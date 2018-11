El verde es el nuevo 'Black'

Este año he decidido no hablar del Día Nefasto por excelencia, auténtico Viernes Negro para los consumidores. Ya lo hice el año pasado en este post titulado 5 consejos para pasar del Black Friday. He dejado pasar el vendaval y dedicar mejor mi tiempo y mi energía a algo infinitamente más valioso aunque su volumen de negocio no sea ni de lejos tan espectacular.

El año pasado propuse al consumidor responsable entre otras cosas sumarse al Green Friday, una campaña de la Comisión Europea que quería llamar la atención sobre el derroche energético que supone el uso de electrodomésticos – productos muy demandados en estos días- y que además quería sensibilizar sobre su influencia medioambiental y sobre la necesidad de en vez de comprar, acostumbrarse a reutilizar y reciclar.

Los medios son escaparate de lo que está en venta para el consumidor en vez de invitar al ciudadano a la reflexión

De hecho la expresión Green Friday ha cobrado vida propia más allá de la administración pública europea y es hoy en día tanto una campaña inglesa que promueve el consumo responsable así como una iniciativa francesa liderada por varias asociaciones, empresas e incluso con el concurso del ayuntamiento de París que tiene por objetivo también poner en entredicho la euforia compradora del Viernes Negro.

Aquí en España ha dado impulso al Green Friday una agencia de comunicación, el Hervidero de Ideas, que tiene entre sus objetivos conseguir la mejora social y medioambiental, ayudar a las empresas a ser más sostenibles, así como promover el consumo y los hábitos responsables.

Por tercer año consecutivo El Hervidero de Ideas, de la mano de María Negro, ha invitado a las empresas sostenibles a hacer de la necesidad virtud, es decir, a convertir el Black Friday en una oportunidad de dar visibilidad a los negocios verdes.

En las tres ediciones del Green Friday español se han sumado en total más de 500 empresas ecofriendly, de alimentación ecológica, moda sostenible, cosmética natural, juguetes y decoración, entre otras. Las marcas se unieron para ofrecer más de 500 propuestas de descuentos, ofertas y oportunidades.

La agencia celebra también que gracias a su iniciativa han conseguido repercusión en los medios y han contribuido a hacer reflexionar a los consumidores sobre la necesidad/bondad/interés de las compras en tan fatídica fecha.

Lo cierto es que a menudo los medios son simplemente eso: medios entre las empresas y los consumidores, y en vez de invitar a la reflexión del ciudadano se limitan a ser escaparate de lo que está en venta para el consumidor. Así que a menudo los artículos de prensa sobre el Black Friday (y su secuela, el Cyber Monday) son sugerencias para conseguir “las mejores ofertas”. No lo dicen pero en tu cabeza suena un “y tonto el que no se apunte a la ganga”. Y luego vendrán los titulares que celebran los récords de ventas de las grandes corporaciones, como si todos esos ceros fueran a engrosar nuestra libreta de ahorros. ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo de esta orgía compradora?

Espero que en el 2019 sean muchas más las empresas que consideren en nuestro país que el verde es el nuevo black. Y con ellas, muchos ciudadanos de a pie, y asociaciones, y ayuntamientos y ciudades, y escuelas y universidades e incluso medios de comunicación. Que por pedir no quede.