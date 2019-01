Kike Sarasola lanza una gama de hoteles de lujo. Primera parada: Roma

"Siempre he sido muy competitivo. Por eso quiero ganar". Hace mucho que Kike Sarasola decidió abandonar su pasado de campeón de hípica para abrazar una exitosa carrera como empresario. En 2005 abrió en Madrid su primer hotel, Room Mate Mario, concebido como un bed & breakfast de diseño. "Éramos los más baratos de la calle, pero dando el mejor servicio", dice.

Kike Sarasola: "Yo quiero ganar".

Obviamente, arrasaron. Hoy la cadena cuenta con 24 establecimientos en siete países. Y creciendo. "Conozco bien a nuestros clientes. Empezaron conmigo cuando tenían 20 años. Ahora, con 30, han ganado poder adquisitivo y seguiré atendiéndolos, pero sin olvidarme de los nuevos huéspedes de 20". Por eso sigue ofreciendo "las tres des": dormir, ducharte, desayunar. Sin extras. "Bueno, salvo el chico de recepción que siempre te consigue lo que sea. Y con una sonrisa".

Nuevo lujo antiguo

La sobriedad de los emperadores manda en los interiores que Jean Nouvel ha diseñado para el The Rooms of Rome Palazzo Rhinoceros. | The Rooms of the World

Sarasola no hace experimentos con gaseosa, sino con champán. The Rooms of Rome Palazzo Rhinoceros es su primer hotel bajo la marca de lujo The Rooms of the World, y también el primero que abre en Roma. "Un sueño alcanzado", confiesa. Para cumplirlo se ha asociado con la Fondazione Alda Fendi-Esperimenti, y ha contado con el arquitecto Jean Nouvel en la reforma de un palazzo frente a los Foros Imperiales. Veinticuatro apartamentos, un restaurante entre Rusia e Italia (Kaviar Caspià), una programación artística y un interiorismo en el que el concepto 'minimal' no remite a chalés de futbolistas, sino a los tiempos de Augusto: "Lo que ha hecho Nouvel es volver a la casa romana: una cama, dos sillas, la mesita de noche. Es puro simplismo. Una obra de arte".

Vienen curvas para Sarasola: además del proyecto en Roma, para 2020 planea haber abierto "otros 14 hoteles de lujo, de playa, de diseño…".