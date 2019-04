Mediaset negocia la participación de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’

El clan Pantoja se ha convertido en un éxito seguro para los realities de Mediaset. Por ellos han pasado Kiko Rivera y su esposa Irene Rosales, además de Isa Pantoja y su prima Anabel. El objetivo de la cadena es sumar a la lista a Isabel Pantoja para el próximo estreno de Supervivientes. Las negociaciones están abiertas con un suculento caché semanal de 80.000 euros, pero nada está cerrado y las partes no quieren hablar en público del asunto. "Ni desmentimos, ni confirmamos. Lo único que podemos decir es que a partir de mañana jueves iremos desvelando los nombres", ha dicho un portavoz de Telencinco.

Lo que sí ha cambiado en los últimos meses es la relación de la tonadillera con Mediaset. Tras una extensa llamada telefónica al programa Sálvame de más de una hora para hablar de su hija cuando esta participaba en el programa Gran Hermano Vip, la tensión pasada se ha aliviado. Atrás han quedado las demandas.

La siguiente prueba de que los Pantoja buscan y necesitan la reconciliación con Mediaset es la participación actual en Gran Hermano Dúo de Kiko Rivera y de su esposa Irene Rosales, ambos finalistas del programa y con muchas posibilidades de ganar el concurso. El sábado pasado, además, Isa Pantoja fue la estrella de Deluxe donde confirmó que su madre planea acudir al plató si su hermano gana Gran Hermano Dúo. Parece que ese podría ser el momento en el que se desvelara si finalmente la tonadillera se embarca en la aventura de Supervivientes.

De izquierda a derecha, Kiko Rivera, Isabel Pantoja y su hija Isa Pantoja.

Desde que cumplió su pena carcelaria, Pantoja no ha logrado remontar su carrera musical. Publicó un disco con canciones de Juan Gabriel e inició una gira que tuvo que ser interrumpida por no poder viajar a Estados Unidos por sus antecedentes penales. Su relación con la compañía de discos Universal está en el aire ya que no vende tanto como antes y sus pretensiones económicas siguen siendo muy altas, como cuando estaba en lo más alto de su carrera musical. Pantoja no ha ocultado que tiene problemas de liquidez. Ha vendido alguna de sus propiedades e intenta mantener a toda costa Cantora, la gran finca que heredó de Paquirri.

Además, el propio Kiko Rivera ha confesado en Gran Hermano Dúo que entró en el concurso para resolver sus problemas económicos. En la decisión de Pantoja pesará también su necesidad económica, pero en su caso está midiendo la repercusión que este paso puede tener en su carrera musical y en su vida personal, que ha intentado proteger en los últimos años.