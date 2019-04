Los mejores portátiles multimedia por menos de mil euros

Nuestra experta ha elegido el Lenovo Yoga 530 como el mejor portátil multimedia por menos de mil euros, debido a su diseño 2 en 1, su audio Harman Kardon con tecnología Dolby Audio Premium y su larga batería con carga rápida, por lo que ha recibido la mejor valoración media (9,25) de los seis modelos analizados.

Hace tiempo que los ordenadores portátiles ganaron la batalla a los equipos de sobremesa. Solo hay que darse una vuelta por cualquier tienda, superficie comercial o página web para comprobar la gran cantidad de modelos entre los que se puede elegir; los hay enfocados a quienes viajan con frecuencia, a los adictos a los videojuegos o a los apasionados del cine y la televisión.

Estos últimos son los protagonistas de esta comparativa. Además de resultar perfectos para disfrutar de nuestras películas y series favoritas, sus características también hacen que sean adecuados para tareas de edición de imagen y vídeo a nivel amateur. Y, por qué no, como dispositivos de juego ocasionales. Otra ventaja añadida es que pueden utilizarse también para tareas ofimáticas o navegar por internet con fluidez.

Nuestra selección: los 6 mejores

A la hora de realizar la selección de los equipos participantes en esta comparativa, descubrimos dos tendencias principales: los hay que poseen la estética de portátil tradicional y otros que combinan el diseño de uno de ellos y una tableta; lo que se conoce como modelos convertibles o 2 en 1. Nos hemos fijado un límite de precio: mil euros. A partir de ahí, y una vez escogidas las principales firmas del mercado, hemos buscado modelos con una amplia pantalla (la tendencia son 15,6 pulgadas en los portátiles y 14 en los convertibles); un sonido de calidad que complemente a la imagen; procesadores que garanticen un buen rendimiento; y baterías con una buena autonomía, entre otras características.

Para valorarlos, hemos tenido en cuenta:

Diseño. Al adquirir un portátil de este tipo,conviene que pese poco y resulte cómodo de llevar si hemos pensado también en que nos acompañe en los desplazamientos. Hay que intentar, por otro lado, que este peso ligero no influya en su rendimiento.

Autonomía. Al igual que sucede con otros equipos y dispositivos móviles, la duración de la batería es uno de los aspectos que más suele preocupar. Lo ideal es que pueda prolongarse lo máximo posible para no estar pendientes de cargarla constantemente.

Rendimiento. Películas, vídeos, tareas de edición… La configuración elegida debe garantizar que el portátil se desenvuelve con fluidez y eficacia a nivel multimedia.

Pantalla. Tiene que proporcionar una alta calidad de imagen. Que muestre los colores de manera natural y sin saturación, que el brillo sea el adecuado y que no haga reflejos.

Sonido. Si la calidad visual es fundamental, el audio lo es también. Debería primar un sonido limpio, sin distorsiones y que no resulte enlatado.

Conectividad. Además de asegurarnos que las conexiones físicas responden a nuestras necesidades (HDMI, USB 3.1 o USB de clase C, entre otras), las inalámbricas son igual de importantes. El estándar Wi-Fi AC, por ejemplo, no sólo soporta un mayor ancho de banda, sino también una velocidad de conexión superior.

A partir de estos criterios, consideramos que el mejor portátil multimedia por menos de mil euros es el Lenovo Yoga 530, que destaca por su diseño 2 en 1, su audio Harman Kardon con tecnología Dolby Audio Premium y su larga batería con carga rápida, por lo que los hemos valorado con una media de 9,25. Completan la selección los modelos Apple MacBook Air (9), Huawei MateBook D (8,5), Acer Aspire 5 (8,25), HP Pavilion x360 (8,25) y Asus VivoBook (8).

