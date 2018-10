Miguel Adrover, Premio Nacional de Diseño de Moda 2018

Es posible que el nombre de Miguel Adrover suene solo a unos pocos iniciados o a aquellos se criaron los noventa. Sin embargo, la forma de crear del mallorquín ha sido reconocida tanto en España como fuera de ella, y se convirtió en todo un referente de rebeldía, deconstrucción y de creador hecho a sí mismo en los años noventa. Con pocos desfiles (el último tuvo lugar en 2012), apariciones escasas y limitadas entrevistas, su radical forma de crear ha sentado cátedra y se ha convertido en referente. Es por ello que el Ministerio de Cultura y Deporte ha decidido concederle el Premio Nacional de Diseño de Moda en 2018, el máximo galardón de su categoría.

Tal y como recoge el Ministerio en una nota, el premio llega por "el profundo impacto que ha causado en el mundo de la moda, por el compromiso social y la capacidad reflexiva de su trabajo, y por la vigencia atemporal de su discurso en el marco de la creación contemporánea". Su trayectoria atípica, rebelde, diferente de lo marcado, ha llamado la atención del jurado.

El mallorquín (nacido en 1965) ha ocupado parte de su trayectoria en Londres y Nueva York y también ha vivido en Egipto; de hecho, ha realizado colecciones basadas en los países islámicos. En una entrevista con S Moda en 2016 aseguraba que no sentía necesidad "de impactar a las modernas", sino "al planeta". "Quizá mucha gente no esté de acuerdo con mi discurso, pero no he tenido críticas", relataba entonces.

En 2017, el galardón recayó en Ágatha Ruiz de la Prada, mientras que en ediciones anteriores fue a parar a Josep Font (2014), Sybilla (2015) y David Delfín (2016).

El jurado ha estado presidido por Román Fernández-Baca, director general de Bellas Artes y ha ejercido como vicepresidenta Begoña Torres, subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes. Han asistido los siguientes vocales: Agatha Ruiz de la Prada, Premio Nacional de Diseño de Moda 2017; Ana García-Siñeriz, directora de Condé Nast College; Juan Gutiérrez, conservador de Moda Contemporánea. Museo del Traje; Charo Mora, especialista en cultura de moda; Lucas Arraut, director de la revista Icon y Carmen Melgar, periodista y docente especializada en moda, análisis de tendencias y cultura de moda contemporánea.