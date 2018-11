María van Walre junto a su abuela Milagros, diagnosticada con Alzheimer. EPV

“Mi abuelo en todos los momentos de plena lucidez tiene la necesidad de tocarme todas las facciones de la cara y cuando acaba me dice: ‘No quiero olvidarte’”. Esto fue lo que tuiteó junto con un vídeo María van Walré, una joven menorquina de 18 años, tras ver a su abuela Milagros, de 84 años. A Milagros le diagnosticaron Alzheimer hace cuatro años y en los últimos meses ha empeorado, por lo que María decidió grabar a su abuela para tener un recuerdo suyo. “Tan solo publiqué el vídeo porque me transmitió mucha ternura, cariño y amor, y quería compartirlo con la gente que me seguía en Twitter”, explica la joven. Un gesto que parecía insignificante, pero que le ha servido para recibir muchos mensajes de apoyo de personas que han pasado o están pasando por una situación similar. “Hoy en día el Alzheimer no tiene una solución, así que lo único que se puede hacer es acompañar a la persona en esa etapa de su vida e intentar llevarlo lo mejor posible”, añade la menorquina. Y pese a que, como ella reconoce, es bastante duro para su familia ver a Milagros así, no va a olvidar nunca ese vídeo y sueña, por qué no, con que su abuela no olvide nunca de su cara.