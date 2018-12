‘EL PAÍS con tu futuro’ acerca el mercado laboral a los estudiantes

Una de las decisiones más terroríficas para los estudiantes se produce cuando están terminando Bachillerato: ¿Qué hacer? ¿Ir a la Universidad? ¿Por qué carrera optar? ¿Mejor la formación profesional? EL PAÍS les tiende una mano con un evento en el que casi medio centenar de profesionales de diferentes sectores les acercarán las opciones formativas y el mercado laboral. EL PAÍS con tu futuro se celebra el próximo martes y miércoles, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Allí se concentrarán 3.600 alumnos, pero las jornadas también podrán seguirse en directo en la web del evento y a través de sus redes sociales.

Esta edición las jornadas se condensan en horario matinal. Directivos, emprendedores, sanitarios, docentes, ingenieros… los profesionales darán una charla breve y dinámica con píldoras de experiencia que pueden ayudar a los alumnos a orientar su futuro. Los estudiantes descubrirán una visión real del panorama laboral, cada vez más transversal e incierto por la aparición continua de nuevas profesiones. Quienes quieran conocer de cerca a un ponente o plantearle cuestiones no expuestas en su intervención podrán hacerlo en los encuentros cara a cara, que se solicitarán a través de la aplicación de EL PAÍS con tu futuro.

El evento está coorganizado con la Fundación Santillana y patrocinado por Telefónica, Banco Santander, Universidad de Castilla-La Mancha, Accenture, Cunef, Roches y Bayer. Además, cuanta con la Universidad de Alfonso X El Sabio como socio académico.

Algunos ponentes

Alba Cervera, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja en computación cuántica y sabe que esas palabras son “bastante impresionantes” para los jóvenes. No quiere alejarlos de las ciencias, sino todo lo contrario. “Sé que habrá chicos y chicas de diferentes modalidades a los que les puede parecer que no tienen nada que ver con ellos, pero estamos en una revolución tecnológica, la cuántica, y que no solo es computación, sino comunicación, sensores... va a formar parte de nuestro futuro”, defiende. Su camino hacia este campo no ha sido directo, sino que se ha movido según iba descubriendo parcelas de la física. Así lo compartirá con los alumnos para que sepan que no siempre se tiene una vocación clara.

La formación también pasa por emprender Borja García y Nacho Bautista son dos alumnos de la Universidad Alfonso X El Sabio que en sendas charlas intentarán plantar la semilla emprendedora en los asistentes de EL PAÍS con tu futuro. Defienden que esta experiencia es “muy positiva” como proceso de aprendizaje, tanto personal como profesional. “Es más importante cómo te desarrollas en la Universidad que la propia carrera”, asevera Bautista. Estudió Ingeniería de Caminos, pero no le convenció y se lanzó a crear Fundeen, una plataforma de crowdfunding a través de la cual los particulares pueden invertir en energías renovables. Como él, García tiene la experiencia de que las oportunidades está más allá de la propia formación. Él hizo un ciclo de FP y después Enfermería. De ahí salió su primera idea de negocio, la de llevar a casa los cuidados médicos. Las dificultades no le han frenado, sino que le impulsaron a hacer más. Acaba de entrar en Medicina y además ha lanzado otra marca, Noisno Brand, en la que vende camisetas para ayudar a proyectos solidarios. “Siempre hay tiempo para probar y cambiar”, sostiene.

Las redes sociales han sido las aliadas de Marián García, más conocida como Boticaria García, para divulgar la ciencia que hay detrás de los alimentos y desterrar mitos asociados a la comida. Quiere mostrar a los alumnos “que la biotecnología es una rama de la ciencia que puede mejorar la salud de las personas” y con ello “animarles a que, sea cual sea el camino que emprendan, busquen el lado sexi de la ciencia y dediquen algo de su tiempo a la divulgación”. Coincide con Cervera en que las carreras científicas “a veces imponen a los alumnos por parecer difíciles y con contenidos abstractos”, pero confía en que eventos como EL PAÍS con tu futuro, “alejados de las clases teóricas y basados en experiencias personales y ejemplos cotidianos, pueden ayudar a los alumnos a ver la ciencia como algo no solo necesario, sino cercano”.

También acudirá al evento Marta de las Rivas, consultora en Accenture. Explicará a los jóvenes cómo la inteligencia artificial puede ser aplicada a la atención sanitaria para mejor la calidad de vida de los pacientes. Además, sostiene que para los alumnos “lo fundamental no es la carrera que elijan, sino que aquello que estudien o desempeñen lo hagan con pasión e intentando mejorar cada día”. De las Rivas asevera que tener conocimiento sobre un tema es la mejor manera de tomar una decisión, de ahí que EL PAÍS con tu futuro sea una herramienta que les proporciona la información necesaria para “aumentar su confianza y motivación a la hora de iniciar su trayectoria profesional”. Alentará a los asistentes recordándoles que “el mundo laboral es muy amplio y hay hueco para todos”.