15 arrebatadas rumbas quinquis tan buenas como ‘Me quedo contigo’ (o mejores)

Con su interpretación de Me quedo contigo en la gala de los Goya del pasado sábado, Rosalía reivindicó esa rumba que, bien por haber sido incluida en películas de delincuentes juveniles como Deprisa, deprisa, bien por tratar temas que afectaban a colectivos sociales en situación de marginalidad, puede ser etiquetada como rumba quinqui.

Algunos especialistas no se sienten cómodos con el término rumba quinqui, una forma de definir popularmente aquellas expresiones musicales de raíz flamenca surgidas en un momento histórico y cultural, en el que coinciden los asentamientos de aluvión en las orillas de las grandes ciudades, el urbanismo descontrolado, las ansias de libertad en los estertores de la dictadura, la delincuencia juvenil, los robos, los tirones y la aparición de las drogas duras con las terribles consecuencias asociadas a su abuso.

Aunque su origen pudiera ser marginal, la rumba quinqui tenía vocación de llegar a una mayoría. Estaba pensada para conquistar las pistas de baile de discotecas y alzarse en los primeros puestos de las listas de éxito. Su objetivo último era procurar que sus artistas abandonasen el lumpen

Para el escritor Miqui Otero, en estas rumbas quinqui "resuena el ruido de los alunizajes al grito de 'Fuera Franco', la mezcla de los sonidos locales con ritmos extranjeros como el soul o el rock and roll y unas estupendas letras que buscaban el cañonazo pop sin renunciar a esa experiencias de la calle y a toda esa verdad". La autenticidad a la que hace referencia Otero es un elemento clave de este género musical. "En muchos casos –explica el escritor–, los cantantes, como sucedía con los actores del cine quinqui, conocían esa realidad de primera mano por convivir con ella día a día. Por eso me resulta muy interesante cuando se les pregunta por esos temas a Los Chunguitos en La Edad de Oro en un programa de 1985. Les pilla tan cerca el asunto que ni siquiera bromean con él ni hablan de ello usando argot".

Aunque su origen pudiera ser marginal, la rumba quinqui tenía vocación de llegar a una mayoría. Estaba pensada para conquistar las pistas de baile de discotecas y boites, para alzarse en los primeros puestos de las listas de éxito y su objetivo último era procurar que sus artistas abandonasen el lumpen gracias a los buenos rendimientos económicos obtenidos con ella. En ocasiones lo consiguieron. En otras no. Lo que es un hecho es que este género musical ha marcado a varias generaciones, desde jóvenes de las barriadas urbanas de los 70 hasta la nueva estrella del pop, Rosalía.

Hemos elaborado esta lista con las aportaciones del periodista musical Carlos Marcos; Txarly Brown, diseñador gráfico, erudito de la rumba y responsable de la recopilación Achilifunk; El Coleta, cantante y productor madrileño que ha participado en la película Quinqui Stars, de Juan Vicente Córdoba; el músico e intelectual Víctor Coyote; el escritor Miqui Otero, y Eduardo Fuembuena, biógrafo de Eloy de la Iglesia y de José Luis Manzano.

Los Chorbos, pioneros del Sonido Caño Roto. Manzanita es el segundo por la derecha.

- Los Chorbos: 'Vuelvo a casa' (1975)

Por qué está en esta lista. Los Chorbos fue el grupo más importante del Sonido Caño Roto, llamado así por surgir de esa barriada madrileña. Un grupo seminal que inspiró a otros que vendrían después como Los Chunguitos o Los Chicos y en el que militó Manzanita, pionero de la canción romántica aflamencada y al que le trajo sin cuidado lo de la apropiación cultural cuando versionó a su manera Un ramito de violetas, de Cecilia. Lo dicho: unos pioneros. Por eso están aquí.

