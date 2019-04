Lectura ICON recomendada: ‘Calle de los maleficios’, de Jacques Yonnet

Calle de los maleficios

Jacques Yonnet

(Sajalín)

¿Esto qué es? ¿Una guía de París? Ya veo que no se ha dejado usted engañar por la espectacular portada. Pues lo decía de broma… Yo no. En cierto modo, este libro escrito por un excombatiente de la Resistencia en plena II Guerra Mundial sí es una guía. Pero no del París de hoy, sino del que latía bajo la ocupación alemana. Diga entonces que es un documental. Diga usted lo que quiera, pero el mayor encanto del libro son todos esos relatos de personajes entre lo mágico, lo sórdido y lo surrealista, que pululaban por la Rive Gauche. Bueno, pero de eso hoy ya no queda nada. Quedan los dibujos del propio autor que ilustran esta nueva edición del libro y todas aquellas callejuelas donde se citaba la bohemia. ¿Me permite un consejo? Algo me dice que me lo va a dar de todos modos. Intente leerlo con Google Maps al lado, recorriendo con el satélite el itinerario del protagonista. Es una experiencia de lo más interesante.

