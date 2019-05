Clases para ‘runners’ con los otros Abebe Bikila de Etiopía

La imagen de un desconocido atleta etíope descalzo atravesando en primer lugar la línea de meta de la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma se sitúa probablemente en el podio de las gestas de la historia del deporte. Abebe Bikila se convertía ese día de 1960 en el primer africano en ganar una medalla olímpica. Tras aquella hazaña, su país ha logrado medio centenar de metales más en pruebas de fondo y otras tantas en campeonatos mundiales. En el país que ha parido a las mayores leyendas del atletismo, la emprendedora Rekik Bekele ha puesto en marcha un proyecto para que los runners puedan practicar este deporte con corredores de alto nivel.

La empresa se llama Run Africa y el año pasado recibió a 60 clientes. "He corrido desde pequeña y todos los chavales de mi barrio también. Cuando acabé mi carrera de ingeniería me di cuenta de que no quería que el running fuera solo mi afición", cuenta tras presentar su proyecto el pasado 24 de enero en Investur, foro sobre turismo africano que acoge cada año Fitur. Bekele cuenta que todo nació por esta motivación personal, porque a ella también le gustaría que alguien que conoce el terreno la acompañara a practicar su deporte favorito cuando está de viaje. Esta iniciativa empresarial se lanzó en 2013 y cuenta con varios patrocinadores.

Cada año cientos de chavales de toda Etiopía aspiran a llegar a lo más alto del atletismo y emular a campeones. Son niños que crecieron admirando a Haile Gebrselassie. Hijo de campesino, con nueve hermanos, plusmarquista mundial. O muchachas que tienen como referente a Derartu Tulu vencedora de dos medallas olímpicas en los 10.000 metros lisos. Y más recientemente Kenenisa Bekele, que acumula ocho metales dorados entre Juegos y mundiales. Algunos expertos apuntan a que las condiciones climatológicas y la altura de esta zona son óptimas para el running, que los etíopes heredan unas condiciones físicas únicas o incluso que están acostumbrados a ir corriendo desde niños. Lo que es seguro es que en este país el atletismo es prácticamente una religión y el medio para aspirar a un futuro mejor para muchos de ellos.

"¿Y qué pasa con los que no llegan tan alto?", se pregunta la emprendedora. "Que al cabo de 10 años acaba su carrera y se ven sin recursos y sin una educación, porque abandonaron los estudios para dedicar todo su tiempo a entrenar". Este proyecto también tiene en cuenta eso y se plantea como una salida profesional para todos aquellos que tal vez no logren vivir cómodamente de sus piernas. Los entrenadores reciben un sueldo y tienen formación y alojamiento. "A la vez que salen a correr queremos que estudien para que acaben consiguiendo un título de entrenador o de masajista y así puedan seguir trabajando en el ámbito del deporte cuando un día acabe su carrera", puntualiza la directora ejecutiva de Run Africa.

Ocho atletas de alto nivel guían las expediciones que tienen diferentes niveles de dificultad. "La idea es que nuestros entrenadores enseñen rutas diferentes que no todo el mundo conoce y que salgan a los alrededores de la ciudad, que son más bonitos", explica Bekele. No solo organizan rutas, sino también jornadas de ejercicio completas o excursiones por las afueras de la capital.

El director deportivo es Coach Negash que ha entrenado a decenas de deportistas de élite como Amaz Ayana o el propio Kenenisa Bekele. Todo el contexto emula las condiciones en las que empezaron Abebe Bikila y todos los que le siguieron.

