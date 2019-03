El Papa recuerda a los cristianos que deben llevar siempre la muda limpia por si llega el Apocalipsis

Diciendo que sería “un poco vergonzoso” que a un cristiano le pillara el Apocalipsis con la muda sucia, el Papa ha recordado que conviene ir siempre con ropa recién lavada porque el fin del mundo puede ocurrir en cualquier momento. “Sales por la mañana y nunca sabes cuándo va a volver Jesús a la Tierra tras desencadenar el fin del mundo con la intención de juzgar a todos los hombres”, señaló Francisco.

“El Apocalipsis le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento, por eso hay que ir siempre bien”, ha dicho, recordando que el Juicio Final no será muy favorable “si la ropa no va limpia”.

“Bienaventurado el que sale preparado de casa para el día de la resurrección de todos los muertos”, ha insistido el Pontífice, que también pide a la cristiandad que se peine y se ponga colonia.

Cómo montar una ‘start-up’ de éxito en cinco pasos

1. ¿Ves tu escritorio? Pues no lo llames “mesa”, llámalo “start-up”. ¡Bingo! Ya tienes una start-up.

2. Busca algo que haga todo el mundo y tradúcelo al inglés: ese es el servicio que ofrecerá tu empresa. Tus clientes se verán obligados a comer, dormir, desplazarse, respirar o ser amados mediante una app que antes no necesitaban, gracias a ti. La idea es que, tras un periodo de pruebas, recibas micropagos cada vez que los usuarios hagan alguna de sus necesidades fisiológicas.

3. Las nóminas son cosa del pasado. Paga a tus empleados con acciones, vales de comida, camisetas y mochilas gigantes con el logo de tu empresa.

4. Recuerda: lo importante para las empresas tecnológicas es no pagar impuestos y la mejor manera de no pagar es no ganar dinero.

5. Si tu start-up tiene más gastos que beneficios la mejor manera de solventar eso es crear una start-up enfocada a la gestión de la bancarrota.