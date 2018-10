Por qué cayó Cabeza de cerdo, el mayor proxeneta de España

"En los años que llevo haciendo este trabajo veo que las mujeres explotadas al cabo de cinco o diez años están enfermas, demacradas, sin casa ni coche. Y los proxenetas sí que tienen casa y coche. El 99% de las prostitutas tienen una situación abusiva detrás. O pensamos que las extranjeras son tontas y viciosas o entendemos que están siendo víctimas de trata. No hay más". Beatriz Sánchez, fiscal adjunta de la sala de Extranjería, es muy clara en lo que se refiere a la legalización de la prostitución. "No tenemos prácticamente ningún caso en el que la trata haya acabado con tráfico de órganos, en nuestro país la trata tiene casi siempre fines sexuales. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema y una educación que nos hace entender y respetar que para un trasplante existen unos protocolos y lista de espera. Esto no sucede con la prostitución". Sánchez reclamó más armas legales contra los proxenetas: "¿Cómo vamos a explicarle a los jóvenes que esta práctica está mal si tienen decenas de clubs de alterne con luces de neón en toda la carretera de Madrid a Valencia? El verdadero reto es ver al consumidor como un cooperador necesario. No se debe dignificar la prostitución porque eso solo beneficia al proxeneta".