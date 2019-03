Neveras, mantas y otros artículos perfectos para comer de pícnic

Con la llegada de la primavera los parques y zonas verdes se llenan de grupos de amigos y familias disfrutando del buen tiempo. Es, junto con el verano, la época por excelencia de comidas y cenas al aire libre, así que toca equiparse correctamente para la temporada de pícnics. Aunque es un momento de asueto y divertimento no todo vale a la hora de comer fuera porque podemos comprometer nuestra salud. Debido al aumento de la temperatura ambiente, el transporte de los alimentos o las circunstancias en que se consumen, “un pícnic reúne todas las condiciones ideales para el crecimiento de los microorganismos”, explica a EL PAÍS Escaparate Beatriz Robles, Tecnóloga de alimentos y experta en seguridad alimentaria.

Así que para no sufrir sorpresas desagradables “fundamentalmente hay que tener en cuenta tres aspectos: prácticas higiénicas de manipulación y elaboración, naturaleza de los alimentos y, sobre todo, control de las temperaturas (alimentos completamente cocinados por un lado y mantenimiento de la temperatura de refrigeración, por otro)”, señala Robles. Por ejemplo, es importante que el transporte y mantenimiento de los alimentos se haga “siempre en envases adecuados para el mantenimiento de la temperatura: nevera para el frío o recipientes isotérmicos para los alimentos calientes”. En el caso de las neveras deben tener, además, “un medio transmisor de frío como los bloques de hielo".

Si lo que transportamos son comidas calientes “deben mantenerse siempre a temperatura superior a 65ºC. Por debajo no es seguro porque pueden desarrollarse microorganismos. Esto puede lograrse con contenedores isotermos de uso doméstico, similares a los que se usa en las empresas de catering”. En lo relativo a los cubiertos o platos no deben tener requisitos especiales más allá de que estén siempre limpios. “Eso sí, hay que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada”, recuerda Robles. “Lo de llevar un cuchillo con el que partimos desde la tortilla a la fruta o la tarta es una malísima idea. Seguramente no vamos a poder lavarlo, es importante que lo tengamos en cuenta y llevemos suficientes utensilios”.

¿Y hay algunos alimentos más recomendados que otros para organizar un pícnic? Robles indica que “tenemos que olvidarnos de las tortillas poco cuajadas, los postres que contienen cremas o nata, cualquier alimento de origen animal que se consuma crudo o del arroz cocido (si se conserva a temperaturas no lo suficientemente elevadas -por debajo de 65ºC- pueden germinar esporas de Bacillus cereus)”. Por el contrario, sí que “son buenas opciones el gazpacho y salmorejo, frutas lavadas y troceadas, ensaladas de hojas verdes que contengan alguna fuente de proteína, ensaladas de legumbres o sándwiches de pan integral variados”. Si optamos por embutido en bocadillo, mejor prepararlo en casa antes de salir.

Ahora que ya tenemos una nociones básicas sobre cómo consumir los alimentos al aire libre, repasemos los productos que hemos seleccionado para disfrutar de una jornada campestre.

Mochilas y cestas

Set pícnic en cesta de mimbre

Las cestas de mimbre son, junto con el mantel de cuadros, todo un clásico de las comidas al aire libre. Esta kit cuenta con todo lo imprescindible para cuatro personas: cubiertos de acero inoxidable, cuatro platos de cerámica, cuatro vasos plásticos de vino, salero y pimentero, un abrebotellas, servilletas y una manta. La cesta de mimbre incluye un forro interior para aislar la comida y la bebida del calor, además de correas de cuero para transportar los utensilios bien sujetos y seguros. La manta, de material impermeable, también se puede enrollar en las cuerdas exteriores. El tamaño de la cesta es de 40 x 32 x 20 centímetros.

