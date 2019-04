Más allá de Isabel Pantoja: cómo les fue a estas estrellas que terminaron en un ‘reality’

"No hay ceros en esa cadena para que yo me siente", dijo Isabel Pantoja en una llamada telefónica a Sálvame el pasado septiembre. Bien, parece que si había, tantos que no solo se va a sentar: va a tirarse de un helicóptero en marcha en Supervivientes, el reality show de aventuras que hace a la cadena líder de audiencia en los meses previos al verano y del que la tonadillera va a ser gran estrella de su edición (previsto para finales de abril). De su historia, más bien.

Su fichaje es un auténtico bombazo para el que se manejan cifras de vértigo, nunca confirmadas por la cadena. Pantoja (Sevilla, 1956) será una rara avis en este formato, que suele ver más bien a glorias pasadas, concursantes de otros realities o bien adláteres de los grandes nombres de la prensa rosa (por ejemplo, el de la propia Isabel).

¿Cuánto durará Isabel Pantoja en 'Supervivientes'? Getty Images

Sin embargo, que un gran nombre de la música acabe en un formato de este tipo no es inédito. En otros países del mundo ya hemos visto a leyendas del rock o números uno mundiales acabar en formatos de encierro. En esta lista repasamos algunos nombres, siempre con la condición de que su concurso haya sido de encierro (o sea, que implique que esté en un territorio acotado y vigilado por cámaras). Esto elimina formatos como Mira quién baila o Tu cara me suena, más parecidos a concursos clásicos, o docu-realities como los que hicieron Ozzy Osbourne, Gene Simmons de Kiss o Alaska y Mario Vaquerizo, que se limitan a grabar a los artistas sin sacarlos de su casa y su entorno natural.

Mark Owen, tras abandonar la casa del 'Celebrity Big Brother' británico como ganador. Getty Images

- Mark Owen

¿De qué me suena? Es uno de los miembros de Take That, la banda que en los noventa rompió corazones en toda Europa y vendió más de cuarenta millones de discos. Mark Owen (Inglaterra, 1972), pese a no ser el compositor ni vocalista principal (ese era Gary Barlow), estaba considerado el miembro más popular de la banda por su aspecto de chico guapo británico y su carisma en el escenario. Robbie Williams, recordemos, se hizo famosos justo cuando salió de Take That. Pero mientras el grupo se componía de cinco miembros, el más famoso era Mark.

¿En qué programa estuvo? En el año 2002, con su carrera en un estado crítico tras haberse disuelto Take That y no haber tenido éxito con el álbum que publicó como solista (Green Man), Owen aceptó participar en Celebrity Big Brother, la versión británica de Gran Hermano VIP. Una decisión inaudita para el que había sido uno de los cantantes más aclamados de los escenarios y las revistas adolescentes. Sorpresa: ganó.

¿Cómo le fue después? Lejos de acabar con su imagen, el concurso contribuyó de forma milagrosa a hacerlo de nuevo querido y famoso. Tras salir del concurso publicó un sencillo que se convirtió en un éxito en Inglaterra, fue invitado a actuar con Robbie Williams en una de sus giras y, después, cuando Take That se unieron de nuevo, volvió a conocer la gloria en estadios y listas de ventas. Hoy sigue formando parte del grupo.

Johnny Rotten, Sid Vicious, Steve Jones y Paul Cook, los Sex Pistols en 1978. Getty Images

- Johnny Rotten

¿De qué me suena? De nombre real John Lydon (Londres, 1956), fue el vocalista de los Sex Pistols y permanece, con todo derecho, como una leyenda del punk. Pese a que se considera que la carrera del grupo fue corta (de 1975 a 1978), ha tenido varias vidas adicionales con giras y apariciones en festivales.

¿En qué programa estuvo? En 2004 Rotten fue concursante I'm a celebrity... Get me ouf of here! ("Soy famoso, ¡sáquenme de aquí!"), una especie de Supervivientes británico grabado en Australia en el que demostró que su capacidad para provocar seguía intacta: durante su estancia en el programa la cadena recibió más de noventa quejas por su lenguaje. Entre otras lindezas, llamó a los espectadores "putos mierdas". El punk vive.

¿Cómo le fue después? Tras abandonar el concurso publicó un disco recopilatorio con sus éxitos, presentó un documental sobre insectos, hizo anuncios de mantequilla, salió de nuevo de gira con los Sex Pistols (y se pasó por España) y también reformó su segunda banda Public Image Ltd. Hoy sigue haciendo giras con ella.

