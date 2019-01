Los mejores termostatos inteligentes para ahorrar en calefacción

Nuestros expertos han elegido Nest Thermostat E como el mejor termostato inteligente que hay actualmente en el mercado. Con una valoración media de 9,5, destaca por ser uno de los modelos más versátiles y sencillos de utilizar.

Cuando se presenta el frío, llega el momento de poner la calefacción, lo que supone un aumento sustancial de la factura del gas o la electricidad. De hecho, la calefacción supone el 46% del gasto energético total de una casa, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

¿Qué medidas se pueden tomarse para reducir el gasto para calentar el hogar? Mejorar el aislamiento de puertas y ventanas, o revisar periódicamente la caldera, pueden ayudar. Del mismo modo, otra solución útil podría ser la de sustituir el termostato que tenemos en casa por uno inteligente. Y es que estos dispositivos, que funcionan conectados a Internet y al teléfono móvil, tienen en cuenta nuestros hábitos para ayudarnos a hacer un uso más racional de la calefacción, manteniendo la temperatura correcta dentro del hogar pero reduciendo el consumo. La cifra de ahorro energético se situaría entre el 30 y el 40%, de acuerdo con las estimaciones de los distintos fabricantes de este tipo de dispositivos.

Nuestra selección: los 6 mejores

Modelos de termostato programable hay muchos, pero inteligentes no tantos. A la hora de hacer la selección hemos considerado diversos factores.

· Funciones inteligentes. Además de programar su uso, se adaptan a nuestros hábitos o envían avisos cuando es necesario tomar alguna medida en el hogar.

· Compatibilidad. Que puedan utilizarse con distintos tipos de caldera o calefacción para que sean útiles para el mayor número de personas posible.

· Instalación. Cualquiera puede hacerlo siguiendo las instrucciones del producto, por lo que no es necesario contar con un técnico especializado.

· Programación. Desde sus aplicaciones e, incluso, desde el propio dispositivo, es posible establecer calendarios de encendido y apagado.

· Novedad. Para la selección hemos elegido un único modelo por fabricante con el objetivo de ofrecer la máxima variedad posible y, dentro de su oferta, siempre intentado guiarnos por el criterio de novedad.

El ganador de la comparativa ha sido el Nest Thermostat E, un modelo que destaca por su facilidad de uso y por un diseño muy cuidado ha obtenido una valoración media final de 9,5. Completan la selección el Tado V3+ (9,25), el Termostato Inteligente de Netatmo (9), Wattio Pack Comfort (8,75), el Termostato Conectado inalámbrico de Somfy (8,5) y Honeywell Lyric T6R (8,25).

Así los hemos probado y analizado



Para realizar las pruebas hemos instalado los termostatos durante algo más de un mes en distintos hogares. Esta tarea, al igual que su configuración, la hemos realizado nosotros mismos. Durante ese tiempo hemos supervisado su funcionamiento y revisado el historial de uso para poder sacar las conclusiones que exponemos a continuación.

1. Nest Thermostat E: el más versátil y sencillo de utilizar

A simple vista, destaca por su cuidado diseño y por su facilidad de uso. Se compone de dos elementos: el termostato en sí, que sustituye al que ya estaba instalado en la pared y que se parece muchísimo a un altavoz Google Home Mini; y una unidad (Nest Heat Link E), que se puede colocar en cualquier lugar de la casa y que es realmente la que une el sistema con el móvil.

