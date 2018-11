Consejos para aprovechar (bien) las ofertas del ‘Black Friday’, según seis expertos

El Black Friday se ha convertido en una cita ineludible para cualquier comprador en busca de grandes ofertas. La premisa de la jornada de rebajas que da el pistoletazo de salida este viernes es sencilla: sacar el máximo provecho a los descuentos que ofrecen las tiendas físicas y los comercios online. Sin embargo, el inmenso número de oportunidades que se presentan en poco más de 24 horas puede confundir al consumidor y alejarle de su objetivo, que no es otro que el de hacerse con productos que en otras épocas del año serían inaccesibles para la mayoría de los bolsillos.

En EL PAÍS Escaparate hemos consultado a seis expertos para conocer cuáles son las principales claves que nos ayuden a ponernos las cosas más fáciles durante el viernes negro. ¿Cómo puedo encontrar el móvil que busco y al mejor precio? ¿Es posible hacerse con prendas en tendencia con descuento? ¿Es el mejor momento para comprar los juguetes para regalar en Navidad? Los entrevistados tratan de despejar éstas y otras dudas que tiene muchos compradores.

Pilar Biesa, jefa de oficina del Centro Europeo del Consumidor en España: “La clave para tomar decisiones adecuadas está en la información”

La jefa de oficina del Centro Europeo del Consumidor en España (CEC en España), Pilar Biesa, tiene una receta para que todos los consumidores saquen el máximo provecho al Black Friday: “La clave para tomar decisiones adecuadas está en la información”. La experta defiende este método como el mejor antídoto ante anuncios de oportunidades únicas, descuentos exclusivos o últimas unidades; ejemplos, dice, de técnicas que intentan presionar a los clientes. “Los consumidores tenemos que convertirnos en los mejores expertos en consumo responsable. Es necesario conocer bien nuestras necesidades, qué precio estamos dispuestos a pagar y tener acceso fácil a una información exacta, clara y suficiente de los productos que nos interesan”, explica.

A su llamamiento de reunir el máximo de información posible, Biesa añade algunos aspectos claves a tener en cuenta: las condiciones especiales que algunas tiendas aplican durante los períodos de rebajas, la seguridad de los comercios electrónicos, el método de pago, la variabilidad de los precios y las condiciones de devolución. En el caso de que no se acabe recibiendo un pedido en el plazo establecido, primero recomienda reclamar por escrito a la empresa y luego acudir al CEC para compras realizadas en otros países de la UE y, para las compras nacionales, a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs).

Como representante de la institución, Biesa abandera la necesidad de practicar un consumo responsable durante el 23 noviembre, pero también el resto del año. “Nuestra recomendación es apelar siempre al sentido común”, argumenta.

Laura Pajuelo, periodista especializada en tecnología: “Los dispositivos para el hogar estarán entre los productos más vendidos”

Laura Pajuelo es periodista experta en tecnología y va un paso por delante del resto. Por sus manos pasan en primicia las últimas novedades en teléfonos móviles, altavoces, tabletas u ordenadores portátiles, entre otros productos tecnológicos, y luego las analiza en el espacio de Banco de Pruebas de EL PAÍS. Desde su posición de experta, tiene un pronóstico para la edición del Black Friday de este año: “Creo que los dispositivos para el hogar van a estar entre los más vendidos: los robots de cocina y robots aspiradores son una apuesta segura y pueden quedarse a un precio más que interesante durante la jornada”.

Además de este tipo de artículos de electrónica para el hogar, la periodista cree que los “clásicos” tienen todas las papeletas para ser protagonistas el Black Friday: smartphones, pulseras de actividad, consolas o accesorios como tarjetas de memoria, discos duros externos o cargadores inalámbricos. Para los que tengan dudas entre hacerse con novedades o productos que ya llevan un tiempo en el mercado, Pajuelo ofrece su punto de vista: “Por supuesto, hay algunas excepciones, pero por norma general, y teniendo en cuenta lo rápido que avanza la tecnología, me decantaría por comprar productos nuevos”.

Por último, recuerda a todos los compradores que hagan un ejercicio obligado antes de lanzarse a conseguir chollos: comprobar el precio del producto antes para que no nos engañen. “No son pocos los ejemplos de tiendas que aumentan el precio de sus productos días antes y luego les aplican el descuento”, explica.

Silvia García (@bartabacmode), bloguera de moda: “Las zapatillas de deporte grandotas o las botas camperas son las reinas de este invierno”

A la pregunta de qué por qué tipo de compras hay que apostar este viernes, la bloguera de moda Silvia García lo tiene muy claro. “Prendas de fondo de armario, que nos servirán año tras año y que usaremos como base para muchos looks y, prendas muy tendencia, cosas que nos gustan pero que sabemos que se van a pasar de moda rápidamente”. García, que acumula cerca de 400.000 seguidores en Instagram y casi 35.000 suscriptores en su canal de Youtube, aclara cuáles son las tendencias de esta temporada de otoño-invierno: “Se llevan mucho las prendas con estampado de leopardo, también las zapatillas de deporte grandotas del estilo de las Triple S de Balenciaga o las botas camperas, que son las reinas de este invierno”.

