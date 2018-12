7

Mayra Santos-Febres, escritora portorriqueña

Definitivamente me cogió de sorpresa. 'La perra' (Literatura Random House) agarra y no suelta, como si fuera la faz de un animal enfurecido. En ese libro, ganador del Premio Nacional de Novela en Colombia 2018, Pilar Quintana (Cali, 1972) muestra cómo existen seres que cargan con una historia de animalización tal, que terminan siendo tragados por la selva. Ya aquí la historia no está teñida de exotización, del “horror” con que siempre cuentan los cuentos de personajes que viven al límite de la “civilización”. Aún cuando narra una violencia profundísima, lo hace con una belleza que transporta a una selva donde la naturaleza nos recuerda que, en el fondo, todos somos animales intentando sobrevivir a la soledad y la tristeza.