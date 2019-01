Un pensamiento matemático original e incisivo

En el último día de 2018, de ese año singular en que la Universidad de Salamanca, a la que dedicó toda su vida, celebraba su VIII centenario, nos dejó inesperadamente José María Muñoz Porras, uno de los geómetras algebraicos más considerados e influyentes de nuestro país. Tenía 62 años y deja detrás una vida fructífera para sus familiares, discípulos y amigos, para la universidad y para las matemáticas.

Formado en la escuela de Juan Sancho Guimerá, el gran revolucionario de las matemáticas españolas, siguió sus pasos consiguiendo como él brillar por un pensamiento matemático propio, original e incisivo, sin dejar de mostrar ideas e intereses diferenciados de los de su maestro. Apasionado como él de las matemáticas, se dedicaba generosamente a sus estudiantes y colaboradores con los que se comprometía en su formación y evolución científica. Sus esfuerzos cristalizaron en una amplia escuela de alumnos y discípulos.

Sus originales publicaciones en geometría algebraica le llevaron a ser uno de los más decididos impulsores de la transformación universitaria de Salamanca en los ochenta, basada en la internacionalización a través de estancias de investigación en centros de prestigio y en la promoción de redes internacionales de trabajo, algo que en aquellos años no era, en modo alguno, habitual. En esa línea, fue una figura crucial en la creación de los Congresos Iberoamericanos de Geometría, que siguen vivos y activos tras siete ediciones realizadas cada tres años. Impulsó también una serie de congresos que, bajo el nombre de Workshop on Coding and Systems, alcanza ya la 8ª edición. Ha sido un investigador de muy variados intereses matemáticos, y se ocupó desde los aspectos más abstractos de la geometría y el álgebra, como el problema de Schottky, hasta las aplicaciones de la geometría algebraica a la física y a la teoría de códigos. Fue elegido para presidir el Comité Organizador del Congreso que conmemoró en 2011 el centenario de la Real Sociedad Matemática Española. Eficaz gestor, fue uno de los promotores del Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas de la Universidad de Salamanca y posteriormente vicerrector encargado de profesorado.

De su compromiso con la docencia de las matemáticas dan testimonio sus numerosas iniciativas en la renovación, actualización y perfeccionamiento de los planes de estudios. Fue uno de los autores del Libro Blanco de las Matemáticas que inspiró las reformas de los planes de estudios de los noventa. Sus ideas están en la base del actual plan de estudios del grado de Matemáticas de la Universidad.

Se distinguió, frente a los planteamientos acomodaticios y reacios a la innovación, como un académico que buscaba la reforma, la transformación para mejorar, que proponía cambios radicales cuando los creía necesarios, unos cambios que nunca le asustaron porque su sólida formación le permitía afrontar con solvencia cualquier novedad académica.

Daniel Hernández Ruipérez fue rector de la Universidad de Salamanca.

Francisco José Plaza Martín es director del Departamento de Matemáticas.