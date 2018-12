Adaptarse a los cambios

Es complicado a los 17 o 18 años decidir qué quieres hacer el resto de tu vida. Actualmente los estudiantes cuentan con una ventaja y es el acceso a gran cantidad de información gracias a internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías, que se han convertido en grandes fuentes de información para descubrir entre otras cosas, nuevas profesiones o cómo funciona el mundo laboral.

En muchas ocasiones, en las sesiones de orientación que celebramos en Universia, detectamos que los alumnos están muy dudosos a la hora de elegir una carrera, no tienen una orientación real para el futuro y no saben si elegir lo que realmente les gusta o las carreras que tienen más salidas profesionales. Tienen temor al primer empleo y al primer proceso de selección y tienen mucha curiosidad por saber cómo son estos procesos, aunque no han empezado sus estudios universitarios.

Es necesario que los estudiantes tengan oportunidades de contactar y conocer a profesionales y acercarse desde el primer momento a las distintas realidades del mundo laboral. Eventos como EL PAÍS con tu futuro son importantes y muy necesarios para que ellos puedan entender bien el día a día de un ingeniero, un odontólogo o un programador de videojuegos. Este evento es un ejemplo perfecto de acciones que posibilitan la creación de vínculos reales entre los estudiantes de Bachillerato y la vida profesional, del presente y del futuro, clave en el proceso de la toma de decisiones de estos chicos y chicas y fundamental para hacerlo de una manera más sencilla y efectiva.

También es importante comprender que estamos en un mundo muy dinámico y que a lo largo de nuestras carreras profesionales vamos a tener que reinventarnos muchas veces, redescubrirnos otras y adaptarnos a los cambios la mayor parte del tiempo.

El mejor consejo que puedo darles es que investiguen acerca de las carreras y profesiones que les llaman la atención, analicen las distintas salidas profesionales que tienen y hablen con profesionales de esas áreas para tomar un contacto más real. También que no tengan miedo a los cambios, ya que son los que marcan la diferencia, la evolución y nuestras carreras profesionales hoy en día. Les diría que trabajen su marca personal y analicen bien sus virtudes, defectos y principales aptitudes.

Hoy en día, la formación es solo una parte de todo lo que te hace empleable y desde Universia hacemos mucho hincapié en el desarrollo de las habilidades o competencias. La adaptabilidad al cambio, el pensamiento crítico y el dominio de las nuevas tecnologías y los idiomas son lo más valorado por las empresas.

*Ana Abdala es experta en captación de talento en Universia.