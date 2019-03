Kit Harington dice adiós a Jon Snow

NO SE LE PUEDE preguntar por su pelo y su barba”. La advertencia llegó por correo días antes de este encuentro con Kit Harington. Hace nueve años que el actor británico interpreta a Jon Snow —o Jon Nieve—, protagonista de la serie Juego de tronos, y su melena rizada se ha convertido en su sello de identidad —por contrato, no se cambia el look desde 2011—. Sentado en una butaca del Hotel Café Royal de Londres, con pantalones pitillo, americana y zapatos, y desprovisto de la capa de pieles y la espada, su cabellera es lo único que evoca al noble y fiero Guardián de la Noche.

Kit Harington junto a su hermano Jack. David M. Bennett Getty Images

Tampoco su complexión, más bien estrecha, ni su 1,73 de estatura casan con la del robusto Rey del Norte. O su timidez al hablar. Aunque es uno de los rostros más famosos del planeta, apenas mantiene el contacto visual con su interlocutora. Con su marcado acento británico, Harington cuenta que creció entre Londres y el “countryside” (campo), que tuvo una infancia normal y que su hermano Jack, tres años mayor, ha sido un apoyo incondicional en su vida. Recuerda que tenía 24 años cuando hizo el casting que le ha catapultado al estrellato internacional. Era su primer papel para televisión y no podía imaginar ("nadie podía") que la trama de HBO se convertiría en el éxito sin precedentes que ha mantenido en vilo a los espectadores de todo el mundo durante casi un decenio. “Ha sido una lanzadera profesional. Y ahora, aquí estoy, haciendo entrevistas y convertido en imagen del perfume de Dolce&Gabbana. Cuando se presenta una oportunidad como esta, te das cuenta de que tu carrera ha alcanzado ya un nivel". También a su esposa, Rose Leslie, la conoció durante el rodaje de la serie. Interpretaba a Ygritte, la salvaje de la que Jon Snow se enamora. En la vida real, se casaron en 2018, en un castillo medieval de la familia de ella. Entre los invitados, muchos colegas de reparto como Emilia Clarke o Peter Dinklage. “Somos una familia. Llevamos años viviendo juntos esta experiencia llena de viajes y rodajes”.

Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en una escena de 'Juego de tronos'.

En ese tiempo, Harington se ha dejado ver desde en filmes como Pompeya hasta videojuegos como Call of Duty. Pero nada equiparable a Juego de tronos. La serie le ha convertido en uno de los actores mejor pagados, con 1,1 millones de dólares por episodio. Un nivel adquisitivo que le ha permitido apostar por proyectos más personales en los últimos tiempos. En 2017, coprodujo y protagonizó la miniserie de la BBC Gunpowder, donde interpreta a Robert Catesby, su antepasado en la vida real (el verdadero nombre del actor es Christopher Catesby Harington). Robert fue uno de los responsables de la Conspiración de la pólvora. El atentado cometido por un grupo de cristianos en el Parlamento inglés (protestante) a principios del siglo XVII. “Me metí en el proyecto porque me pareció interesante investigarlo. Se parece mucho al terrorismo fundamentalista religioso que vivimos hoy y quería entender porqué lo hizo”, explica.

Durante ese proceso descubrió otros detalles curiosos y truculentos de su familia. Como que a Robert Catesby terminaron cortándole la cabeza y exponiéndola clavada en una pica en la plaza del Parlamento. Una anécdota que sin duda resulta familiar para los fans de Juego de tronos (así matan el padre de Jon Snow en la serie). "También averigüé que cuando Catesby, mi antepasado por parte de madre, intentó volar el Parlamento, dentro estaba Jon Harington, mi antepasado por parte de padre. Y ya ves, unas generaciones después, aquí estoy yo", ríe por primera vez desde que comenzó la conversación. Ese humor negro, tan característico de los británicos, aparece de nuevo cuando el actor desmiente un dato de su perfil de Wikipedia. La plataforma dice que su antepasado John Harington fue el inventor del inodoro. “En realidad, se trata de otro John Harington, pero aunque no sea de mi familia, le estoy muy agradecido cada vez que voy al baño”, carcajea.

Kit Harington con su nuevo corte de pelo en la obra de teatro 'True West', que acaba de representar en el teatro Vaudeville de Londres. David Jensen Cordon press

A los 32 años, y a punto de emitirse la última temporada de Juego de tronos (el 15 de abril), busca nuevos horizontes. Acaba de estrenar en Europa el filme The death and life of John F. Donovan, con Natalie Portman y Susan Sarandon. “Como buen inglés, me encanta el teatro: ahí empecé”, recuerda en referencia a la obra War Horse, su primer papel protagonista. La representó en 2008 en el Teatro Nacional de Londres hasta su traslado al West End, el Broadway de la capital británica. “Luego surgió Juego de tronos y no he tenido tiempo para el teatro. Me apetece volver a mis orígenes”. Mientras hablamos, faltan dos semanas para que estrene la obra True West. Antes de despedirse, el actor aprovecha un despiste de su representante para saltarse el veto inicial y susurra: “Para el papel, me tengo que afeitar y cortar el pelo”. Tras dos meses subido al escenario del teatro Vaudeville de Londres, hasta los medios internacionales se han hecho eco del cambio de look. El gesto simboliza el fin de una era: la de Juego de tronos. Harington dice así adiós a Jon Snow. Ahora tendrá que averiguar si la fama que le ha dado el personaje pesa en su favor o en su contra. “No sé qué me depara el futuro, pero no me preocupa esa incertidumbre”.