Qué hay detrás de esta canción. La guitarra wah-wah, el bajo eléctrico y el Hammond. Vuelvo a casa no tiene nada que envidiar a lo que se puede escuchar en las bandas sonoras como Shaft, del compositor Isaac Hayes, uno de los títulos claves del género blaxploitation y habitual de los programas dobles de sesión continua. Además, la canción retrata la realidad de una familia humilde, al borde de la desestructuración a consecuencia de la infidelidad del patriarca, que ha abandonado el hogar por una mujer que lo humilla y lo maltrata. Después de muchos desvelos y sufrimientos, el hombre regresa a casa y Los Chorbos aprovechan para exaltar valores imperecederos como la familia, la raza, la lealtad, los hijos y la fidelidad matrimonial.

Pincha aquí para escuchar la canción.

Los Chichos, fundamentales en la popularización de la rumba suburbial, vestidos de gala en los años setenta.

- Los Chichos: 'Quiero ser libre' (1973)

Por qué está en esta lista. En junio de 1973 se puso a la venta el primer single de Los Chichos. En una de sus caras estaba Si tú pudieras estar conmigo y en la otra Quiero ser libre. El disco tuvo ventas millonarias y, a finales de ese año, el conjunto fue seleccionado para actuar en el Gran Festival Sindicato Espectáculo Pro Damnificados Sureste, celebrado en el Teatro de la Zarzuela. No obstante, el éxito de Los Chichos llegó de escenarios menos lujosos, como las verbenas populares, los mercadillos y los coches de choque, lugares en los que, a día de hoy, es posible seguir escuchando la canción, porque la libertad no pasa de moda.

Qué hay detrás de esta canción. La libertad es uno de los motivos recurrentes de la rumba quinqui por motivos evidentes. En este caso, además, la libertad (o más bien la falta de ella) no fue un mero elemento inspirador, sino que fue el verdadero motivo que llevo a Jero a componer el tema. Según recuerdan sus compañeros, el del medio de Los Chicos (así inmortalizó Estopa a Jero) fue a parar a los calabozos de la Puerta del Sol acusado de trilero y dedicó el tiempo de la detención a escribir el que sería uno de los éxitos del grupo. Curiosamente, la dictadura franquista no puso pegas a la publicación de un tema cuyo mensaje resultaba más crítico, libertario y disolvente que muchas de las soflamas de los cantautores de la época.

Pincha aquí para escuchar la canción.

- Los Chunguitos: 'Soy un perro callejero' (1979)

Por qué está en esta lista. Víctor Coyote, cuya infinita curiosidad le ha llevado a explorar músicas de diferentes lugares y géneros, reconoce que prefiere este tema de Los Chunguitos, por delante incluso de Me quedo contigo, porque es "la canción más quinqui del grupo". "Me quedo contigo es una gran canción y Deprisa, deprisa una buena película. Pero 'quinqui, quinqui' no son ni la una ni la otra. Hace falta menos poesía tradicional, mas desgarro, mas macarrada y mas zooms (en el caso de la película) para que sean realmente quinquis". El Coleta coincide con Coyote al elegir Perros callejeros como una de sus rumbas quinquis favoritas y añade a la selección otra de las canciones incluidas en Perros callejeros II, también de Los Chunguitos, Yegua brava.

Qué hay detrás de esta canción. En 1979 José Antonio de la Loma rodó Perros Callejeros II. Busca y captura, cinta que aprovechaba el tirón de la primera parte y que contaba con el reclamo de una banda sonora que incorporaba algunas canciones de Los Chunguitos ya publicadas. Entre ellas estaban Para que no me olvides, Yegua brava, Ven por favor, a las que se sumó Soy perro callejero, compuesta para la ocasión. Como en los tiempos en los que los disc-jockeys y los dueños de las discográficas registraban las canciones a medias con los verdaderos autores, Soy un perro callejero está firmada, además de por los hermanos Salazar, por el propio José Antonio de la Loma, que, además de la taquilla, algo debió de recibir en derechos de autor.