Así los hemos probado y analizado

Hemos analizado cada uno de estos portátiles durante una semana para comprobar cómo se desenvuelven a la hora de ver algunas de nuestras películas (Mamma Mia, Coco, El indomable Will Hunting, la saga Misión Imposible o Wonder) y series de televisión favoritas (The Blacklist, The Bing Bang Theory, Quantico o Anatomía de Grey), cada una con unas características de imagen distintas. También hemos escuchado música en plataformas de streaming, como Spotify, y puesto a prueba nuestra habilidad con un par de programas de edición fotográfica y de vídeo (Windows Movie Maker e iMovie, principalmente). Este plazo de tiempo ha servido, por otro lado, para comprobar la duración de la batería en el día a día.

A partir de este análisis, exponemos a continuación nuestras conclusiones.

1. Lenovo Yoga 530 14ARR: el de mejor diseño y sonido

Ficha técnica Pantalla: 14 pulgadas, 1.920 x 1.080 píxeles, táctil Sonido: altavoces Harman optimizados con tecnología Dolby Audio Premium Procesador: Intel Core i7-8550U Memoria RAM: 8 GB Almacenamiento: SSD de 256 GB Gráficos: IntelUHD Graphics 620 Conexiones: lector de tarjetas 4 en 1, HDMI, 2 USB 3.1, USB-C Sistema operativo: Windows 10 Home Autonomía: Hasta 10 horas Dimensiones: 328 x 229 x 18 mm Peso: 1,67 Kg Otros: bisagra de 360º, sensor de huella táctil opcional, batería de carga rápida, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac

Forma parte de la categoría de dispositivos convertibles, lo que significa que puede utilizarse como portátil o tableta, según lo que nos apetezca en ese momento o las necesidades que tengamos. El mecanismo elegido para optar por un modo u otro es una bisagra de 360 grados que permite alternar entre ellos de manera cómoda, rápida y directa. La pantalla posee un tamaño de 14 pulgadas, es Full HD y está recubierta de una capa mate; puede que los colores no resulten tan intensos como en otros paneles, pero ayuda a la prevención de los reflejos. Además es táctil: podemos interactuar cómodamente con el dedo, aunque hubiésemos preferido que incluyese el lápiz digital Active Pen que Lenovo vende por separado, sobre todo para no ensuciarla tanto.

En cuanto al audio, incorpora unos altavoces de la firma Harman Kardon, que han sido mejorados gracias a la tecnología Dolby Audio Premium para una experiencia sonora más rica y envolvente, y debemos reconocer que se nota. Este 2 en 1 es cómodo de llevar —pesa 1,67 Kg en su conjunto— y la batería aguanta entre siete y ocho horas. Si se agota antes de lo previsto, su sistema de carga rápida viene muy bien, porque apenas necesita una recarga de 15 minutos para disfrutar de al menos unas dos horas de uso. Con un procesador Intel Core i7 y 8 GB de memoria RAM, vemos cubiertas nuestras necesidades a nivel de conectividad: salida HDMI, dos puertos USB 3.1 y otro USB de clase C cómodo de utilizar por su diseño reversible.

Lo mejor: Su diseño y calidad, no sólo a nivel de imagen, sino también de sonido. Lo peor: Es el segundo portátil más caro de la selección y se echa en falta que venga con un lápiz digital para que la pantalla no se ensucie tanto. Veredicto: Su diseño 2 en 1 le convierte en un equipo versátil que destaca por la calidad de imagen, sonido y opciones de conectividad. Como la pantalla es táctil, nos hubiera gustado que viniese con un stylus digital.

2. Apple MacBook Air (modelo M MQD32Y/A): la joya tecnológica

Cerca de la barrera psicológica de los mil euros, no hemos podido resistirnos a esta pequeña joya tecnológica de Apple. Puede presumir de un finísimo grosor —alcanza los 17 mm en su punto más alto— y sólo pesa 1,35 kilogramos, por lo que permite transportarlo cómodamente en las salidas. ¿La ventaja añadida? Que no hay que estar pendiente de si la batería se agota demasiado pronto, porque proporciona una autonomía bastante holgada que roza las 10 horas de uso. Con una pantalla de 13,3 pulgadas, es el más compacto de todos los modelos elegidos y proporciona imágenes de una exquisita calidad, con colores muy vivos y niveles de detalle altos. En definitiva, disfrutar de nuestra serie o película favorita, u organizar un pase de fotografías, se convierte en una grata experiencia.