Samantha Fox posa con el disco de oro que ganó por 'Touch me', uno de los grandes éxitos de 1986. Getty Images

- Samantha Fox

¿De qué me suena? En España Samantha Fox (Londres, 1966) sigue manteniendo condición de sex symbol para talleres mecánicos, pero entre los ochenta y los noventa triunfó en Europa como cantante y logró tener varios éxitos en un mercado tan complicado como el estadounidense. No ha dejado grandes clásicos para el recuerdo, pero Touch me (I want your body), número uno en 17 países en 1986, aún suena en las radios y se adelantó a las tendencias metiendo raperos en sus canciones antes de que lo hicieran Mariah Carey, Beyoncé y compañía.

Vídeo de 'Touch Me', uno de los mayores éxitos de Samantha Fox.

¿En qué programa estuvo? A falta de uno, en dos: en I'm a celebrity... Get me ouf of here! en 2009 y en la versión británica de Gran Hermano VIP en 2016.

¿Cómo le fue después? En ningún caso ganó, pero la exposición pública le ayudó a seguir con sus giras por Europa y también a retroalimentar su papel como estrella televisiva: ha seguido apareciendo en otros programas tipo Ven a cenar conmigo, siempre en su versión británica.

El rapero Coolio posa con la cantanta Des'ree en una imagen tomada en 1995. Getty Images

- Coolio

¿De qué me suena? En 1995 su canción Gangsta's paradise, banda sonora de la película Mentes peligrosas (protagonizada por Michelle Pfeiffer), se convirtió en la más exitosa del año en Estados Unidos y triunfó en todo el mundo (en España, un país tan poco dado al hip hop, sonó insistentemente en radios y se coló en el top 20 de sencillos). Pese a tener algún éxito más como Too Hot, Coolio (California, 1963) está considerado (erróneamente) un one hit wonder, o sea, artista de una sola canción.

Vídeo de 'Gangta's Paradise', el gran éxito de Coolio.

¿En qué programa estuvo? En Celebrity Big Brother, la versión británica de Gran Hermano VIP, en 2009, donde coincidió, por cierto, con otras estrellas musicales cada a una a su manera: Mutya, miembro de las exitosas Sugababes, y LaToya Jackson.

¿Cómo le fue después? El programa no le sirvió para volver a tener éxito en la música (aunque ha seguido activo y publicó un disco en 2015), pero sí para ser reclamado por otros formatos televisivos. ¿El más curioso? Uno en el que famosos intercambian durante unos días a sus parejas en la convivencia, Celebrity Wife Swap.

María Jiménez en los Premios Onda celebrados en 2002 en Barcelona. Getty Images

- María Jiménez

¿De qué me suena? La artista sevillana (nacida en 1950) es tan conocida por las canciones en las que canta (Se acabó, La lista de la compra) como por sus apariciones en televisión, tanto en su faceta de actriz como de personaje de la vida social sevillana.

¿En qué programa estuvo? En La isla de los famosos, que es lo mismo que decir Supervivientes, pero cuando era emitido con otro nombre y en Antena 3. Lo hizo en la edición de 2005, fue la cuarta expulsada y coincidió con otros cantantes de éxito en España, como Pedro Marín y Rebeca.

¿Cómo le fue después? María Jiménez siguió siendo una presencia constante en la televisión andaluza y en 2018 recibió el premio Radiolé a toda su trayectoria.

El cantautor Tontxu. Getty Images

- Tontxu

¿De qué me suena? No podemos decir que sea una leyenda o una estrella de la música, pero su aparición en esta lista tiene sentido por ser una rarísima avis en los formatos de telerrealidad: cantautor comprometido con las causas sociales metido de repente en un espacio más dado al colorín y el escándalo. Tontxu (Bilbao, 1972) tuvo, al principio de su carrera, éxito con canciones como Risk o Treinta y tantos, que sonaban a menudo en Los 40 o Cadena Dial.

¿En qué programa estuvo? En Gran Hermano VIP en 2005, que tuvo el casting más extraño y memorable de su historia: junto a Tontxu estaban también la escritora y periodista Isabel Pisano, el árbitro de fútbol Brito Arceo y hasta un exmarido de Estefanía de Mónaco (Adans Peres).