- Los Calis: 'Heroína' (1985)

Por qué está en esta lista. "Se puede hacer de todo en la vida. Te das una rayita un día y no pasa nada, te fumas un porro y no pasa nada, te puedes emborrachar un día de vino tinto y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida. Con método. Y después tres días tranquilo bebiendo agua mineral, comiéndote un potaje muy bueno, un pucherito muy bueno con una pringá. (…) Lo demás es la destrucción". Con estas palabras, que por su defensa de la mesura parecen salidas de la Ética nicomáquea de Aristóteles, se sinceraba Lola Flores con Jesús Quintero. Lola sabía bien de lo que hablaba, al menos en lo relativo al daño que la droga podía provocar en una familia. La adicción de su hijo Antonio hermanaba a La Faraona con muchas madres de España que, a finales de los setenta y durante la década de los ochenta, vieron cómo la heroína destrozaba a sus hijos. Un drama que Los Calis retrataron de forma magistral en esta canción que, en opinión de Víctor Coyote, es "la más tremenda de su repertorio".

Qué hay detrás de esta canción. La música popular está llena de referencias a las drogas. Desde Cab Calloway y su Reefer man, a Johnny Cash y su Cocaine blues sin olvidar a Lou Reed y su archiconocida Heroin. La rumba no podía ser una excepción y Los Calis no solo se lanzaron a hablar de la droga que diezmaba a la juventud española, sino que lo hicieron magistralmente gracias a su talento para describir la relación de amor y odio, de placer y aversión que genera su uso. Además, su estribillo "más chutes no/ ni cucharas impregnadas de heroína/ no más jóvenes llorando noche y día / solamente oír tu nombre causa ruina" es ya un clásico de la lírica española. Para aquellos que quieran seguir explorando esta delicada temática, Miqui Otero propone Caballo maldito, de Queco.

Pincha aquí para escuchar la canción.

Huracán Bambino también trato temas marginales en sus personalísimas rumbas.

- Bambino: 'Voy' (1967)

Por qué está en esta lista. Miguel Vargas Jiménez, más conocido como Bambino, es una de las figuras indiscutibles del flamenco y la rumba. Magnífico cantante y genial histrión, el de Utrera fue amigo de la buena vida, los excesos y los amores pasionales, elementos que aparecen con frecuencia en las canciones de su repertorio. En los años 80, este carácter excesivo llamó la atención de Pedro Almodóvar, que en Tráiler para amantes de lo prohibido –cortometraje producido por La Edad de Oro y protagonizado por Josele Román, Poch y Bibi Andersen–, incluyó dos de las canciones del artista: Voy y Cuando nadie te quiera. La modernidad y sofisticación de La Movida se rendía así al desgarro de la rumba y los sonidos flamencos. Una fascinación que continuó con el concierto de Los Chunguitos en el programa dirigido por Paloma Chamorro, y que algunos sostendrán que dura hasta hoy, en la figura de Rosalía y en su actuación acompañada de orfeón en la gala de los Goya 2019.

Qué hay detrás de esta canción. El mexicano Luis Demetrio Traconis compuso a mediados de los 60 Voy, una canción melódica a ritmo de bolero que habría pasado desapercibida de no ser porque, dos años más tarde, Bambino grabó su propia versión para la compañía Columbia de San Sebastián, convirtiéndola en una rumba salvaje. En la voz del cantante español, versos como "Voy a mojarme los labios con agua bendita. / Voy a borrar los besos. / Que un día me diera tu boca maldita. / Voy a ponerme en los ojos un hierro candente. / Pues, fíjate, yo prefiero estar ciego que volver a verte" adquieren una dimensión dramática fuera de lo normal.

Pincha aquí para escuchar la canción.

- El Luis: 'Te lo digo cantando' (1976)

Por qué está en esta lista. Como ha quedado claro más arriba, Diego A. Manrique es muy crítico con la etiqueta de rumba quinqui para calificar este tipo de canciones. En opinión del locutor y periodista, "ni siquiera aceptaría esa calificación para El Luis, que realmente pasó años en la cárcel. Aunque, ahora que lo pienso, El Luis era más soulero que rumbero. Ya ves lo fino que hay que hilar en estos asuntos". A pesar de la cautela que exige Manrique, lo cierto es que varios de los consultados para hacer esta lista, como Miqui Otero y Víctor Coyote, han mencionado a El Luis como una de las figuras que ellos incluirían en esta pantanosa definición. Eso sí, en lo que no se han puesto de acuerdo es en la canción a elegir. Otero se decantaba por Oh, Libertad y Coyote por Te lo digo cantando.

