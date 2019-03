Cuando la foto más tierna se convierte en sexista

La foto de una niña y un niño, de unos tres años de edad, andando por el pasillo de un hospital, vestidos de médico y enfermera y cogidos de la mano puede resultar muy tierna y mona. El problema llega cuando vas al detalle y te fijas. Exactamente, en el fotograma, que se publicó por Medical Shots en Twitter hace unos días, se ve como la pequeña, ataviada de rosa, lleva impresa la palabra enfermera en su espalda, mientras el chaval, vestido de verde, luce la palabra médico. Esto es algo que ha resultado ofensivo para muchos internautas que han resaltado que la imagen representa una realidad no muy acorde con la actualidad y enfatiza esos micromachismos que están en la mentalidad social y que han convertido a esa dulce imagen en sexista.

La foto cuenta con más de 14.000 me gusta en la red social y más de 2.500 comentarios de la misma, entre los que no falta la ironía, el rechazo o la perplejidad de los usuarios. Una de las propuestas de uno de ellos ha sido escribir encima de ambos cargos, la palabra Personal Sanitario. Esta imagen cuenta con más me gusta que el post original (más de 19.000).

Otros han recurrido a la faceta histórica de la foto, describiéndola como algo que podía haber sucedido en la década de los cincuenta. Y, otros, una gran mayoría, han descrito la imagen como: “Los niños pueden ser monos, pero los mensajes en su espalda, no lo son”. Sin duda, para muchos, la foto ha sido muy desafortunada, en un momento en el que cualquiera debería ser lo que quisiera sin importar su sexo.

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.