Ficha técnica Tamaño: Termostato: 8,16 x 9,44 cm. Nest Heat Link E: 11,7 cm Peso: Termostato: 408 gramos. Nest Heat Link E: 147 gramos Pantalla: 24 bits LCD en color, resolución 320x320, 182 ppp, 4,5 cm de diámetro Batería: De iones y litio integrada recargable Conectividad: Wi-Fi Compatibilidad: iOS y Android Sensores: Temperatura, humedad, proximidad/ocupación, luz ambiente

La unidad funciona a través de Wi-Fi y tiene que estar conectada a la corriente eléctrica. Dispone de una amplia pantalla en la que se visualiza el estado del sistema y desde la que es posible realizar ajustes como encender y apagar la calefacción o regular la temperatura, entre otras funciones. El acabado de esta superficie es mate, por lo que la visualización es algo diferente a lo que estamos acostumbrados: la calidad es positiva, aunque nos hemos encontrado con algunos problemas cuando el sol incide de forma directa sobre ella.

Viene de serie con un calendario pre-programado que se basa en la información obtenida de los usuarios de los dispositivos Nest, aunque su funcionamiento también se controla de forma manual y, quizá lo mejor, se ajusta a las rutinas diarias. Para ello, eso sí, hay que tener en cuenta que es necesario utilizarlo de forma manual durante unas semanas.

Lo mejor: la facilidad de uso e instalación y la posibilidad de configurar un funcionamiento automático. Lo peor: la visibilidad de la pantalla táctil de la unidad de control cuando le da directamente la luz. Conclusión: uno de los modelos más versátiles y fáciles de utilizar, aunque su precio sea superior a algunos productos de la competencia.

2. Tado V3+: el segundo mejor

Con una instalación sencilla y guiada paso por paso a través de la página web de la propia firma, se controla desde una aplicación instalada en el teléfono móvil que tiene un diseño muy sencillo y un uso intuitivo. A la hora de activar o desactivar la calefacción no depende sólo de los hábitos; permite hacer una planificación por días y horas para establecer las temperaturas que se desee de lunes a viernes, los fines de semana e, incluso, un día en concreto.

En la app se incluyen distintas funciones que se pueden ir activando o desactivando según lo deseemos. Así, posee una llamada Ambiente confortable que analiza la calidad del aire y nos avisa, por ejemplo, cuándo es necesario ventilar y por cuánto tiempo es recomendable tener las ventanas abiertas. También emplea la geolocalización para activar o desactivar la temperatura, se adapta al tiempo exterior y detecta las ventanas abiertas. En cualquiera de estos casos, el termostato envía un mensaje al teléfono móvil y somos nosotros los que tenemos que apagar o no la calefacción manualmente.

Eso sí, si queremos que todas estas funciones se realicen de forma automática es necesario contratar un servicio adicional llamado Auto-Assist que hace los ajustes de forma automática por 2,99 euros al mes. Lo mejor es que este servicio no es para nada necesario aunque, lo pega es que otros lo ofrecen de forma gratuita.

3. Netatmo Termostato: el más barato

Compatible con instalaciones de gas, combustible, madera y bombas de calor, este modelo establece un programa de uso en función de los hábitos del usuario, seleccionando en qué momento es mejor empezar a calentar la casa para que alcance la temperatura deseada en un momento concreto: al levantarse o llegar a casa de trabajar, por ejemplo. Para ello, tiene en cuenta los hábitos y la temperatura exterior. Resulta especialmente interesante la herramienta Balance de Ahorro de Energía, que envía un informe mes a mes en el que se indica el tiempo que ha estado funcionando la caldera, por qué aumentó o bajó el consumo o la energía que se ha ahorrado.

Además, es compatible con HomeKit de Apple, de tal manera que los usuarios que tengan en casa un smartphone, tableta o, incluso, el altavoz inteligente de la firma, pueden pedirle a través de la voz a Siri que establezca la temperatura. También es posible conectar el termostato con otros dispositivos inteligentes para establecer rutinas: si pronunciásemos las palabras “saliendo de casa” a un asistente de vos inteligente, por ejemplo, podría apagar las luces, la calefacción y encender una cámara de videovigilancia cuando llega el momento de irse a trabajar.

