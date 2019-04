Vanguardia, naturaleza y tecnología 'made in Spain': así es el material más sorprendente de la semana del diseño de Milán

Al entrar en este pasillo triangular instalado en una de las naves abovedadas de la Estación Central de Milán, el visitante se sumerge en una atmósfera subacuática. La luz modela el espacio, los muebles e incluso el propio cuerpo del espectador, incitándole a comprobar las dimensiones y naturaleza del espacio de distintos modos: recorriéndolo, tocándolo, permaneciendo tiempo en él. La experiencia, todo un viaje imaginario de alta tecnología, se llama Raytrace y es uno de los proyectos más singulares que se exhiben esta semana en Milán durante las fechas del Salone del Mobile y el Fuorisalone, el evento más importante del año para los profesionales del diseño, la arquitectura, el mobiliario y el interiorismo.

Raytrace lleva la firma del diseñador conceptual Benjamin Hubert, fundador del estudio londinense Layer y todo un experto a la hora de armonizar el mundo físico y el mundo digital. Sin embargo, el factor clave para la resolución de la ecuación es Dekton, la superficie ultracompacta que produce el grupo almeriense Cosentino, y cuyas características físicas y proceso de producción son tan futuristas como la experiencia onírica de Raytrace. “La creación de Dekton es un proceso altamente tecnológico que emula los cambios metamórficos que ocurren naturalmente en la piedra”, asegura Hubert. “La extracción del agua mediante calor extremo y presión es lo que convierte a Dekton en un material apto para la arquitectura. Raytrace es una respuesta directa a este método, y adopta las ideas del agua y la arquitectura, que son esenciales en Dekton, en la creación de una estructura arquitectónica invadida por efectos lumínicos inmersivos y cáusticos”.

El diseñador conceptual Benjamin Hubert, fundador del estudio londinense Layer. Jose Santopalomo

Raytrace, un recorrido de 25 metros de largo por 6 metros de alto, es una instalación artística experiencial que está incluida en el programa Ventura Centrale, y se trata de una de las propuestas más ambiciosas de Cosentino en la semana milanesa del diseño, pero no la única. La empresa almeriense se caracteriza por fabricar distintos tipos de superficies innovadoras a partir de materiales minerales que posteriormente se emplean en proyectos de arquitectura e interiorismo: desde encimeras a revestimientos de edificios o suelos, mobiliario e incluso construcciones autónomas.

Por eso otro de los núcleos de su participación en la Milan Design Week es Cosentino City Milán, un espacio ubicado en el corazón de la ciudad (Piazza Fontana, 6) donde 100 metros cuadrados reúnen las principales novedades de Dekton y Silestone, sus dos superficies más emblemáticas. Allí se podrán ver, por ejemplo, las seis nuevas tonalidades de la colección Stonika de Dekton, inspirada en la piedra natural, o los nuevos prototipos creados por Daniel Germani, colaborador habitual de la marca. En cuanto a Silestone, presenta nuevos colores de sus colecciones Eternal y Soft Series. Abierto de 10 a 20 horas del 8 al 14 de abril, más que un showroom, es un espacio de descubrimiento que rinde homenaje a la identidad de las dos superficies más avanzadas de Cosentino: la unión entre la naturaleza y la tecnología.

Bocetos de la instalación experimental Raytrace, un recorrido de 25 metros de largo por 6 metros de alto, que está incluida en el programa Ventura Centrale.

Más allá de estos dos proyectos propios, no será difícil encontrarse con las superficies de la compañía almeriense en el Salone y el Fuorisalone, ya que Cosentino ha colaborado, una vez más, en la creación de espacios y proyectos colectivos. Sucede así por ejemplo con la exposición Local Milan nº4, que reúne lo mejor del diseño australiano bajo la batuta del colectivo Local Design y la diseñadora Emma Elizabeth. Dekton forma parte de los materiales empleados en el espacio expositivo, y también de Millennial at Work, un proyecto que documenta el vínculo entre juventud, trabajo e interiorismo en Corso Venezia, 51. Los visitantes que acudan a la exposición de diseñadores holandeses Masterly – The Dutch in Milano (Palazzo Francesco Turati) también podrán descubrir innovadoras aplicaciones de Dekton en las piezas diseñadas por Betram Beerdam (Borek) y Karel Bodegom (Bas Van Pelt).

La firma Cosentino fabrica superficies innovadoras a partir de materiales minerales que posteriormente se emplean en proyectos de arquitectura e interiorismo. Ejemplo de ello es la ingeniosa colección Dektonhenge, a cargo del diseñador Xavi Mañosa. JARA VARELA

La participación de Cosentino en la semana del diseño milanesa alcanza otra dimensión, por último, en la exposición Barcelona Centre de Disseny. Allí, la compañía andaluza también expone algunas piezas de Dektonhenge, una ingeniosa colección de mobiliario realizada por el ceramista y diseñador Xavi Mañosa (Apparatu), que emplea Dekton como si fuera cerámica. Un ejemplo más de las posibilidades de un material y una empresa, Cosentino, capaz de reinventar el significado de la piedra y los minerales en el panorama estético contemporáneo.