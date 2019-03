Rosie O’ Donnell confiesa que su padre abusó de ella siendo niña

Rosie O’ Donnell siempre se ha caracterizado por hablar abiertamente de los problemas a los que ha tenido que enfrentarse durante su infancia. La actriz y presentadora estadounidense, de 56 años, ha contado en más de una ocasión lo duro que fue perder a su madre Roseann por un cáncer de mama cuando solo tenía 10 años o la depresión que sufre desde hace años. Pero lo que la humorista no había revelado hasta ahora han sido los abusos que sufrió por parte de su padre, Edward Joseph, fallecido en 2015. “Comenzó muy joven. Y luego, cuando mi madre murió, terminó de una manera extraña, pues él estaba a cargo de cinco hijos a los que tenía cuidar”, ha contado O’ Donnell en el libro Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of 'The View' (Damas que golpean: la explosiva historia interna de 'The View'), escrito por Ramin Setoodeh y que saldrá a la venta el próximo 2 de abril.

La actriz de películas como Algo para recordar, Ellas dan el golpe y Amigas para siempre no ha desvelado muchos más detalles de lo sucedido porque, dice, es un tema del que no quiere hablar. “En general, no es algo de lo que me guste hablar. Por supuesto, nos cambia a todos. Cualquier niño que vive esa situación, especialmente por parte de alguien de su familia, se siente completamente impotente y atascado, ya que la persona a la que debería contárselo es quien se lo está haciendo”, ha añadido.

Aunque no había contado su dura historia hasta ahora, la popular intérprete ha sido una defensora de las víctimas de abuso sexual desde hace mucho tiempo, hablando en contra de abusadores como Bill Cosby y Roman Polanski. O'Donnell también fue una de las primeras figuras públicas en decir que creía en Dylan Farrow, quien en 2014 publicó una carta abierta en The New York Times denunciando que su padre, el cineasta Woody Allen, la agredió sexualmente a los siete años. "Es una historia que me resulta bastante creíble", dijo en su momento.

El pasado noviembre, en el programa de radio The Howard Stern Show, O’Donnell habló sobre sus problemas de salud mental. “Tengo un trastorno depresivo, pero afortunadamente estoy medicada”, dijo y admitió haber pensado en “la idea del suicidio” años después de sus presuntos abusos sexuales. Aunque su verdadero sueño fue siempre triunfar en Broadway, en los últimos años la actriz que interpretó a Betty Mármol en Los Picapiedra se ha hecho más famosa por sus críticas a los gobiernos de George W. Bush —fue una de las primeras en declararse frontalmente en contra la guerra de Irak— y también contra Donald Trump, quien la insultó en el primer debate republicano en Fox News.

O'Donnell es madre de cinco hijos. Parker (23), Chelsea (21), Blake (19) y Vivienne (16), fruto de su primer matrimonio con Kelli Carpenter; y Dakota, de seis años, que tuvo junto a su segunda esposa, Michelle Rounds, quien murió en 2017 a los 46 años. El pasado octubre, la intérprete se volvió a comprometer con Elizabeth Rooney, de 33 años, de quien declaró estar muy enamorada pese a la diferencia de edad entre ambas y a la distancia: ella vive en Nueva York y su prometida, en Boston.