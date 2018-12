El chef Dani García reconvertirá su restaurante tres estrellas en una hamburguesería

Dani García da un vuelco a su carrera y cierra el que hasta ahora ha sido su restaurante emblema, el que lleva su nombre en Marbella (Málaga). El cocinero recibió el pasado mes de noviembre en Lisboa las tres estrellas por este establecimiento, siendo el único chef de España y Portugal que se estrenaba en el selecto club de los máximos galardonados en la edición de la Guía Michelin 2019. Se trata del segundo restaurante distinguido con las tres estrellas de Andalucía, pero tal y como ha avanzado García cerrará sus puertas el 22 de octubre de 2019.

García lo ha contado así a La Vanguardia, afirmando que quiere reconvertir el establecimiento del Hotel Puente Romano en un asador, un steak house, dedicado principalmente a las hamburguesas. Tal y como explica en una entrevista, no trata de menospreciar las estrellas, sino que afirma que ese reconocimiento es "lo mejor" que le ha pasado en su carrera profesional, pero considera que "no sería honesto" mantener un restaurante de tal nivel sin su presencia, y ahora tiene otros objetivos. De hecho, próximamente estrenará un programa de cocina en TVE, aunque afirma que seguirán "saliendo oportunidades" de hacer cosas en la alta cocina.

Al ser preguntado por si no le da valor a las estrellas logradas, él asegura en el diario catalán: "No sólo me merecen el máximo respeto del mundo sino que ellos me han dado la llave para poder hacer esto. Porque si hay una cosa que tenía clara es que si no lograba la tercera no lo iba a hacer. Se lo voy a explicar tal cual es: para mí Michelin lo ha sido absolutamente todo".

"Hemos llegado aquí y hemos vivido esa situación tan sumamente bonita y especial, pero bajo mi punto de vista aquí y ahora no hay más", explica García que le ha contado a su equipo del restaurante. De hecho, él mismo ha publicado un vídeo y un pequeño texto en su cuenta de Twitter donde lo cuenta: "22 días después de recibir la tercera estrella Michelin, reuní a mi equipo para comunicar una importante decisión: 2019 será la última temporada de Dani García. Alcanzado este sueño, llevaré mi visión de la gastronomía de Andalucía a todos los rincones y públicos del mundo".

22 días después de recibir la tercera estrella Michelin, reuní a mi equipo para comunicar una importante decisión: 2019 será la última temporada de #DaniGarcía.

Alcanzado este sueño, llevaré mi visión de la gastronomía de Andalucía a todos los rincones y públicos del mundo. pic.twitter.com/ODFDkRIup8 — Dani García (@danigarcia_ca) 18 de diciembre de 2018

Expertos del sector han mostrado su sorpresa por la decisión del chef y consideran que detrás de esta decisión existe una estrategia que García ya tenía en la cabeza cuando recibió la tercera estrella en Lisboa. "En la misma ceremonia llegó a verbalizar que tenía que meditar, que era momento de reflexionar", afirma un prestigioso crítico que estuvo presente en el evento. Dani García se mostró exultante al recibir el preciado galardón y diversos especialistas gastronómicos le sitúan en el mejor momento de su carrera.

Con estos mimbres y teniendo en cuenta la fecha que ha dado de cierre; que tomar una decisión así sin una explicación coherente podría significar una humillación de cara a la Guía Michelín y sopesando que el chef y su equipo están implicados en otros muchos negocios basados en el prestigio de su cocina y en las estrellas que ha recibido, los analistas opinan que no se trata de un adiós a la alta cocina. Y especulan con que Dani García –que en más de una ocasión ha dicho que necesita estar presente en sus restaurantes– prepara su desembarco en otro local en Madrid, en concreto en un establecimiento en el futuro hotel Four Seasons de la capital donde ya estaba anunciada su presencia para octubre de 2019.

En la entrevista que ha concedido a La Vanguardia Dani García afirma: "Yo no siento que renuncie ni pienso que esté devolviendo las estrellas. Para nada, me las quedo y me las quiero quedar para siempre. Traicionaría a Michelin si las devolviera".

Y añade al mismo medio: "Mi idea es cerrar Dani García el 22 de octubre de 2019, poco antes de que se publique la guía del 2020 y hacer algo muy especial, si puede ser con Michelin, infinitamente mejor".