La mujer que ha colaborado con marcas de referencia a nivel internacional y se ha convertido en una verdadera influencia para los seguidores de la moda en la Red, dice que también aprovecha una de las fechas más señaladas del calendario comercial. Sin embargo, advierte que no se deja llevar por caprichos de última hora: “Son piezas muy estudiadas que sé que voy a usar y que necesito”. García, además, ofrece un pequeño consejo a los que quieran lanzarse a por descuentos: “Lo que suelo hacer es elegir antes lo que me gusta, lo dejo en el apartado de listas de deseos de las tiendas y en el momento en el que arranca el Black Friday hago las compras”.

Clara Ferrero, periodista de S Moda: “Cada vez más firmas de cosmética se suman al Black Friday”

No todo es tecnología y electrónica en el viernes negro. Clara Ferrero, periodista de S Moda, así lo cree: “Sin duda, el Back Friday es una buena oportunidad para comprar productos de belleza”. Ferrero asegura que, edición tras edición, cada vez son más las firmas del sector las que se suman a la jornada de descuentos. Y, por este motivo, opina que es una gran oportunidad para los que quieran ahorrarse un buen dinero. “No es tan frecuente que haya grandes descuentos el resto del año en cosméticos, productos de tratamiento o perfumes. Lo que sí que ocurre, por ejemplo, con la moda. Es una ocasión perfecta para invertir en grandes marcas que no podemos permitirnos el resto del año”, afirma.

Como consumidora, la periodista explica que apuesta sobre todo por compras de calidad con una rebaja significativa y confiesa cómo llenaría su carrito de la compra: “Invertiría en una buena crema hidratante para el rostro, un champú de calidad acorde a nuestro tipo de pelo y un perfume que nos guste y del que no nos cansemos”. Para encontrar estos productos de calidad, Ferrero recomienda dirigirse a tiendas especializadas si los consumidores buscan un producto concreto y bucear en grandes portales de Internet para encontrar buenas oportunidades en secadores, planchas de pelo u otros aparatos electrónicos de belleza.

A los que quieran hacerse con descuentos en productos que típicamente se regalan en Navidad o Reyes, y a la vez quieran evitar caer en compras innecesarias, Ferrero arroja un consejo: “Apuntarse a las newsletter de las marcas que te interesan te permite saber antes que nadie los descuentos que tienen preparados.

Beatriz Marta, directora de marketing de Toys "R" Us Iberia: “El mejor consejo es no dejar las compras para el final"

Uno de los gigantes de la venta de juguetería, Toys “R” Us, lleva días celebrando la campaña del Black Friday: "Comenzamos la campaña el pasado viernes 16 y durará hasta el 25 de noviembre en todas nuestras tiendas y en el canal online. Tendremos descuentos directos de hasta el 50% en miles de productos", dice Beatriz Marta, directora de marketing de Toys “R” Us Iberia. La ejecutiva, que asegura que muchos padres compran los regalos de Navidad y Reyes durante estas fechas, avisa a los que tengan intención de buscar productos para los más pequeños. "El mejor consejo es no dejar las compras para el final porque ciertamente las mejores ofertas pueden volar de las baldas".

Aunque Marta no quiere revelar las previsiones de ventas para este evento, sí recalca cuáles fueron los productos más demandados en otras ediciones del viernes negro: los clásicos Lego, el muñeco Lolo, mi loro molón o el juguete para aprender a dibujar Smart Sketcher. “Hay muchos productos que sabemos que van a ser muy demandados porque nuestra oferta cubre todas las edades”, incide.

La cadena de jugueterías, que cuenta con decenas de tiendas en España y Portugal, se salvó el pasado mes de agosto del cierre al ser adquirida por el fondo portugués Green Swan SGPS. Para el Black Friday, la compañía asegura que ha sumado al surtido de rebajas premios para los clientes del club Toys “R” Us y un cupón del 20% de descuento directo en tienda en algunos de sus productos por compras superiores a 100 euros.

Daniel Vargas, responsable de Amazon Deals: “Casa Amazon muestra lo mejor de Black Friday en Madrid”

El Black Friday es sinónimo de día grande para uno de los gigantes mundiales del comercio electrónico. En 2017 Amazon rozó el millón y medio de pedidos durante esta fecha y este año, aunque no avanzan cifras, la previsión es que sigan creciendo. En la búsqueda de este objetivo, la firma estadounidense ha decidido introducir algunas novedades, como la apertura de una tienda temporal en Madrid desde el miércoles 21 de noviembre hasta el lunes 26: “Casa Amazon muestra lo mejor de Black Friday, desde las ofertas más destacadas en los productos esenciales este año, hasta experiencias divertidas e innovadoras. Estará situada en la calle Princesa, 66, en Madrid”, explica Daniel Vargas, responsable de Amazon Deals.

Además del estreno de un comercio físico, Vargas asegura que para esta edición del viernes negro (que se alargará hasta el 25 de este mes en su página web) los clientes lo tendrán más fácil para localizar las ofertas en la aplicación para móviles, donde podrán activar alertas para hacer un seguimiento de los productos. Asimismo, los clientes de Amazon Prime podrán acceder 30 minutos antes a las ofertas flash, los descuentos que se activarán cada cinco minutos y que tienen una duración limitada.

“Sabemos cuáles son las categorías más populares. Electrónica, juegos y juguetes, dispositivos móviles y accesorios, ropa, cuidado personal…”, subraya Vargas. Si el año pasado, entre los productos más vendidos se colaron una tarjeta de memoria SanDisk Ultra, un robot aspirador Conga Excellence 990 o un móvil Moto G 5ª Generación Plus, es probable que en esta edición la tecnología vuelva a ser la categoría estrella.

