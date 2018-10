Cepeda anuncia que deja Twitter por el “odio gratuito”

No es el primero ni será el último, pero por su capacidad de influir y su cantidad de seguidores ha llamado la atención que Luis Cepeda decida abandonar su cuenta de Twitter. Al menos, temporalmente.

Ha sido el propio cantante de Ourense, salido de la anterior edición de Operación Triunfo, el que ha explicado que está pensando en marcharse de esta red durante algún tiempo a causa del mal ambiente reinante: "Creo que voy a dejar Twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira", ha escrito, junto a un emoticono de un beso.

En los 10 primeros minutos posteriores al mensaje, el comentario de Cepeda ha tenido más de mil respuestas y unos 2.500 me gusta. Muchos de sus seguidores le han explicado que, aunque no quieren que se vaya de la red, entienden su reacción. Cepeda se abrió su cuenta en octubre de 2017 (de hecho, fue el programa quien creó cuentas de Twitter a todos los participantes del talent show) y tiene 241.000 seguidores en la red.

Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal. pic.twitter.com/UsS1qK4x2j — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 30 de septiembre de 2018

Parte de ese "odio" y del mal ambiente del que habla Cepeda vienen a causa de sus últimos comentarios en la red. La tarde del domingo 30, el cantante publicó un mensaje en Twitter con dos fotos: una de dos sándwiches en un plato y otra de la factura de los mismos, donde se lee que un "sándwich de atún con veganesa" y otro de "salmón y rúcula" le costaron 17,30 euros. Entonces, Cepeda comentó en tono que parecía jocoso: "Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal". Entonces, hubo quien le criticó porque, pese a que él hablaba de comer "en plan vegano", los bocadillos llevaban atún uno y salmón otro. Y también otros sacaron punta al asunto por el precio de la comida, más al tratarse de algo tan sencillo, que era precisamente lo que criticaba el cantante.

Dado el lío con el sándwich, Cepeda tuvo que mandar otro mensaje el lunes por la mañana. "Bueno, siguiendo la costumbre voy a dar explicaciones y disculparme por hacer una crítica desde el humor hacia una empresa de transporte", arrancaba en una nota que compartió también en Twitter. "Gente, sé hacerme un sándwich, de verdad! No los compro a 17 euros! También uso retóricas y frases hechas para referirme a un colectivo que sí lo hace. Siento que mi humor a veces sea difícil de entender. Y sobre todo pido perdón a todos los atunes y salmones del mundo por haber pensado que son legumbres. Y ahora me voy a sentar a ver cómo me cae otra ola de mierda por este post, que realmente me divierte. Besitos". Efectivamente, de nuevo ese mensaje ha vuelto a ser objeto de burlas y ataques.

Cepeda es uno de los extriunfitos que más usa Twitter, con 1.179 mensajes enviados, como también son frecuentes los tuits de Marina (2.900) o Ricky (3.700), frente a otros concursante que casi no usan la red y tienen muy pocos tuits, como los apenas 770 de Miriam, los 350 de Aitana o los escasos 53 de Amaia. Su salida de Twitter se uniría a la de muchos rostros conocidos que dejan la red a causa de la agresividad de las respuestas, como Javier Ambrossi (director de cine y exprofesor de la academia de Operación Triunfo), la bloguera Dulceida o la actriz Millie Bobby Brown.

En sus mensajes en la red, el gallego suele colgar fotos de infancia, noticias relacionadas con su música o notas de apoyo a sus compañeros. Entre otros, mostraba constantemente su cariño a Aitana, su compañera en OT y la que, al menos durante unos meses, ha sido su pareja. Por el momento se desconoce si su relación continúa o si ha acabado, puesto que apenas cuelgan fotos juntos o mensajes mutuos de apoyo, como solían hacer con frecuencia.