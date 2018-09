Isabel Pantoja: “Estoy más tranquila con mi hija en un ‘reality’ que por las calles”

Isabel Pantoja, que se ha mantenido al margen de las entrevistas televisivas en los últimos años, desde que salió de la cárcel tras cumplir condena por blanqueo de capitales ha estallado en directo en Sálvame, programa al que ha llamado por teléfono para explicar la relación que tiene con su hija y lo mucho que le preocupa la caótica deriva que está tomando su vida.

La tonadillera, en algunos momentos al borde del llanto, ha explicado los motivos del distanciamiento de su hija, a quién adoptó en Perú cuando era casi un bebé, y ha corroborado los comentarios de los colaboradores del programa que especulaban sobre si Isa Pantoja se había despedido de su madre antes de entrar a concursar en Gran Hermano VIP. “Mis hijos son lo más importante que tengo en mi vida. No tengo ningún problema en que ella esté en un reality (…), pero es cierto que no me ha llamado para despedirse de mí”, ha comenzado diciendo Isabel Pantoja.

“¿Y sabéis por qué? Porque mi hija, como ella dice, ‘voló de mi casa’ a los 18 años. Entonces salió por la puerta, pero mi hija se fue antes, mucho antes y eso lo he sufrido yo como madre, porque quede muy claro que yo soy su madre. Le he tratado de dar una buena educación, como a mi hijo, y he sufrido muchísimo todo lo que le está pasando porque yo no acepto la vida que está tomando. No acepto que llegue ni a las siete de la mañana, ni a las nueve o a las 11 de una forma u otra. Yo le voy a reñir aunque tenga 22 años y ella lo sabe”.

Isabel G3online

Ante los asombrados colaboradores de Sálvame, la cantante se mantuvo contestando a sus preguntas durante más de una hora, desgranando su dolor y su preocupación por el estilo de vida que lleva su hija Isa, que tiene un niño de cuatro años.

Pantoja atribuye el distanciamiento de su hija Isabel a que ella no ha consentido dejarle hacer siempre lo que ha querido: “Lo que pasa es que está con una persona que no es buena persona”. En ese punto Carlota Corredera, conductora del programa le preguntó si se refería a Dulce Delapiedra, a quien Isabel Pantoja contrató para encargarse de sus hija cuando era pequeña, y la contestación de la artista no se hizo esperar: “No voy a dar nombres porque tengo muchas demandas, pero quien está con ella no es buena persona, porque si lo fuera le daría buenos consejos. Mi hija tiene un título para ganarse la vida dando clases de inglés, he intentado que estudiara Bellas Artes porque tiene mucho talento para la pintura, no me ha hecho caso. Ella no quiere hablar conmigo por eso, nada más.

A esa persona que está con ella se le escapó del colegio con 14 años. Yo vivía muy bien en Madrid y nos trasladamos por ella. Todo lo que le hagan a mi hija me va a doler toda la vida”

Y el redoble de tambores llegó cuando sin contarse contestó indirectamente a los comentarios de los colaboradores del programa sobre si su problema era que su hija entrara a participar en un reality: “Yo estoy más tranquila estando mi hija ahí porque sé que no la van a hacer daño. Muy triste preguntarse ¿dónde estará mi hija esta noche?, ¿a qué hora llegará?, ¿qué le pasará a mi hija? Ese es el sufrimiento que yo tengo”.

Y por si le faltara algo a la ya llorosa Isabel Pantoja, le adelantaron que en una entrevista que había concedido su hija Isa, y que todavía no ha visto la luz, ha afirmado “que no quiere trabajar en su vida, que quiere vivir de la tele, las entrevistas y de las exclusivas. Su madre afirmó que no sabía nada de esta decisión pero que su hija tiene bastantes estudios para hacer lo que quiera. “Si le apetece hacer eso yo no puedo hacer nada. Pero si me preguntas si me gusta, te digo: ¡No!