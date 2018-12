Dani García, el chef que ve más allá de las estrellas

El pasado 22 de noviembre Dani García recibía el premio a 20 años de dedicación absoluta para lograr lo más próximo a la perfección en los fogones. El restaurante marbellí que lleva su nombre obtenía, en una gala que se celebró en Lisboa, su tercera estrella Michelin. García se convertía así en el único chef de España y Portugal que se estrenaba en el selecto club de los máximos galardonados por la Guía Michelin en la edición de 2019. Celebró el premio con su equipo pero ya entonces pronunció algunas palabras que ayer se podían interpretar como proféticas: “Ahora me toca reflexionar”. Una breve frase que llevaba la carga de años meditando sobre qué haría precisamente cuando llegara ese momento que había estado persiguiendo durante toda su vida profesional.

La bomba estalló ayer a través de su cuenta de Twitter, solo 26 días después de haber recibido las rutilantes tres estrellas: El restaurante Dani García de Marbella cerrará sus puertas el 22 de octubre de 2019 y el establecimiento situado en el hotel Puente Romano se reconvertirá en un steak house dedicado principalmente a las hamburguesas. Expertos del sector se llevaban las manos a la cabeza evaluando las consecuencias de la decisión y el porqué de un anuncio que se realizaba en lo que los críticos califican como el mejor momento profesional del cocinero. “Se puede interpretar como una humillación a la Guía Michelin”. “Sus negocios están basados en su prestigio y en las estrellas”. “Tiene un catering maravilloso que da de comer a jefes de Estado”. Estas frases sobrevolaron el anuncio augurando que solo se trataba de una estrategia para posicionarse con otro local puntero en otro lugar de España.

Pero Dani García no cierra Marbella para abrir otro restaurante de alta cocina sino para reinventarse y hacer realidad un proyecto que llevaba años esbozando. “Es algo muy pensado pero tenía que conseguir las tres estrellas para lanzarme a hacer otras cosas. Conseguirlas es el reto de cualquier cocinero. Llevo 20 años de trayectoria, me dieron la primera estrella a los dos años de iniciar mi andadura y en este camino, en el que ha habido mucha dedicación y mucho cariño, también se han sucedido muchas señales que me llevan a querer crear conceptos más cercanos al público”.

El laureado chef confiesa que en esta decisión “humana y personal” ha sentido vértigo pero no miedo. “Antes de comunicarlo pensaba en mi familia, en mi equipo, en Michelin y en Marbella y sí, me preocupaba. Lo he explicado desde el más profundo respeto porque todos ellos son la llave para cumplir el siguiente sueño. Tenía cierto pánico a que la gente solo escuchara la palabra cerrar, pero sigo siendo Dani García y la reacción ha sido buena aunque no es fácil”.

El cocinero afirma que en los próximos meses saldrá un documental en el que se podrá ver que antes de recibir el ansiado galardón ya dijo lo que haría si las llegaban las tres estrellas. “No voy a dejar de cocinar”, afirma García, “quiero llevar la cocina andaluza al mundo entero, crear conceptos de 15 o 20 euros. No tomo esta decisión por presión ni nada así, es una cuestión de lealtad. Si tienes un restaurante tres estrellas quiero estar cada día en él y eso no permite hacer otras cosas”. El cocinero cree que está pendiente “una segunda revolución de la gastronomía que España necesita. Lo que se ha hecho ha sido brutal pero también se ha creado un abismo entre la alta cocina y el restaurante medio”.

Ese es el espacio hacia el que se dirige y su equipo, en el que trabajan 280 personas, está tranquilo porque el jefe ha explicado que detrás de esta declaración de intenciones “hay un proyectazo para el que los necesito a todos”. De momento su segunda línea de restaurantes, denominda BiBo, abrirá nuevos locales en Doha (Qatar) y en cuatro aeropuertos españoles. También le espera el restaurante del hotel Four Seasons de Madrid cuando se inaugure y nuevos proyectos bajo el nombre de Leña y Hoso que se dedicará a “una cocina andaluza honesta con precios medios de 20 euros”. En marzo estrenará un programa diario en TVE pero afirma que antes de todo “nos queda un maravilloso año de alta cocina”.