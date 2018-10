Pierre Niney: el actor al que adora Francia

La vida es arte para Pierre Niney (Boulougne-Billancourt, Francia 1989). Tres de sus papeles más recordados son historia reciente de la República francesa: Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent, 2014), Philippe Cousteau (The odissey, 2016) y ahora el escritor Romain Gary. A sus 29 años se le reconoce como uno de los grandes intérpretes del país y una garantía de solidez actoral que acentúa una cercanía poco habitual entre los divos del séptimo arte: “Hago lo que me gusta. Eso no me coloca por encima ni por debajo de nadie: solo soy un actor y soy feliz con ello”, explica.

Su última película, Promesa al amanecer (estrenada a finales de agosto en España), cuenta la historia de Gary, un escritor que combatió en los cielos de la Europa ocupada por los nazis y que está considerado uno de los grandes iconos de la Francia de posguerra. “Es una película muy relevante para los tiempos que vivimos: estamos hablando de un chaval judío-polaco fascinado por Francia y por la idea de libertad que representaba. De hecho, luchó por ella en la guerra para después convertirse en uno de los mejores escritores en lengua francesa de la historia. Creo que es relevante, aunque hable del pasado, porque Romain odiaba el fascismo y los nacionalismos y porque la película habla de temas como la inmigración o la banalización de la política, que son cosas que estamos viviendo ahora mismo”.

Niney saltó a la fama por su papel de Yves Saint Laurent, que le valió un César (los Goya de Francia) a mejor actor en 2015 y puso su nombre en boca de los mandamases de la industria cinematográfica del país vecino. “Fue el papel que cambió mi vida y un reto mayúsculo, especialmente porque la vida de Saint Laurent es muy conocida, hay miles de artículos, biografías y documentos sobre él y muchísima gente que le había tratado. Por ponerte un ejemplo: cuando me puse en la piel de Philippe Cousteau [hijo y heredero del comandante Cousteau], él era un personaje bastante misterioso, existía poca información sobre su vida, así que había mucho terreno para que aportara al personaje lo que yo creyera que era importante. Con Saint Laurent sudé mucho,” reconoce.

El actor Pierre Niney posa para ICON con paso firme, el mismo con el que está llevando su carrera en Francia, que avanza a grandes zancadas. Audoin Desforges

“Con Romain pasó un poco lo de Philippe: la gente conoce muy bien su forma de escribir, esa literatura tan poderosa y al mismo tiempo tan cercana, pero hay muchas partes de su vida que son un enigma y ese espacio en blanco entre la audiencia y el personaje es un hueco maravilloso para el actor”. Al mismo tiempo, Niney reconoce que crear un personaje desde cero también tiene su aquel: “No sabría decirte qué es más complicado, si la hoja en blanco o la hoja ya emborronada. Tendría que pensarlo mucho y, probablemente, no llegaría a ninguna conclusión sólida”.

Para Pierre Niney, cualquier entrevista gira inevitablemente en torno al hecho de que su carrera despegó dando vida a uno de los modistas más famosos de todos los tiempos, y de que ese papel está clavado en el cuestionario de cualquier periodista que se siente en la misma habitación que él: “No me importa. Dediqué cinco meses a prepararlo, a entrenar la voz, los gestos. Es el papel de mi vida. Sería absurdo negar que siempre estará ahí, para algunos siempre seré Yves Saint Laurent. ¿Sabes lo más bonito? Estuvimos rodando en su casa y uno de sus perros aún sigue vivo. Yo estaba sentado en el sofá de Yves y el perro vino, se sentó a mis pies y no quiso moverse. Lo movían de allí y volvía de nuevo. Fue un momento precioso. Luego Pierre Bergé [marido de Yves Saint Laurent] me dijo que eso no había pasado desde la muerte de Yves, lo que me emocionó aún más. Así que, ¿cómo va a molestarme? ”.

En Promesa al amanecer, el actor comparte pantalla con Charlotte Gainsbourg, que en la cinta interpreta a la madre del personaje de Niney. “¿Qué voy a decir de Charlotte? Es algo increíble. Su capacidad de trabajo, su talento, su forma de buscar el alma de lo que hace, con esa tranquilidad… Tuve la inmensa suerte de conectar en seguida con ella”, explica Pierre, cuya química con la hija de Serge Gainsbourg y Jane Birkin es evidente: “Ya sabes, la hay o no la hay”, añade con una sonrisa de medio lado.

Eso de esperar que alguien marque tu número es demasiado estresante, prefiero estar activo, estudiar, escribir, levantar mis propios proyectos”

Al de Boulogne no le preocupa eso tan manido de esperar a que suene el teléfono, más bien es él quien llama. “Voy a dirigir una película que he escrito yo mismo y pienso producir la de un amigo. Nunca espero que nadie me llame. Si me interesa algo voy a buscarlo. Esta profesión se basa en sobrellevar las esperas y más vale que las llenes con algo interesante. Eso de esperar que alguien marque tu número es demasiado estresante, así que prefiero permanecer activo, estudiar, escribir, levantar mis propios proyectos. Si por el camino llega algo más, pues perfecto. Pero esperar no es lo mío [risas]”.

El francés ama, según confiesa, el street wear, a Supreme, las Air Max 1, los relojes caros, a los Arctic Monkeys y los trajes de Dior. “Me encanta la moda, sobre todo la más pegada a la calle. Cuando interpreté a Saint Laurent lo que más me gustó fue estudiar la artesanía que hay detrás de cualquier pieza de la alta costura. Me interesa poco la pasarela o el circo mediático, pero ver cómo trabajan en los talleres, el nivel de intensidad, exigencia y perfeccionismo, eso es absolutamente fascinante. ¿Que si algún día veréis mi primera colección de moda? Ni de coña [carcajadas]”.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.