USB normal de 5 vatios es cuatro veces más rápido. Ofrece, por otro lado, protección contra la sobrecarga, la sobrecorriente y los cortocircuitos, característica que siempre es bienvenida.

RavPower RP-VC007 ES: mejor relación calidad-precio

Esta propuesta es algo diferente, ya que está indicada para utilizar en la mayoría de los automóviles del mercado. Llama la atención su diminuto tamaño (70 x 30 x 30 milímetros) y su ligero peso (31,8 gramos) y, a pesar de que encaja bien en la toma del mechero, echamos en falta que la luz LED que incorpora para saber si está cargando sea un poco más grande. En cambio, tiene a su favor que sobresale muy poco.

El acabado y la elección de los materiales nos han sorprendido teniendo en cuenta su precio, y gracias a sus dos puertos USB-C puede utilizarse con dos dispositivos a la vez (es el compatible con sistemas de carga rápida 3.0). Con una potencia de salida de 36 vatios, dispone de tecnología iSmart gracias a la cual detecta cada uno de los dispositivos utilizado para optimizar cada una de las cargas. La intensidad de corriente se sitúa en 4,8 amperios. Para evitar que se estropee o sufra daños durante el proceso de recarga de las baterías, ofrece protección contra sobrecarga, el sobrecalentamiento, y los cortocircuito. Está indicado tanto para Android como para iOS.

Hama 00178273

Un modelo de carga rápida idóneo para el día a día que reconoce el dispositivo con el que se utiliza para cargarlo de forma óptima y que la energía usada durante este proceso no se desperdicie, completando así la carga lo antes posible. Lo podemos utilizar con modelos provistos de un puerto USB de clase C (o conector Lightning en el caso de dispositivos iOS) y es compatible con la tecnología de carga rápida Quick Charge 4+, aunque también con las versiones 2.0 y 3.0. Su potencia de salida se sitúa en 27 vatios y brinda protección frente a situaciones de sobrevoltaje, cortocircuito o sobrecarga que pudieran darse mientras se está utilizando. Al soportar una tensión de red de 100 - 240 V se puede utilizar en cualquier rincón del mundo. Su diseño no resulta atractivo pero sí muy práctico.

Ksix 7.5W-10W Fast Charging

De todos los modelos seleccionados, es el único con un sistema de carga inalámbrica (tecnología Qi) que además incorpora función de carga rápida para Android e iOS. Hay que reconocer que es muy cómodo colocar el móvil sobre la base de carga (el agarre es perfecto) y olvidarse de él hasta que la batería está completamente cargada.

Esta base luce un diseño coqueto, tiene unas dimensiones de 92 x 92 x 11,1 milímetros y pesa 52 gramos. En su parte inferior incluye un pequeño indicador LED que al ir cambiando de color informa de si el dispositivo recibe la energía que necesita y cuándo se ha completado el proceso. Ksix Fast Charging posee, en la cara opuesta a este indicador, un puerto microUSB que hay que conectar a la corriente eléctrica a través del cable que se suministra. Funciona bien, pero es cierto que durante las pruebas a veces hemos notado cierta ralentización. Cuenta, por un lado, con una potencia de carga estándar de 5 vatios y otra rápida de 7,5 o 10 vatios para los dispositivos compatibles. La potencia de carga máxima soportada es un dato fundamental que siempre es necesario confirmar, una duda que se resuelve echando un vistazo a las características técnicas del producto.

