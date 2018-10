La caligrafía de esta joven artista española se expone hasta en los museos

Antes de reconocer su retrato, a Coco Capitán (Sevilla, 1992) se la identifica por su letra. Su inconfundible caligrafía, que le sale de dentro, “normalmente a partir de sentimientos que no he sido capaz de expresar hablando en persona”, ha conquistado, entre otros muchos, a Alessandro Michele, director creativo de Gucci y uno de sus principales mecenas. Las piezas que la artista ha ilustrado para la firma romana ya son icónicas, pero aquí no comienza la historia.

Fotógrafa, ilustradora, videoartista… Sus imágenes han sido publicadas en revistas de referencia como Dazed & Confused, Self Service o M, suplemento del periódico Le Monde, y sus obras han colgado de las paredes de la galería Display, en Londres, o de ECCO, Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz. Un currículo nada desdeñable para una artista que no se siente abanderada de ninguna generación: “solo me siento abanderada de mí misma. En mi generación hay de todo, como en las previas”.

La caligrafía, la fotografía y la instalación forma parte del lenguaje artístico de Coco Capitán.

Una de las salas del museo Daelim de Seúl con parte de la obra pictórica.

Nos contesta desde Londres, ciudad a la que emigró hace casi una década desde su ciudad natal para estudiar en el London College of Fashion y en el Royal College of Art. Ahí encontró su mejor herramienta de expresión: “Tenía muchas historias que contar y encontré mi vehículo en el arte”. Fue en esa primera etapa en la que comenzó a hacer sus pinitos en la fotografía, porque “tenía que pagar la Universidad y mi vida en Londres, y quería pasar el tiempo haciendo algo que me gustase”.

Ahora, tiene algo más que contar. El museo Daelim de Seúl expone su primera muestra en solitario en Asia, Is it Tomorrow Yet?. Según ella, un paso imprescindible y consecuente en su carrera: “Después de tanto tiempo trabajando en Asia y tratando el sujeto asiático en mi trabajo, sobre todo con la serie de Middle Point Between My House & China, creo que era esperado. Es una cultura en la que me siento muy cómoda compartiendo mi obra y creando un diálogo con mi audiencia”. Pero esta no ha sido su primera pica en el continente; el año pasado participó en Blind for Love, que Alessandro Michele organizó en tres ciudades de China. Pekín fue para Capitán.

La exposición de Seúl, que puede verse hasta finales de enero, recopila fotografía, dibujos, escritos, vídeos e instalaciones; más de 150 piezas que la sevillana se ha encargado personalmente de distribuir: “Normalmente me gusta adaptar mi obra a cada espacio y no repetir dos veces la misma disposición. Intento que la audiencia pueda sentirse identificada con mis obras e intento ofrecer tantos vínculos como me sea posible”.

La fotografía de los japoneses Shomei Tomatsu y Kohei Yushiyuki también ha influido en el trabajo de Capitán.

La caligrafía y los mensajes de Coco Capitán, que enamoraron a Alessandro Michele, director creativo de Gucci.

Y si Asia se ha rendido a Capitán, ¿qué es lo que más le pierde a Capitán de Asia? “Ambiciosamente, la cocina. De forma más específica depende del país. Entre mis favoritos: Japón, la fotografía, Shomei Tomatsu o Kohei Yushiyuki, entre muchos otros. China creo que el sentimiento es nostálgico; el gobierno sigue haciendo la vida imposible a muchos artistas, esto mezclado con ideas muy particulares de progreso y capitalismo crean un contraste muy inspirador. Ir a Corea del Sur es parecido a un viaje al futuro y la arquitectura es un sueño para sus apasionados, también hay unas colecciones brutales de arte occidental”. Ahora, y de forma efímera hasta enero, también la suya.