Qué hay detrás de esta canción. Nacido en A Coruña y criado en Argentina, donde pasó más de una década, Luis Barrull Salazar es un cantante y compositor conocido por su talento para mezclar los ritmos flamencos con el soul. En 1976, ya de regreso a España, trabajó como compositor para otros cantantes, como Las Grecas, y grabó el que sería su álbum más vendido, titulado sencillamente El Luis. En este trabajo estaba la canción Yo te lo digo cantando, tema sencillo en su letra pero de gran efecto hipnótico y muy bailable, que ha sido versionada por artistas como Hakim y Bernardo Vázquez. Detenido por tráfico de drogas y recluido en Carabanchel, cuando fue liberado a principio de los 80, El Luis se trasladó a Estados Unidos, país en el que grabó Gitano soul para el sello Epic, disco en el que se incluye Oh, Libertad. En la actualidad cuenta 70 años.

- Rumba 3: 'Y no te quedan lágrimas' (1979)

Por qué está en esta lista. "Eloy de la Iglesia tenía una inabarcable discoteca, más o menos ordenada, en los estantes de su apartamento, pero sería impensable encontrar un disco de rumba flamenca, al menos, antes de la aparición de [José Luis] Manzano en enero de 1980", explica Eduardo Fuembuena autor de Lejos de aquí, libro sobre el director de películas como El Pico o Navajeros y su muso Manzano. "Todas las películas del director vasco protagonizadas por Manzano contienen rumbas flamencas o callejeras en sus bandas sonoras", dice Fuembuena. Un ejemplo de ello es Y no te quedan lágrimas, de los barceloneses Rumba 3, que suena en Navajeros y que ha sido elegida por Víctor Coyote y El Coleta, artista que sampleó el tema con Jarfaiter.

Qué hay detrás de esta canción. En octubre de 1980, Eloy de la Iglesia estrenó Navajeros, película inspirada en la vida de El Jaro, conocido delincuente juvenil que llegó a liderar una banda con una treintena de miembros, de los cuales solo cinco eran mayores de edad. La película fue un éxito de público gracias a su historia de antihéroes, la espontaneidad y belleza de José Luis Manzano y una banda sonora que mezclaba fragmentos de música clásica como La bella durmiente, de Tchaikovsky, y canciones de música urbana, entre las que estaban El Jaro o No es extraño que tú estés loco por mí, de Burning, y este Y no te quedan lágrimas, de Rumba 3.

Pincha aquí para escuchar la canción.

Carmela y Tina Barrull, Las Grecas, en 1975. Ellas crearon el rock gitano español. Getty

- Las Grecas: 'Te estoy amando locamente' (1974)

Por qué está en esta lista. "De todas las historias de la Historia / la más triste sin duda es la de España, / porque termina mal", escribe Jaime Gil de Biedma en «Triste historia». Un poema que bien podría aplicarse a la trayectoria de Las Grecas. Tina y Carmela protagonizaron uno de los proyectos musicales más solventes y exitosos de los destinados a sacar el flamenco de los barrios y tablaos y acercarlo al público masivo. Sin embargo, la historia acabó mal. Las adicciones de Tina truncaron la carrera del dúo, llenaron las páginas de los periódicos sensacionalistas y eclipsaron una carrera musical de gran calidad y magníficos resultados económicos que, en un primer momento, estaba muy alejada de lo que se entiende por marginal.

Qué hay detrás de esta canción. Cuando el productor Luis de Carlos y Felipe Campuzano vieron a las hermanas Muñiz Burrul (Tina y Carmela) cantar en un tablao madrileño decidieron ficharlas para CBS. Su primer single, que contenía esta canción compuesta por el propio Campuzano y arreglos de Pepe Nieto, estuvo cinco semanas consecutivas en el número uno de las listas de éxitos y facturó más de medio millón de ejemplares. Un éxito que nada tiene que ver con lo marginal, que dignificó la música de raíz flamenca, que inició lo que se conoció como gypsy-rock y en el que se intercalaban palabras y expresiones en caló con total normalidad. Una canción que reivindica con orgullo la cultura romaní y que, en ese sentido, es una suerte de Say it Loud!! I’m Black & I’m Proud(Dilo alto: soy negro y estoy orgulloso), de James Brown, pero en gitano.

