Dulceida cierra su cuenta de Twitter tras su última polémica

La bloguera e influencer Aída Domènech Pascual, conocida como Dulceida, ha decidido cerrar su cuenta de Twitter después de que estallara una polémica en redes a raíz de la publicación de una fotografía con la que presentaba su nueva colección de ropa de baño. En la imagen, tomada en Ibiza, la catalana está acompañada de otras cinco influencers, todas muy delgadas. Hace unas semanas, Dulceida había participado en un vídeo a favor de la diversidad de los cuerpos y de la belleza "sin complejos". Por ello, la elección de estas modelos para presentar su colección ha desatado las críticas de cientos de usuarios, que han reprochado a la diseñadora la ausencia de variedad de tallas.

"Dulceida está harta de las críticas feroces y gratuitas. Twitter se ha convertido en una red social de odio profundo, en la que la gente se permite insultar y vejar sin revelar su identidad", ha señalado una fuente cercana a la influencer catalana, en declaraciones recogidas por la revista Divinity. "La gota que ha colmado el vaso ha sido el ataque masivo de críticas a las tallas de su última colección, cuando ella solo ha querido hacer algo con amigas", explica esta fuente. La bloguera no ha dado ninguna explicación sobre los motivos que la han llevado a cerrar la red social. "No ha querido hacer ningún comunicado. Su mánager le preguntó si quería hacer uno, pero Dulceida decidió que no y que cerraba [su perfil] sin más", ha agregado esta fuente.

Febrero: Dulceida viral pidiendo la normalización de todos los cuerpos.

Junio: Also Dulceida presentando modelos de su firma. pic.twitter.com/4Q1ZkmeaUO — P. (@lildistortion) 5 de junio de 2018

La foto ha provocado las críticas de los usuarios porque han comparado esta imagen con un vídeo que la influencer publicó en sus redes sociales y en el que aparecía junto a mujeres con cuerpos y pesos muy distintos. En esa ocasión, la catalana hizo un alegato por las mujeres "sin complejos". Ahora, tras haber presentado su colección, ha sido tildada de hipócrita. Junto a ella, posaban para la fotografía las influencers Madame de Rosa, María Pombo, Teresa Andrés Gonzalvo, Laura Escanes y Marta Lozano, todas ellas de cuerpos esbeltos.

No es la primera vez que una publicación de Dulceida genera polémica en las redes sociales. El pasado abril, la influencer publicó fotografías de su viaje a Ciudad del Cabo (África del Sur) en las que se ve a su pareja tomando un baño. En esas fechas, la ciudad estaba inmersa en una gran sequía y ha sido una de las primeras urbes del mundo en quedarse sin agua.