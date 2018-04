David Schwimmer, eternamente conocido como Ross de Friends, fue el primero del icónico elenco a quien comenzaron a lloverle ofertas cinematográficas. Era el momento de pedir una subida de sueldo pero, en vez de tomarse esa libertad, tiró del socialismo de su compañía teatral y lo consultó con sus compañeros. Cada salario era distinto, así que deberían negociar juntos. Si NBC discriminaba a uno, no tendría a ninguno. Al final acabaron con un millón de dólares por media hora. Todavía reciben 20 millones anuales por repeticiones. Fue un cambio de paradigma, pero también una cifra que casi no se repetiría en abierto. Solo el reparto de The Big Bang Theory alcanzó esa cifra redonda antes de recortársela para ayudar a sus compañeras femeninas.

Se lo ganaron con sudor y lágrimas, pero ahora el ecosistema es diferente. Apple está a punto de aterrizar en televisión y qué ofrece: dinero; mucho dinero. Unos salarios que tienen el poder de cambiar el mundo de las series para siempre, o llevárselo por delante. La compañía creada por Steve Jobs pagará 1,25 millones de dólares a Jennifer Aniston (todo nos devuelve a Friends) y Reese Whiterspoon por cada uno de los 20 episodios de su nueva serie. El salario se infla para las estrellas de cine sin demostrar siquiera que puedan triunfar semanalmente. Pasó con Naomi Watts y sus 500.000 por episodio en la olvidada Gypsy de Netflix y puede ocurrir con el regreso de George Clooney con Catch22, que lo llevará al club del millón al que también pertenecen los principales actores de Juego de tronos.

Cuando el reparto de Big Little Lies escuchó esa negociación, también la llevó a HBO. La propia Whiterspoon y Nicole Kidman pasarán de los 350.000 al millón redondo por su segunda temporada. Si no hubieran aceptado, Apple esperaba. Reese es al fin y al cabo la implacable productora de ambos equipos. Da su vida por ellos.

Ellas negociaron unidas. Aplicaron la lección de Friends. Pero a veces hay quien la rompe, y gana. Los niños de Stranger Things acaban de recibir un aumento. Su sueldo se multiplicará por 12, pero Millie Bobby Brown ha ido por libre y su paga será similar a la de los adultos. Once tiene, al fin y al cabo, hasta su propia productora. No todos pueden ser generosos como Ross.