Pincha aquí para escuchar la canción.

Eloy de la Iglesia dirigió 'El pico' (1983) y 'El pico II' (1984). Para esta segunda parte pusieron música Tamara Salazar & Terremoto con 'Debajo del olivo'.

- Tamara Salazar & Terremoto: 'Debajo del olivo' (1984)

Por qué está en esta lista. Debajo del olivo fue la canción elegida por Eloy de la Iglesia para ambientar la escena de El Pico 2 en la que El Pirri y El Tejas se enfrentan en el patio de una de las galerías de presos comunes de Carabanchel. Aunque es eso lo que se muestra en la película, Eduardo Fuembuena explica que el rodaje no tuvo lugar en la prisión madrileña, sino "en las Escuelas Pías de San Antón de la madrileña calle Hortaleza, edificio en desuso entonces y hoy tristemente desaparecido".

Qué hay detrás de esta canción. Salvo algunas excepciones, Eloy de la Iglesia no acostumbraba a pedir a los artistas que grabasen canciones expresamente para sus películas. El realizador prefería echar mano de temas editados previamente, algunos de los cuales eran ya conocidos por los espectadores. Sin embargo, para El Pico 2 (1984) recurrió a Joaquín Carmona Quino, hijo de Rafaela Carmona, conocida como La Terremoto de Málaga e íntima del clan Flores. Según Eduardo Fuembuena, "Quino interpretaba por primera vez sus canciones en un conjunto de voces bautizado para la ocasión como Terremoto, formado por Tamara Salazar y el mismo Joaquín Carmona, tía materna y sobrino, acompañados por el toque de Miguel Montoya". Aunque Joaquín Carmona no volvió a sacar otro disco debido a su prematura muerte, su obra ha continuado viva gracias a artistas como Azúcar Moreno que, en 1988, arrasaron en las radiofórmulas y las pistas de baile gracias a su versión de Debajo del olivo.

Pincha aquí para escuchar la canción.

- Tony El Gitano: 'Macarra' (1977)

Por qué está en esta lista. Entre los temas que se abordan en las rumbas de tema social hay un amplio catálogo de actividades delictivas, como el narcotráfico, el robo, las reyertas o la trata de blancas. Entre las sugerencias de Txarly Brown para esta lista está justamente una rumba que aborda la explotación sexual de la mujer. Se trata de Macarra, compuesta por Tony El Gitano, artista nacido en Madrid en 1944 pero afincado en Barcelona, que ha sufrido en persona algunos de esos hechos violentos que se refieren en las rumbas. En 2007, dos meses después de que su hijo Antonio, de 18 años, fuera asesinado, los Mossos d’Esquadra evitaron que el padre de uno de los detenidos matase a Tony El Gitano en el barrio de Poblenou.

Qué hay detrás de esta canción. Macarra es el tema que abre Yo soy pirata, disco de Tony El Gitano publicado por el sello Galaxia Discos en 1987 y que también contiene Me fumao un canuto. Macarra narra la historia de un hombre que, según él, ha sido injustamente acusado de proxenetismo por recibir dinero de una mujer. A lo largo de sus estrofas, Antonio Barrull, verdadero nombre de Tony El Gitano, va detallando las razones que provocaron su detención, intercalando en la historia palabras en romaní como "rumí" o "estaribel", que significan "mujer casada" y "prisión", respectivamente.

Pincha aquí para escuchar la canción.

Peret, padre de la rumba catalana, no basó su carrera en la temática marginal. Pero no pudo escapar al influjo de este género a finales de los setenta.