Su configuración le permite desenvolverse muy bien no sólo en su faceta multimedia —a pesar de que su procesador Intel Core i5 forma parte de la séptima generación y no de la octava y última—, sino también en el día a día, gracias a una memoria RAM de 8 GB y un disco duro de 128 GB. Quizás a algunos usuarios esta capacidad les resulte insuficiente, pero basta con añadir una unidad de almacenamiento externa si fuese necesario. A nivel de conectividad, incorpora dos puertos USB 3.0 y otro Thunderbolt 2 que arroja altas velocidades en la transmisión de datos. El sistema operativo es macOS Sierra. A aquellos que lo utilicen por primera vez puede que les cueste un poco, pero enseguida se familiarizan con su interfaz y aplicaciones.

3. Huawei MateBook D: el más bonito

Lo primero que llama la atención es lo bonito que es. Además, el cuerpo es de aluminio, material que le proporciona un plus de calidad. La pantalla no tiene prácticamente bordes y la relación con el chasis del portátil es de un 83%; esto acrecienta la sensación de que el área de visualización es mayor, por lo que para ver películas o vídeos es perfecto. En esta ocasión, la pantalla posee un tamaño de 15,6 pulgadas y calidad Full HD; se ve bastante bien, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos percibido cierta falta de brillo y tonalidades poco intensas. Lo que no hemos notado es fatiga en la vista, gracias a una tecnología que filtra el color azul llamada ClariVu. La imagen se completa con un sistema de sonido compatible con Dolby Atmos.

El rendimiento, en términos generales, es bueno y ha sabido desenvolverse con suficiente fluidez cuando hemos navegado por internet, realizado tareas ofimáticas, visto alguna película o completado tareas de edición básicas de vídeo o fotografía. Para ello, su configuración incluye un procesador de gama media perteneciente a la octava generación Intel Core i3, una memoria RAM de 8 GB y un disco duro de 256 GB.

Su teclado no incluye parte numérica y resiste salpicaduras. Mientras, la autonomía de la batería completa perfectamente una jornada de uso. Incluye conectividad Wi-Fi 802.11 ac y Bluetooth 4.1. Alcanza un peso de 1,9 kilogramos y uno de sus puntos mejorables son las conexiones físicas: posee dos puertos USB 3.0 y uno USB 2.0; hubiera estado bien una salida HDMI o una interfaz de conexión USB de clase C.

4. HP Pavilion x360 14 CD0522SA

Comparte con el Lenovo Yoga 530 su diseño convertible —idéntico mecanismo, gracias a su bisagra de 360 grados— y admite diferentes modos de uso según la tarea que realicemos, como editar fotografías o vídeos, escribir unas notas mientras redactamos un correo electrónico, ver una película o, incluso, jugar. En este diseño, los bordes laterales que rodean la pantalla táctil (14 pulgadas, 1.366 x 768 píxeles de resolución y antirreflejos) prácticamente desaparecen. Así, y gracias a un diseño de bisel estrecho, el equipo encaja en un modelo de 13 pulgadas.

La relación calidad-precio que ofrece nos parece muy acertada, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un equipo 2 en 1. Así, su configuración técnica incluye un procesador Intel Core i3, 8 GB de memoria RAM y una unidad de almacenamiento de 128 GB. En cuanto al audio, sus dos altavoces estéreo, firmados por Bang & Olufsen, proporcionan un sonido de gran calidad. Otro punto a su favor es que es bastante ligero: el equipo, en su conjunto, alcanza un peso de 1,59 kilogramos. En el apartado de conexiones incorpora HDMI, dos puertos USB 3.1 y otro USB de clase C, al que enseguida nos acostumbramos gracias a su diseño reversible y al hecho de poder transferir datos a una alta velocidad desde o hacia la unidad de almacenamiento externo que estemos utilizando. La batería soporta bastante bien una jornada de uso.