¿Cómo le fue después? Pese a las críticas recibidas por sus seguidores, Tontxu reveló en alguna ocasión que el formato le sirvió para que en sus conciertos apareciesen caras nuevas que habían descubierto su música. El artista ha seguido publicando música y recientemente ha aparecido en los medios por estar involucrado en la trama de la rueda de la SGAE.

Jason Donovan a comienzos de los noventa, cuando era todavía un ídolo juvenil en Europa y Australia. Getty Images

- Jason Donovan

¿De qué me suena? A finales de los ochenta y principios de los noventa Jason Donovan (Melbourne, 1968) fue, junto a Rick Astley y Kylie Minogue, la estrella más conocida de la factoría SAW (Stock Aitken & Waterman), los compositores británicos que definieron el sonido comercial de los años ochenta. Entre sus mayores éxitos, Too many broken hearts o Sealed with a kiss. Su disco Ten good reasons fue el más vendido en Inglaterra en 1989.

El vídeo de 'Too Many Broken Hearts', un sencillo de Jason Donovan.

¿En qué programa estuvo? Fue finalista de I'm a celebrity... Get me ouf of here! en 2006.

¿Cómo le fue después? Más o menos, igual que antes: Donovan sigue viviendo de sus glorias pasadas en el mundo musical, con giras nostálgicas y recopilatorios de los ochenta, pero tiene una activa carera en el teatro musical en Inglaterra y también en varios programas de televisión, de los que es invitado habitual.

Fortu, durante un concierto de Obús en La Riviera en 2019. Cordon

- Fortu

¿De qué me suena? De nombre real Fructuoso Sánchez (Burgos, 1954), es el cantante de Obús, que junto a Barón Rojo fueron los pioneros del heavy metal en España.

¿En qué programa estuvo? En varios (Mira quién salta, Ven a cenar conmigo), pero su debut en un reality show de encierro fue este mismo año en Gran Hermano Dúo, donde entró a concursar con su pareja, Yolanda. Fue el quinto expulsado.

¿Cómo le fue después? Pese a que sigue haciendo conciertos con Obús (sin su formación original al completo), hoy Fortu es más conocido por su perfil televisivo y su presencia en espacios de las cadenas del grupo Mediaset. En uno de esos, curiosamente, también pudimos ver a uno de los miembros de Barón Rojo: su guitarrista Armando de Castro fue a buscar pareja recientemente a First dates.

Pete Burns (en la izquierda) durante una actuación en los tiempos de gloria de su grupo Dead or Alive. Getty Images

- Pete Burns

¿De qué me suena? Como vocalista de la banda Dead or Alive dejó un clásico del género de baile con You spin me round like a record, un tema que ha sido versionado, sampleado y homenajeado hasta la saciedad. Además, Burns también se hizo famoso por sus provocativos y ambiguos atuendos en el escenario y, en los últimos años de su vida, por sus extremas intervenciones de cirugía estética. Falleció en 2016, a los 57 años, por un fallo cardíaco.

¿En qué programa estuvo? En Celebrity Big Brother en el año 2006. Su paso por el programa, en el que quedó en quinta posición, causó una enorme controversia entre los ecologistas cuando apareció vestido con un abrigo hecho de... pelo de gorila (ilegal en Reino Unido).

¿Cómo le fue después? Pese a la polémica animalista, su éxito You spin me round like a record fue reeditado y llegó al número cinco de las listas británicas. Tras este canto del cisne en la música, él se mantuvo hasta su muerte como una presencia televisiva constante en otros programas de famosos (en algunas ocasiones para arreglar sus problemas con la cirugía).

Patsy Kensit en sus tiempos de cantante de Eight Wonder. Getty Images

- Patsy Kensit

¿De qué me suena? Patsy Kensit (Londres, 1968) fue la cantante de Eighth Wonder, que con I'm not scared se apuntó uno de los éxitos más reconocibles de la década de los ochenta. Después continuaría con una carrera como solista y actriz, pero se habló más de ella por ser la esposa de Liam Gallagher, voz de Oasis, entre 1997 y 2000 y tener un hijo, Lennon.

¿En qué programa estuvo? En Celebrity Big Brother en 2015. No era su primera aventura televisiva: ya había sido concursante en el programa de baile Strictly Come Dancing, también en su Inglaterra natal.

¿Cómo le fue después? Continuó con su carrera como actriz en la televisión británica. Como personaje de la vida social sigue siendo perseguido por los medios. En la música, tras el éxito del pasado, parece haber perdido interés.

