Stella McCartney lanza una campaña contra el cáncer de mama en honor de su madre

Inicialmente, pocas cosas unirían al galardonado actor Idris Elba y a la diseñadora Stella McCartney. Pero pocas cosas unen más que el dolor por la muerte de una madre. En el caso del intérprete y de la creadora, además, a causa del cáncer de mama. Y en el dolor han encontrado su nexo y su fortaleza para luchar contra esta enfermedad.

De ahí que Elba sea ahora el protagonista de la nueva campaña de McCartney, un cortometraje llamado All is love (Todo es amor). Una campaña que lanza justo ahora para celebrar la llegada de su propia fundación, Stella McCartney Cares, que "de forma honesta, con confianza y con inspiración, busca arrojar luz sobre esta devastadora enfermedad, una causa muy personal para Idris y Stella". Esta campaña llega a través de las redes pero sus retratos podrán verse también en la tienda de la diseñadora en Londres, en el número 23 de Old Bond Street que inauguró en junio.

La fotógrafa Linda McCartney, madre de Stella y esposa del exBeatle Paul McCartney durante casi 30 años, falleció en Santa Bárbara (California) en abril de 1998 a causa de un cáncer de mama. Llevaba tres años enferma, y en sus últimos meses la enfermedad había empeorado y pasado al hígado. "Paul y Linda nunca pasaron una sola noche separados en los treinta años que se han amado mutuamente", contó entonces el portavoz de la pareja.

Durante estos 20 años, McCartney hija, de 47 años, ha apoyado a asociaciones que lucharan contra la enfermedad y también se ha volcado en la investigación. Ha dado continuidad a la causa de su madre, vegetariana militante, y la ha ampliado, eliminando las pieles de sus prendas y apostando por la sostenibilidad en las mismas. "En 1998, Stella perdió a su madre a causa del cáncer de mama, experimentando esta trágica realidad de primera mano. A través de Stella McCartney Cares Pink, busca inspirar e informar a las mujeres y los hombres de todo el mundo de que juntos pueden lograr un gran impacto en la lucha contra esta devastadora enfermedad", reza la web de su nueva fundación.

Mediante vídeos e imágenes tan delicadas como impactantes, tomadas por la fotógrafa Ana Sting, la campaña cuenta las historias de mujeres de distintas edades que han sobrevivido al cáncer de mama. Por su parte, Elba colabora para dar a conocer un pañuelo que la creadora ha lanzado junto a la empresa británica Best Made Co y cuyos beneficios irán a parar a la fundación de McCartney y a otras dos asociaciones. "Para apoyar y dar ánimo tanto a hombres como mujeres para que se sometan a chequeos de forma regular, la bandana lleva impresos mensajes de fuerza: 'Gracia, Compasión, Coraje, Fortaleza", explica la publicación de la diseñadora en Instagram.

El actor británico Idris Elba, de 45 años y al que muchos apuntan como el próximo James Bond, sufrió una vivencia similar. Su madre, Eve, nacida en Ghana, falleció hace cinco años a causa de la misma dolencia. En las imágenes se ve al intérprete diciendo "Alabado sea el poder que el cáncer no consiguió tomar, alabados los que convierten el miedo en victoria", en referencia a las mujeres supervivientes de esta enfermedad: "Sé que la duda se puede borrar cuando hay brazos que te rodean".

También forma parte de la campaña la actriz Sofía Vergara, que será la imagen de la campaña de lencería Rose Romancing, con prendas de color rosa cuya recaudación será solidaria.