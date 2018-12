Estamos aquí

Prelectores (hasta 5 años). Partiendo de la premisa de que aterrizar en este mundo debe de ser algo, como mínimo, desconcertante, el escritor de best sellers internacional Oliver Jeffers ha creado un precioso y luminoso álbum para explicarle a todos los recién llegados (su hijo, entre otros) cómo funciona nuestro planeta. Un libro que visualmente no se acaba y que reúne eso que conquista tanto a los más pequeños: contarles cosas que no saben con un envoltorio absolutamente fascinante. Habrá quien acuse a Jeffers de optimista tal y como está el panorama, pero igual tampoco es plan de amargar a los infantes tan pronto. 'Estamos aquí' . Oliver Jeffers. Traducción de Anna Listerri. Andana Editorial. 48 páginas. 16,50 euros.