Aunque no hemos tenido ningún problema con la instalación o durante el uso, no podemos dejar de mencionar uno de los puntos más débiles de este dispositivo que no es otro que la dificultad para ponerse en contacto con el servicio técnico, según los usuarios que dejan su opinión en páginas como Amazon España.

4. Wattio Pack Comfort

Este pack incluye dos dispositivos. El primero de ellos es el Gate, que funciona a modo de centralita domótica a la que conectar no sólo el termostato, sino cualquier otro dispositivo inteligente de la firma: enchufes inteligentes, monitores del consumo eléctrico, sensores de movimiento o cámaras de vigilancia. Todos ellos pueden configurarse en grupo para que, si uno detecta un evento predefinido, todos los demás se pongan en marcha. Un ejemplo es que cuando el sensor de movimiento detecta que has entrado en casa, se apaga la cámara y se activa la calefacción.

El segundo elemento es el termostato Thermic, provisto de hasta cuatro modos de uso diferentes: uno que permite establecer una temperatura objetivo y procura que el hogar siempre esté cerca de la misma; otro que prioriza el número de veces que se enciende y apaga la caldera (cuanto menos lo haga, mayor durabilidad tendrá); un tercero que permite establecer un calendario personalizado; y, otro eco, que toma en consideración las temperaturas recomendadas para ahorrar al máximo.

Sólo podemos ponerle una pega: su diseño. Y es que ambos componentes tienen en común su tamaño, que es bastante voluminoso y bastante más grande que los modelos de la competencia, y una estética poco moderna.

5. Somfy Termostato conectado Radio para smart home

Con un diseño muy minimalista en el que no hay pantalla, pero sí un panel táctil y distintos grados de temperatura que se iluminan al tocarlo, este producto ofrece cuatro modos de uso diferentes, cada uno de ellos con sus ajustes personalizados. El nocturno, con posibilidad de establecer el horario; otro para las horas que se está en casa; uno indicado para cuando se está fuera; y un cuarto basado en la geolocalización, de tal manera que regula la temperatura en función de lo cerca que estemos del hogar.

Incluye dos sensores: uno de temperatura y otro de humedad. Así, combina ambos factores para regular el uso de la calefacción y ajustarse a las rutinas diarias. Se conecta directamente a la caldera con una instalación algo más elaborada que en los modelos de la competencia y, a diferencia de muchos de ellos, permite ver en tiempo real una estimación del consumo desde la aplicación móvil. En base a estos datos, también proporciona consejos personalizados para reducir el gasto.

6. Honeywell Lyric T6R

Aunque la instalación no es más complicada que en el resto de modelos, sí que nos costó un poquito más sincronizarlo con la aplicación móvil; una vez solventado este problema, el funcionamiento ha sido adecuado en todo momento. Contempla la posibilidad de realizar programaciones de funcionamiento desde el propio aparato gracias a la incorporación de una amplia pantalla táctil que responde de forma rápida al contacto de los dedos. También permite hacerlo a través de la app: para toda la semana, diferenciando entre los días de trabajo y los fines de semana, o cada día de forma independiente. En total, es posible hacer hasta 6 ajustes diarios diferentes. Por otro lado, integra la función de ajuste automático en función de la localización gracias al GPS del móvil.

Compatible con Apple HomeKit, está disponible en una versión con el mismo diseño y funciones y que al funcionar conectada por cable en lugar de forma inalámbrica tiene un precio más reducido.

Y también hemos probado…

A pesar de la poca variedad de modelos inteligentes que hay en el mercado es posible decantarse por alguno diferente a los analizados en esta comparativa. Un ejemplo de ello es Momit Smart, un dispositivo que también hemos probado y con características similares al resto. Lo hemos descartado por una razón: sigue a la venta en las tiendas online, aunque la empresa ha cerrado recientemente -ya ni siquiera se puede acceder a su página web ni descargar la aplicación- y el producto deja de tener soporte y actualizaciones. Por eso, en ningún caso podemos recomendar su compra.