Cesta-bolsa térmica

La marca ALLCAMP presenta esta versión de cesta de pícnic con un diseño más moderno. Elaborada en poliéster duradero de alta calidad, gracia a su bolsa térmica interior permite mantener los alimentos y las bebidas calientes o fríos entre 3 y 5 horas. Dispone de un asa de aluminio ligera para poder transportarla fácilmente, pesa 700 gramos, tiene capacidad para almacenar 20 litros y sus dimensiones totales son 37,5 x 23,5 x 25 centímetros. Incluye un bolsillo lateral y la misma marca dispone de modelos de mayores dimensiones. Si preferimos una nevera rígida de pequeñas dimensiones, podemos optar por esta con capacidad para 4,7 litros a la venta en Amazon por 20,57 euros.

Mochila con compartimiento refrigerante, vajilla y manta

Otra opción, además de las cestas, es optar por una mochila para poder llevar fácilmente los alimentos y utensilios a la espalda. El tamaño aproximado de la mochila es de 30,5 x 19 x 41,5 centímetros y cuenta con un compartimento de refrigeración para mantener la comida fresca durante más tiempo. En su interior incluye cuatro cuchillos, tenedores y cucharas de acero inoxidable, cuatro platos llanos, copas de vino, servilletas de algodón, salero y pimentero, un cuchillo de queso, una tabla de cortar y un abridor de botellas. El kit se completa con una manta a juego, con PEVA impermeable.

Mantas y toldos

Manta impermeable y plegable

“Manta acolchada y grande para llevar de pícnic. Colores muy sufridos a las manchas”, indica una usuaria de nombre Alicia en el apartado de reseñas de Amazon. Y añade: “El tacto es muy suave. No suelta pelusa. Lleva aislante en la parte inferior para proteger de la humedad”. Se trata de un opción colorida para comer en el campo, que se puede plegar y transportar fácilmente (incluye un asa) y que cuenta con un revestimiento de aluminio resistente al desgaste y aislante. La manta tiene un tamaño de 195 x 150 centímetros y es apta para que puedan sentarse cómodamente unas cuatro personas.

Manta impermeable con estacas y bolsa de transporte

Se trata de un producto perfecto para asegurar un pícnic en diversas superficies. Está elaborada con tela Oxford muy ligera (solo pesa 0,2 kilogramos) y proporciona un espacio limpio para disfrutar de la comida en el campo o en la playa. La superficie es impermeable y muy resistente a la rotura. Es cómoda y fácil de limpiar y cuenta con cuatro estacas para poder fijarla al suelo. También incluye una bolsa para guardarla y transportarla. Su tamaño es de 150 x 200 centímetros, adecuado para unas 4 o 6 personas.

Toldo ligero impermeable

En ocasiones será necesario resguardarse de la intensidad del sol o de una lluvia inesperada, así que una buena opción puede ser adquirir esta lona. Está fabricada en poliéster impermeable de alta calidad y, en el reverso, lleva una capa de plata para protegerse de los rayos UV. Es fácil de instalar e incluye todo lo necesario para fijarla en pocos minutos al suelo o a los árboles: 8 estacas y 8 cuerdas de nylon. Todo se guarda después en un bolsa de transporte compacta y, si se desea, se puede utilizar como manta para el suelo. Está disponible en varios colores y tamaños. Este modelo, en concreto, mide 300 x 300 centímetros.

Menaje

Set de acero inoxidable para pícnic

La vajilla es otro de los elementos imprescindibles cuando nos vamos a comer al campo. En este caso se suelen recomendar los productos de acero inoxidable como los que incluye este kit de cubiertos y cuencos. Vienen dentro de un estuche rojo para transportarlos, que se cierra con cremallera, y que cuenta con compartimentos y tiras interiores para que los artículos estén ordenados y no se desplacen.

Pack de cuatro envases de silicona apilables

Estos envases de silicona se pueden utilizar tanto en el hogar como al aire libre para almacenar alimentos de todo tipo. Cuentan con un sellador transparente para transportarlos de forma segura y cierres de clip en los laterales. Las medidas de los cuatro recipientes, de mayor a menor capacidad, son: 18 x 6,5 cm (1200 mililitros), 16 x 6,5 cm (800 ml), 14 x 6,5 cm (600 ml) y 12 x 6,5 cm (400 ml). Cuando no se están utilizando se pueden plegar quedando reducidos a un tercio de su tamaño original. Están disponibles en color verde y rosa, y también se pueden utilizar para calentar comida dentro del microondas.