5. Acer Aspire 5 (modelo A515-51G-553U)

Luce un sobrio diseño acabado en aluminio que quizás no sea tan llamativo como otros modelos. Sin embargo, al abrirlo descubrimos un par de detalles importantes: el tamaño del reposamuñecas y el trackpad es amplio, y tiene un teclado de tamaño completo. La pantalla es de 15,6 pulgadas y su resolución de 1.366 x 768 píxeles. No se ve mal, aunque una Full HD hubiese sido más acertada. Para contrarrestar esta característica, el fabricante ha optado por dotarla de tecnología CineCrystal, que está retroiluminada por LED y que otorga una nitidez mayor a las imágenes. En cuanto al audio, sus dos altavoces estéreo sorprenden positivamente y, gracias a la tecnología TrueHarmony, la experiencia sonora —sin llegar a ser envolvente— cumple con las expectativas previstas.

El portátil integra una configuración que incluye un procesador Intel Core i5 de octava generación y combina dos unidades de almacenamiento: una SSD de 128 GB y otra HDD de 1 TB. Pese a la presencia de este segundo disco duro, no se dispara demasiado el peso de la máquina: son 2,2 kilogramos, una cifra que, sin ser baja, tampoco impide que viajemos con relativa comodidad. A nivel gráfico, incorpora la tarjeta NVIDIA GeForce MX130, con 2 GB de memoria, lo que representa un valor añadido con respecto a los equipos que emplean gráficos integrados. La autonomía oscila entre las cinco y seis horas de uso, y a nivel de conectividad tenemos resueltas todas nuestras necesidades: lector de tarjetas, salida HDMI, 2 puertos USB 2.0, 1 USB 3.0 y otro USB 3.1 Gen 1, que garantiza una mayor velocidad en los datos transferidos.

6. Asus VivoBook (modelo S510UA-BR409T)

Con un acabado en metal pulido suave al tacto que le otorga un toque elegante, la primera sensación que tenemos al probar este portátil es que, en él, todo es pantalla. Lo decimos porque la proporción entre ésta y la parte frontal del equipo es de un 80%. Para ello, el fabricante ha apostado por un marco muy fino que rodea la pantalla, con 15,6 pulgadas y 1.366 x 768 píxeles de resolución, así como una buena visualización desde un ángulo muy amplio. No es Full HD, pero a su favor tiene dos cosas. La primera es que es antirreflejos, por lo que podría utilizarse sin mayor problema en ciertos espacios abiertos y luminosos. La segunda es su tecnología Splendid: en función del uso que hagamos del portátil, permite seleccionar diferentes modos. Uno de ellos es el llamado Vivid —en el que nos hemos centrado por su faceta como equipo multimedia— y cuya función es potenciar el contraste de las imágenes. La diferencia se nota.

El equipo se ha desenvuelto con fluidez durante todas las pruebas —equipado con procesador Intel Core i5 y 8 GB de RAM—. Eso sí, la batería se agota antes de lo que hubiésemos querido. Sin embargo, su función de carga rápida proporciona algo más de un 50% de su carga en unos 50 minutos. El portátil pesa 1,7 kilogramos, el teclado se retroilumina en la oscuridad y cubre con éxito el apartado de conexiones disponibles (puerto USB 3.1 de clase C reversible incluido). No incluye Ethernet, por lo que tendremos que utilizar un adaptador USB si nos hiciera falta. El sistema de refrigeración se muestra eficiente y, para garantizar la seguridad, viene con un lector de huellas dactilares.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de abril de 2019.

