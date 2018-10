¿Estamos preparados para la gran pandemia?

El mundo podría estar viviendo una de las primeras escenas de una película de desastres. La gripe aviar provoca grandes problemas económicos a granjeros de todo el mundo y solo está a unas cuantas mutaciones de distancia de convertirse en la pandemia más larga y peligrosa que ha vivido nuestro planeta. El galardonado periodista Simon Parkin investiga el pasado, presente y futuro de esta amenaza para la humanidad, hablando con los epidemiólogos que están realizando las más innovadoras investigaciones, los granjeros que están en primera línea del problema y los políticos que tratan de atajarlo incluso aunque sufran crecientes recortes de presupuesto. Materia publica en español esta serie de cinco reportajes, originales de How We Get Next, como parte de la red Science Syndication Network.

1. Inicio EL BROTE DE GRIPE AVIAR EN HONG KONG, 1997 En abril de 1997, un niño de tres años llamado Lam Hoi-ka llegó a la escuela y descubrió que su clase había sido tomada por un grupo de visitantes inesperados. Era una escena que se repetía en escuelas primarias de todo el mundo: un cacareo de polluelos apiñados como pequeñas bolas de pelusa bajo una lámpara de calor. A medida que se llamaba a los niños por su nombre, cogían y acunaban a los pájaros. Luego, de uno en uno, los polluelos empezaron a morir. LEER REPORTAJE >>

2. Premonición CÓMO LA GRIPE AVIAR DIO FORMA A LA GRAN GUERRA Era la primavera de 1918 y los campos de batalla a lo largo de la frontera entre Francia y Bélgica estaban repletos de cadáveres. A estos hombres no los habían derribado proyectiles o balas. Su atacante era un azote invisible, un atacante que vivía en los ríos de lodo, sangre y orina que goteaban de las trincheras, un atacante que flotaba en el aire. EL REPORTAJE SE PUBLICARÁ EL 6 DE NOVIEMBRE

3. Aves en marcha EL REGRESO DE LA GRIPE AVIAR El 4 de febrero de 2003, una niña de ocho años que estaba de viaje con su familia por la provincia china de Fujian enfermó repentinamente y murió. Mientras se investigaba su muerte tres días después, el padre de la niña, de 33 años, desarrolló problemas respiratorios. El 11 de febrero ingresó en el hospital con una neumonía aguda. Murió seis días después. Durante la autopsia, los médicos encontraron rastros del virus H5N1 en su cadáver. EL REPORTAJE SE PUBLICARÁ EL 13 DE NOVIEMBRE

4. Evolución CÓMO UN VIRUS SE CONVIERTE EN AMENAZA En 2011, Ron Fouchier cogió una pipeta con una mano, un hurón con la otra y echó unas gotas de líquido en el tembloroso hocico de la criatura. Este era un procedimiento rutinario para Fouchier, uno de los principales virólogos del Centro Médico Erasmus de Rotterdam. Sin embargo, mientras apretaba la pipeta, no podía anticipar las consecuencias de sus acciones. EL REPORTAJE SE PUBLICARÁ EL 20 DE NOVIEMBRE