Navaja multiusos con cubiertos

La navaja multiusos es uno de los artículos imprescindible cuando vamos de camping o de pícnic. Este modelo, además de estar elaborado en acero inoxidable y ser fácil de transportar por su diseño compacto, consta de un cuchillo, tenedor, cuchara, cuchara de café, abrelatas, sacacorchos, espátula, punzón y gancho. Es decir, todo lo que necesario para desenvolverse en distintas situaciones al aire libre. Doblada, esta navaja multiusos mide solo 109 x 45 x 33 milímetros y pesa 196 gramos.

Cocinas

Cocina portatil de gas

Si, además de llevar la comida preparada de casa, optamos por preparar algunos de los alimentos en el lugar elegido para el pícnic, necesitaremos un artículo de este tipo que aporta la energía necesaria para cocinar fuera del hogar. Este modelo portátil funciona con cartuchos de gas intercambiables que van integrados en el cuerpo de la cocina. Está equipada con un hornillo y dispone de un dispositivo de seguridad si la presión de gas es excesiva. El producto ha recibido más de 170 valoraciones en Amazon. Entre ellas puede leerse esta que señala su buena relación calidad/precio: “El artículo es tal cual se describe y viene con un práctico maletín para su conservación y guardado. Funciona la llama y prende perfectamente y los cartuchos de gas B-250 se acoplan a la perfección”. El cartucho no se incluye en el precio.

Paellero de gas



Un artículo para los amantes de las paellas que se adapta tanto a una escapada al aire libre como a un día de reunión en el jardín o la terraza. Se trata de un set que incluye un paellero (para butano/propano) de Garcima, una paellera de acero pulido de 42 centímetros y un soporte especial con ruedas y bandeja. La paellera tiene una capacidad de 7 a 10 raciones. Entre las valoraciones que ha recibido el artículo en Amazon los usuarios destacan: "Excelente calidad- precio. Muy útil la bandeja y resistente, la paellera estupenda. Estamos muy satisfechos con la compra. Lo recomiendo".

Mesas y sillas

Mesa plegable con sillas incorporadas

Quienes prefieran comer sobre una mesa en lugar de tendidos en el césped, disfrutarán de este pack de mesa y sillas dos en uno. En eBay está ahora rebajada al 49% y, además de en color azul, se puede comprar en gris y verde oscuro. El conjunto se pliega dentro de una maleta por lo que es perfecto para transportarlo. Está hecho de aluminio de alta calidad y cuenta con una estructura muy estable. En el centro de la mesa incluye un agujero para sombrillas, las patas de las sillas son antideslizantes y el montaje resulta muy sencillo.

Mesa convertible en maleta con sillas

Esta otra modalidad está compuesta de una mesa plegable de aluminio ligero, durable y fácil de limpiar, y de cuatro sillas fabricadas con tela Oxford resistentes al agua y también plegables. En este caso, las sillas no van fijadas a la mesa, pero también se puede plegar como un maletín con asas y las sillas se pueden guardar fácilmente. La mesa incorpora en el centro un hueco para instalar la sombrilla y protegerse de los rayos del sol durante la comida y sobremesa.

Taburete plegable ligero

Se trata de otra opción muy cómoda para transportar al exterior porque es ligero y ocupa poco espacio en los desplazamientos. Las patas están hechas de una aleación de aluminio y la parte del asiento es de tela Oxford. Viene con una bolsa de almacenamiento y para utilizarlo solo hay que abrirlo y conectar las piernas. Su peso es muy ligero (0,283 kilogramos), pero es capaz de soportar el peso de adultos y niños.

Silla de camping plegable

Este otro asiento, que destaca por su versatilidad de uso, se presenta como una solución ergonómica para relajarse en distintas situaciones al aire libre. Además, tanto la malla como los soportes se pueden doblar en pedazos pequeños para poder transportarla en una mochila. Es también un producto resistente gracias a la tela Oxford del respaldo y el marco de aleación de aluminio de alta resistencia. Incluye varios bolsillos en los laterales y el frontal.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de marzo de 2019.

