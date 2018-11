Cómo ayudar a tu hijo con diabetes

Un período especialmente delicado es cuando ese niño que ya hacía sus controles estupendamente, medía sus hidratos de carbono y manejaba su bomba de insulina a la perfección, entra en la adolescencia. Si en condiciones normales, esta es una de las etapas de la vida que a los padres nos pilla siempre fuera de juego, si se añade el manejo de una enfermedad crónica como la diabetes, el panorama se complica. Los chicos, como cualquier adolescente que se precie, suelen, casi por ley, rechazar todo lo que hagan y digan los padres, ver todo de manera inmediata, no existe el mañana, son presos de la rabia, cambios de ánimo, negación, rebeldía hacia todos y, por supuesto, también hacia la diabetes. Alicia vivió esta realidad con angustia cuando su hija tenía 15 años. “Se negaba, rebelaba, se le olvidaba, estaba enfadada, creía que no le pasaría nada, que controlaba todo. Y yo no sabía cómo hacerla entender que tenía que controlarse la glucosa como siempre”. Todo se exacerba si hay además hay que manejar la enfermedad. Ante este escenario, la psicóloga Olga Sanz nos recuerda que es algo normal, que no durará siempre y, aunque no lo parezca, los padres juegan un papel clave también en esta etapa. “Cuesta mucho, pero aprendí que hay que soltarlos y dejarlos ser autónomos, dejar que se equivoquen y que aprendan”, reflexiona Alicia.

La psicóloga comenta que “el escenario más complicado es el que no se controlen, que coman a escondidas, que se sienten bichos raros. Tienen miedo a ser diferentes, a no gustar, a lo que piensan los demás, autoestima baja y miedo al pinchazo y a sentirse mal, y de no poder quedar con los amigos, salir, hacer deporte, ir a la discoteca...”.

Y sin olvidar que en la adolescencia se suma, como nos indica el Dr. Santiago Conde, pediatra del Servicio Aragonés de Salud, otro factor: la revolución hormonal. “A nivel hormonal, la adolescencia supone cambios importantes en el manejo de la diabetes. En el ambiente hormonal que se produce en la pubertad, es habitual que exista un patrón con mayor tendencia a la elevación de las cifras de glucemia en la segunda mitad de la noche, que exige ajustes en el tratamiento en la madrugada”.