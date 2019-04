El tiempo en las elecciones: sol y de 20 a 30 grados de máxima

El domingo en el que más de 36,8 millones de españoles están llamados a las urnas para unas elecciones generales que se pueden decidir por la abstención hará, en general, un día estupendo, es decir, de "tiempo estable, tranquilo y sin precipitaciones" salvo "alguna llovizna débil y dispersa" en puntos del País Vasco y "alguna tormenta" en Cataluña y Baleares, avanza Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y añade que las temperaturas serán "primaverales" y se moverán entre los 20 y 30 grados, según la zona. De momento, no hay ningún aviso meteorológico para el domingo y, al ser la situación anticiclónica, no se prevé que el pronóstico pueda variar.

Las únicas precipitaciones del día, según describe el experto, se esperan en el Cantábrico oriental, donde habrá sirimiri o calabobos, sobre todo en el País Vasco por la mañana. También lloverá por la mañana de forma escasa en el este de Cataluña. "En Barcelona capital y en Girona no se descartan lluvias, pero muy débiles", precisa. En Baleares, puede producirse por la tarde algún "chubasco débil en Mallorca". Además, por la tarde es posible que crezcan las típicas nubes de evolución de primavera, que pueden dejar "algún chubasco débil y aislado en zonas de la provincia de Teruel, norte de Castellón y alrededores". En todo caso, estamos hablando de unos acumulados "de no más de dos o tres litros por metro cuadrado". En el resto del país, "ambiente seco".

Las temperaturas suben y vuelven a valores habituales para esta época del año, después de una semana en las que han sido "frescas". "El martes, miércoles y jueves pasados se registraron valores de entre cinco y siete grados por debajo de lo normal en prácticamente toda la Península por la entrada de un frente atlántico con aire frío", recuerda Del Campo, que pronostica que este viernes "vuelve el anticiclón y se va a producir una subida de las temperaturas de forma general y progresiva de aquí al martes".

"Este sábado será el día en el que se registrará la subida más general y acusada, con las temperaturas en ascenso en casi toda España salvo en el litoral mediterráneo. Hará entre cuatro y seis grados más con respecto al viernes y, en el noroeste, incluso más, hasta ocho", explica el portavoz de la Aemet, que añade que el domingo electoral las máximas rondarán los 20-25 grados en el norte y los 25-30 en el centro y sur. Por último, hará "un día ventoso en el Estrecho y el Levante" y soplarán el cierzo y la tramontana en Aragón y Cataluña. En resumen, será una "jornada de lo más tranquila en cuanto a lo meteorológico", sin fenómenos significativos.

#EleccionesGenerales28Abril. Temperaturas máximas previstas y probabilidad de que se acumule más de 1 mm de precipitación. 🌡️por encima de lo normal, sobre todo en la vertiente atlántica peninsular, y predominio del tiempo estable en casi todo el país. https://t.co/dmJ4i31fSo pic.twitter.com/wfwYlxtLkE — AEMET (@AEMET_Esp) 26 de abril de 2019

¿Cómo afectará este tiempo a la participación en unas elecciones sin mayorías esperables y en las que la victoria de uno u otro bloque se puede decidir por un puñado de votos? "Supongo que hay cierta relación entre la participación y que no llueva, pero puede que tampoco sea bueno que haga un día demasiado soleado y la gente prefiera irse al campo o la playa", comenta Berta Barbet, politóloga por la Universidad Pompeu Fabra.

Sin embargo, Ignacio Jurado, profesor de Ciencia Política en la Universidad de York, resta importancia a la variable tiempo. Jurado admite que "mucho no se sabe" al respecto porque se han hecho muy pocos estudios, entre los que cita uno en España, uno en Estados Unidos, uno en Holanda y otro en Suecia. "Todos ellos apuntan a que el mal tiempo afecta a la participación, pero muy poquito", sentencia Jurado.

El estudio español, de Joaquín Artés, que imparte Economía en la Complutense, midió el impacto de las precipitaciones en las elecciones municipales —a las que se concede menos importancia que a unas generales— entre 1987 y 2011. Concluye que la lluvia supone una disminución de la participación inferior a medio punto porcentual, con lo que puede bailar algún escaño, pero no producirse un vuelco. Esta investigación, al igual que la de EE UU, evidencia además que la lluvia "beneficia a la derecha", porque afecta a los que no están del todo convencidos de acudir a votar, como ocurre con el votante de izquierdas, tradicionalmente menos movilizado. "En España, incluso, no es el PSOE sino los terceros partidos y los locales los que se ven más perjudicados por el mal tiempo", añade.

¿Pero qué ocurre cuando hace sol? Jorge Galindo, sociólogo y máster en Políticas Públicas, aclara que no se puede deducir en ningún caso del análisis español que la ausencia de lluvia vaya a aumentar medio punto la participación. Ambos expertos subrayan que "no se ha estudiado el efecto del buen tiempo en la participación" pero, a juicio de Jurado, es "todavía menos probable que afecte al voto". "Lo difícil es sacar al votante de casa, así que si lo sacas es más fácil que vaya a votar", argumenta este politólogo, que recuerda que el voto es "un acto social".

"Habrá personas que se vayan a hacer una paella al campo o a la playa, pero también las habrá que vayan a votar con amigos y luego a tomar el vermú", explica Jurado. "La idea de que el buen tiempo desalienta el voto no está corroborada por ningún estudio. Puede ocurrir, pero, si existe, su efecto será menor que el del mal tiempo. Tal vez no habrá más participación, pero tampoco es esperable que haya menos", concluye. El profesor explica que se suele evitar fijar las elecciones en julio y en agosto, pero "no por factor tiempo sino por el vacacional". En resumen, "el tiempo condiciona el voto menos de lo que pensamos y, de hacerlo, lo hace la lluvia".

La hipótesis de Galindo es que "hay dos efectos posibles que van en dirección opuesta, que se pueden cancelar uno a otro y que no sabemos cuál va a pesar más". Uno, la posibilidad de que como hace buen tiempo la gente se acerque a votar y otro, que como hace buen tiempo se vaya a la playa. "Los dos efectos son hipotéticamente posibles y ningún estudio confirma o desmiente alguno de los dos", admite Galindo.