- Peret: 'Caballo blanco' (1979)

Por qué está en esta lista. Las composiciones de don Pedro Pubill Calaf Peret, padre de la rumba catalana, difícilmente pueden catalogarse de rumbas quinqui o marginales. Aunque es un hecho que el cantante catalán trató temas sociales en sus composiciones, siempre lo hizo con simpatía, bonhomía, sentido del humor y sin recrearse en los detalles más escabrosos. A pesar de ello, su repertorio es tan vasto que pueden encontrarse en él dramas carcelarios, como el clásico El preso número nueve, o Caballo blanco, que aborda el tema de la heroína.

Qué hay detrás de esta canción. Después de casi una década apartado de los escenarios para dedicarse a predicar en la Iglesia de Filadelfia, Peret decidió retomar su carrera como artista en un momento en que, como afirma Juan Puchades, biógrafo del artista, "la rumba catalana se había internado en su periodo más oscuro, y desde Francia los Gypsy Kings habían tomado las guitarras y habían hecho funcionar mundialmente lo que aquí se consideraba género caduco". A pesar de esas dificultades, Peret decidió entrar al estudio y grabar No se pué aguantar, un trabajo que, en opinión de Puchades, "es el gran disco de madurez de Peret, el que traza una línea entre su discografía anterior y la posterior". Entre los temas que se incluían en él estaba Caballo blanco, composición que hacía referencia a la heroína sin hurtarle hierro al asunto, pero con ese toque optimista que caracteriza toda la obra de Peret.

Pincha aquí para escuchar la canción.

- Los Chunguitos: 'Me quedo contigo' (1981)

Por qué está en esta lista. Es el alfa y omega, el Big Bang de este artículo. Desde que Rosalía la interpretase en la reciente gala de los Goya, las dos Españas han vuelto a desenterrar el hacha de guerra para defender con vehemencia las innovaciones creativas de la cantante catalana o pedir su cabeza por no preservar las esencias del folclore popular. Rosalía ha soliviantado a los puristas del flamenco, a las gitanas feministas, a los enemigos de la apropiación cultural y a una larga lista de colectivos. Eso sí, Los Chunguitos están encantados con la versión y han felicitado a Rosalía por redes sociales. Saque cada uno sus conclusiones.

Qué hay detrás de esta canción. En 1981, aprovechando la popularidad de las películas de jóvenes delincuentes firmadas por realizadores como Ignacio F. Iquino, Francisco Lara Polop, José Antonio de la Loma o Eloy de la Iglesia, Carlos Saura rodó Deprisa, deprisa. La cinta no tardó en convertirse en un clásico del género gracias a su buena factura, la actuación de sus protagonistas –algunos de los cuales era delincuentes en activo– y a una banda sonora que incluía temas de Lole y Manuel, La Marelu y Los Chunguitos que, con su Me quedo contigo, contribuyeron a crear uno de los finales más emotivos, hermosos y acongojantes del cine español.

Pincha aquí para escuchar la canción.

- Chango Abellán: 'Chivato' (1973)

Por qué está en esta lista. El escritor y periodista Miqui Otero creció cerca de la calle de la Cera, una zona de Barcelona que, en 2018, decidió decorar las medianeras del barrio con los retratos de los rumberos más populares de la ciudad. "Ver a Peret en la tragaperras de Els 3 tombs era como avistar a Elvis en una gasolinera de Montana", afirma recordando su infancia Otero. Cuando se le pregunta por una de sus rumbas de temática quinqui favoritas, cita Chivato, de Chango Abellán. Chango fue un rumbero nacido en Madrid que triunfó en Barcelona y que, como Peret, se retiraría del mundo del espectáculo para dedicarse al culto de la Iglesia de Filadelfia. "No es rumba quinqui exactamente, es más bien rumba catalana –explica Miqui Otero–, pero siempre que puedo la meto, aunque sea con calzador". A pesar de las dudas de Otero, no ha sido necesario echar mano de calzador alguno –accesorio elegante donde los haya y tan de los 70 como el rascador de espalda con forma de mano–, para incluir aquí esta joya suburbial. Su tremenda calidad ha sido más que suficiente.

