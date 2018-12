24.- Me despierto, me despierto, me despierto

“En el escaparate de la esquina, / Hello Kitty le mira”, dicen dos versos de Jorge Gimeno (Madrid, 1964), que ejerce de turista accidental —y existencial— en este libro que culmina la formación de una voz irónica y sentimental, rota, es decir, posmoderna. - 'Me despierto, me despierto, me despierto'. Jorge Gimeno. Pre-Texos.