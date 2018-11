Carmen Maura: talento natural, dramas personales y... Pedro Almodóvar

Carmen Maura tiene un historial como actriz repleto de títulos emblemáticos del cine español, cuatro Premios Goya y dos César (el galardón más preciado del cine francés). Se convirtió en imagen de la Movida madrileña sin que le gustara frecuentar la noche y en talismán de directores como Fernando Colomo, Pilar Miró, José Luis Borau, Fernando Trueba o Álex de la Iglesia a base de actuar como si jugara. Pero entre los numerosos realizadores que contaron con ella para sus películas hay uno con el que vivió una relación simbiótica y prolífica que los convirtió durante más de una década en pareja garantía de éxito: Pedro Almodóvar, el manchego convertido hoy en director de culto a nivel internacional.

Las mujeres habituales de su elenco de actrices se trasmutaron para siempre en Las chicas Almodóvar, pero no ocurrió lo mismo con Carmen Maura (73 años). Su personalidad no casa con ser chica de nada ni nadie y lo demuestra el que después de Almodóvar ha habido mucha Carmen Maura en España, en Francia y en Latinoamérica. El pasado mes de octubre se estrenó en el Festival de Valladolid ¡Ay, Carmen!, un documental dirigido por Fernando Méndez- Leite, que pone negro sobre blanco su dilata vida profesional y los avatares, en algunos casos trágicos, que han sacudido una vida que parecía diseñada para seguir el modelo burgués acomodado de una niña bien de la España de los años 60. Tampoco pasa de largo sobre los motivos que rompieron el amor y la admiración que se profesaban Carmen y Pedro, Maura y Almodóvar.

“He llegado hasta aquí bastante tranquila”, afirma Carmen Maura al principio del documental. “Me da envidia la gente que ha llegado a esta edad y no hace nada. Así que me alegra haberlo hecho sin ambiciones que cumplir porque estoy muy vaga”. Lo dice riéndose de sí misma pero con la misma convicción con la que afirma que cuando echa la vista atrás y piensa en todo lo que ha pasado no le extraña estar cansada.

Carmen Maura y Pedro Almodóvar en Madrid en marzo de 2017. Kike Para

El cine ha sido su sueño cumplido y su salvación y los hombres quienes le han dado los grandes varapalos de su vida. En 1966 se casó con el abogado Francisco Forteza y tuvo dos hijos, Carmen y Pablo, regentaba una galería de exposiciones y ejercía de ama de casa. Decidir que iba a intentar ser actriz inició una etapa negra dominada por su separación traumática. “Yo no había hecho nunca nada que se esperara de mí”, afirma Maura en el filme, “pero me salió la vena contestataria y empezaron 12 años que si los hubiera visto entonces en una película no sé si hubiera sido actriz, la verdad. Doce años de luchar por los niños, porque me los quitaron".

“Interpretando olvidaba todas las páginas oscuras de mi vida, era libre”, afirma la actriz. Cuando reflexiona sobre su trabajo dice con tranquilidad de sabia: “Me di cuenta de lo que era la cámara: había que hacer todo para ella pero sin que se notara”.

Otro hombre, un fan, un soldado, llamó un día a la puerta de su casa y la violó tras abrirle confiada. “El proceso que siguió fue peor que la propia violación”, explica la actriz. “Me vi en una sala rodeada de militares, preguntando sin ningún cuidado. Hoy una chica de 20 años no se puede dar cuenta de cómo era entonces la situación de la mujer”.

“Me hubiera gustado tener más ojo para la selección de los hombres: uno me quitó a mis niños y otro todo mi dinero”. La actriz se refiere a una segunda pareja en quien confió durante 13 años y al que dio todo tipo de poderes sobre sus bienes. “De repente me enteré que tenía todo hipotecado, me dejó con 2,5 millones de euros de deudas, con mis casas embargadas. Me dio un bajón pero al cabo de un mes me puse las pilas. Otro en esa situación desaparece, pero yo no era normal y dije: 'Pues a pagar'. He estado cerca de 20 años pagando deudas”.