Qué hay detrás de esta canción. Publicada en 1973 por el sello Mayo Fonográfica, Chivato explica a ritmo de rumba algunos de los códigos que toda persona debe observar si desea sobrevivir en ambientes peligrosos y de cierta marginalidad. Versos como "a ti te llaman chivato porque to lo chivateas./ Cuando sabes una cosa en seguida la canteas", muestran una problemática que, si no se ataja, puede provocar graves consecuencias a la comunidad. Por eso a continuación Chango sugiere una solución tan válida como cualquier otra: "Córtate la lengua chivato, ya, córtatela".

- Egipto: 'Sobredosis' (1987)

Por qué está en esta lista. La heroína es uno de los ingredientes de las películas de cine quinqui. Muchos de sus personajes, como los protagonistas de El pico, de Eloy de la Iglesia, se veían obligados a delinquir para costearse la adicción y, en ocasiones, fallecían a consecuencia de una sobredosis o de la fluctuación en la pureza de la droga. El grupo Egipto trató el tema en este tema que desde el título no se anda con sutilezas: Sobredosis. Eso sí, más que una rumba esto es una sevillana.

Qué hay detrás de esta canción. En 1987, el grupo madrileño Egipto publicó en el sello Philips Sevillanas, un disco que, según se afirmaba en su portada, contaba "con la colaboración de Jeros". En realidad, el miembro de Los Chichos no se había limitado a "colaborar", sino que había compuesto la totalidad de los temas y cantaba en varios de ellos. Como otros artistas de la época, Jeros (o Jero) sabía bien de qué hablaba cuando hablaba de heroína. Había estado enganchado, había perdido a amigos por el camino pero, afortunadamente, había superado la adicción. De hecho, no fue esa la causa de su trágica muerte como se ha comentado en diversas ocasiones sino el suicidio. Sumido en una profunda depresión, Jero se lanzó al vacío desde el balcón de su casa. Lo había intentado una semana antes, pero un vecino lo había salvado en el último momento. Esa mañana de domingo del mes de octubre de 1995, sin embargo, no hubo vecinos providenciales.

Pincha aquí para para escuchar la canción.

Las canciones de Los Chichos fueron la banda sonora de uno de las películas fundamentales del cine quinqui, 'Yo, El Vaquilla'.

- Los Chichos: 'El Vaquilla' (1985)

Por qué está en esta lista. El universo marginal de los años setenta y ochenta también tuvo su Olimpo de dioses y héroes. Entre ellos estaban El Jaro, El Torete» y El Vaquilla, jóvenes delincuentes que pusieron en jaque a la policía, que surtieron de contenido a los medios de comunicación, que atemorizaron a la ciudadanía y que fueron glosados en esas películas de género que eran disfrutadas con pasión desenfrenada en cines de barrio. Así lo cuenta Eduardo Fuembuena, autor de Lejos de aquí, biografía de Eloy de la Iglesia y su muso José Luis Manzano (protagonista de Deprisa, deprisa y muerto por sobredosis): "En 1981, Navajeros se proyectó en un ruidoso cine de verano de Getafe. Los chavales de aquel municipio destrozaron la pantalla a botellazos, e incluso con las manos, coincidiendo con la parte en la que la guardia civil dispara sin dar el alto al Chus [El Vaquilla]". Como afirmaban Los Chichos en El Vaquilla, para esos muchachos la policía eran, sencillamente, los "contrarios".

Qué hay detrás de esta canción. "El Vaquilla me contó una vez que, siempre que robaba un coche, tenía que llevar una cinta de Los Chichos. Si no, no lo hacía", relataba Julio González Gabarre, componente de Los Chichos al periodista Israel Viana. Fue El Vaquilla quien exigió al director de Yo, El Vaquilla, José Antonio de la Loma, que hicieran Los Chichos la banda sonora de la película. Dicho y hecho. En 1985 se estrenaba en los cines Yo, El Vaquilla, en cuya banda sonora se incluía este tema, una suerte de narco corrido ibérico que repasaba la vida y milagros de este delincuente juvenil al que describían como un Robin Hood: "Tu eres el vaquilla, alegre bandolero./ Porque lo que ganas repartes el dinero./ Tu eres El Vaquilla de buenos sentimientos./ Si al final dependes de un simple carcelero".

Pincha aquí para escuchar la canción.

